Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie'den BM ve ABD'ye Gazze tepkisi: "İnsan hakları ve adalet sadece bazıları için var"

2022'ye kadar Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Elçiliği görevlisi olarak çalışan ABD'li ünlü oyuncu Angelina Jolie Gazze konusunda ses getirecek açıklamalarda bulundu.
2022'ye kadar Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Elçiliği görevlisi olarak çalışan ABD'li ünlü oyuncu Angelina Jolie Gazze konusunda ses getirecek açıklamalarda bulundu.
"ANA DÜŞÜNCE İNSAN HAKLARIYDI"
"20 yıl önce uluslararası çalışmaya başladığımda...Kafamın içinde bazı 'iyi adam' fikirleri... Bunlar hakkında bazı fikirler... İster belirli ülkeler ister belirli halklar olsun. Çizgiler de netti. Ana düşünce insan haklarıydı." diyen Jolie, Birleşmiş Milletler'in sadece bazıları için insan haklarını savunduğunu dile getirdi.
Angelie Jolie, sözlerini şöyle devam etti:
Buna göre hedefler belirlendi. Bir şeyler için dik duracaktık, karşı çıktıklarında direnecektik... Gerçekten böyle olduğunu düşündüm. BM'nin böyle olduğunu düşünmüştüm. Dedim ki 'Tamam' Bazı çizgiler ve duruşlar ve buna göre mücadele edeceğiz. Bir şeylere şahit olmak... Bir şeyleri anlamak için daha fazla sadece izlemek...
"İNSAN HAKLARI AMA KİMİN İÇİN?"
Bu basit bir şeye indirgenemiyor... Dünya bu değil... Dünya 'İşte İnsan Hakları bu' değil. İnsan Hakları ama kimin için? Bazen bunun için var, bazen onun için var. Bazen de bazı insanlar için hiç yok!"
"DÜNYA BİR KIRILIM NOKTASINDA"
Bazı insanlar için adalet olmadığın vurgulayan Jolie, "Bu gıda yardımı. Bu insanlar için yüzde 6, bu insanlar için yüzde 50. Bazı insanlar için 'adalet' diyoruz ama bazılarına yok. Suçun bedeli bazı insanlardan isteniyor ama bazı insanlara çıkar için dokunulmuyor. Bu da bizim her gün giderek daha fazla fark ettiğimiz dünyamızın çirkin yüzü. Dünya bir kırılım noktasında. Bu konuda temiz bir ülke var mı bilmiyorum." şeklinde konuştu.
İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere 20 bin 57 Filistinli öldürüldü, 53 bin 320'den fazla kişi yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 139'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 471 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 304 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 121 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.
Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.