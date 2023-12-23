Bir toplum nasıl mankurtlaştırılır? Yuri Bezmenov KGB’nin taktiklerini anlattı | İsrail için ağlayan FETÖ’den Filistin direnişine karşı çıkan şarlatanlara: Tarikat ve cemaatler işte böyle çalışıyor

Hamas 'ın silahlı kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de İsrail 'e karşı düzenlediği ve dünyanın gözü önünde İsrail'in istihbarat servislerini yerle bir eden Aksa Tufanı Operasyonu, birçok tarikat ve cemaatin Filistin direnişi karşısındaki tutumunu görmek bakımından adeta turnusol kağıdı görevi üstlendi.

Birçok tarikat ve cemaat, Aksa Tufanı Operasyonu'ndan dolayı Hamas 'ı suçlarken, Hamas'ın İran'ın maşası olduğunu ve hatta İsrail 'in tuzağına düştüğünü söyledi. Terör devleti İsrail'in 7 Ekim'de uğradığı şok, panikle aldığı yanlış kararlar ve hatta haftalardır kara saldırısında Kassam Tugayları'na karşı hezimetinden sonra dahi söz konusu tarikat ve cemaatler açıklamalarını değiştirmedi. Cemaat ve tarikatların bu tutumu ise FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 1991'de Körfez Savaşı sırasında İsrailli çocuklar için ağladığını söylediği konuşmayı hatırlattı.

KASSAM TUGAYLARI TURNUSOL KAĞIDI OLDU

Tarikat ve cemaatlerin kolonyalizm ve sömürgeciliğe karşı tutumu yıllardır değişmiyor, birçok şüpheli tarikat açıkça manda yönetimlerine destek vermekten çekinmiyor. Bu yapılara inanan toplumlar da böylece dönüşüme uğruyor. Tarikat ve cemaatlerin çalışma yapıları, toplumları dönüştürme taktikleri ise KGB'den Mossad'a, CIA'e istihbarat servislerinin çalışma yapıları ile birebir örtüşüyor.

ESKİ KGB AJANI TOPLUMLARIN NASIL DÖNÜŞTÜRÜLDÜĞÜNÜ ANLATTI

Sovyetler Birliğinin istihbarat ve gizli servisi KGB'nin eski ajanlarından Yuri Bezmenov'un 70'li yıllarda yaptığı bir konuşma, KGB'nin ABD'deki çalışmalarını anlatırken birçok tarikat ve cemaatin ülkemizde, diğer birçok yapının ise dünya çapında toplumları nasıl dönüştürdüğünü açıkça gözler önüne serdi.

"GERÇEKLİK ALGISINI DEĞİŞTİRİYORLAR"

Bezmenov'un 1984'te G. Edward Griffin'e verdiği bir röportajda ise KGB'nin dört temel aşamadan oluşan beyin yıkama sürecini anlatıyor ve bu sürecin yüzde 85'inin "ideolojik yıkım, aktif önlemler ya da psikolojik savaş denilen yavaş bir süreçten" oluştuğunu belirtiyor. Bezmenov, ideolojik yıkımı şu şekilde açıklıyor:

Her Amerikalının gerçeklik algısını, bilgi bolluğuna rağmen hiç kimsenin kendisini, ailesini, topluluğunu ve toplumunu savunma adına mantıklı sonuçlara varamayacağı ölçüde değiştirmek.

"DİNİ ÖRGÜTLERİN YERİNİ SAHTELERİ ALDI"

Toplumların demorilizasyonu için 15-20 yıl gerektiğini söyleyen Bezmenov, bunun bir çocuğun, yani bir neslin yaşam süresi ile özdeşleştirildiğine dikkat çekiyor. Bezmenov'un anlattığına göre bu 15-20 yıl içinde din ile alay edilerek yerine mezhepler ve hatta tarikatlar getiriliyor; saygı duyulan dini örgütlerin yerine sahte örgütler getirilerek insanların dikkati farklı yönlere çekiliyor.

"TEKELCİ GÜÇLER TOPLUMLAR ADINA KARAR VERİYOR"

Bezmenov, demorilizasyon sürecinde toplumsal olarak yerleşik kurum ve kuruluşların sahte örgütlerle değiştirildiğine; inisiyatifin insanlardan alındığına; bireyler ve toplumlar arasında doğal olarak kurulmuş bağlantıların yerine yapay organların koyulduğuna dikkat çekerken tekelci güçlerin ise artık toplumlar adına karar verdiğine dikkat çekiyor.

PAVLOV'UN KÖPEĞİ

Bu süreçten geçen bireylerin "belirli uyaranlara belirli bir düzende düşünmeye ve tepki vermeye programlandığını" belirten Bezmenov, aslında bu kişileri açıkça Pavlov'un köpeğine benzetiyor ve demorilizasyon sürecinin geri döndürülemez olduğuna dikkat çekiyor. Bu tip insanlar için "Gerçekler ona hiçbir şey anlatmıyor. Ona bilgi gerçek delil, belge, resim yağdırsam; onu zorla Sovyetler Birliği'ne götürsem ve bir toplama kampı göstersem bile bir tekme yiyene kadar buna inanmayı reddedecektir." İfadelerini kullanıyor.

Bezmenov, demorilizasyon sürecinden sonra beyin yıkamanın ikinci aşaması olan "istikrarsızlaştırma" sürecinin geldiğini belirtiyor. Bu da iki ila beş yıllık bir süreçte bir toplumun ekonomi, dış ilişkiler ve savunma sistemlerinin hedef alınması anlamına geliyor.

KRİZ, NORMALLEŞME, İŞGAL

Bezmenov, üçüncü aşama olan "kriz" aşaması için "bir ülkeyi krize sokmanın yalnızca altı hafta" süreceğini belirtiyor. Krizin "güç, yapı ve ekonomide şiddetli bir değişim" getireceğini son aşamada ise bunu "normalleşmenin" takip edeceğini yani ülkenin "ele geçirileceğini, yeni bir ideoloji ve gerçeklik altında yaşayacağını" belirtiyor.

NEDEN FİLİSTİN DİRENİŞİNE KARŞI ÇIKIYORLAR?

Bezmenov'un KGB'nin nasıl ABD'de etkili olduğunu da belirttiği bu sözleri Fetullahçı Terör Örgütü başta olmak üzere birçok cemaat ve tarikatın yapılanmasına da büyük örneklik teşkil ediyor. İnsanların beyinlerini yıkayan istihbarat servisleri, araç olarak sıklıkla tarikat ve cemaatleri tercih ediyor. İstihbarat servislerine çalışan tarikat ve cemaatler ise Filistin örneğinde olduğu gibi müstemlekecilere karşı direnişe her zaman karşı çıkıyor.