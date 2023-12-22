Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie'den BM ve ABD'ye Gazze tepkisi: "İnsan hakları ve adalet sadece bazıları için var"





"İNSAN HAKLARI AMA KİMİN İÇİN?"

Bu basit bir şeye indirgenemiyor... Dünya bu değil... Dünya 'İşte İnsan Hakları bu' değil. İnsan Hakları ama kimin için? Bazen bunun için var, bazen onun için var. Bazen de bazı insanlar için hiç yok!"





"DÜNYA BİR KIRILIM NOKTASINDA"

Bazı insanlar için adalet olmadığın vurgulayan Jolie, "Bu gıda yardımı. Bu insanlar için yüzde 6, bu insanlar için yüzde 50. Bazı insanlar için 'adalet' diyoruz ama bazılarına yok. Suçun bedeli bazı insanlardan isteniyor ama bazı insanlara çıkar için dokunulmuyor. Bu da bizim her gün giderek daha fazla fark ettiğimiz dünyamızın çirkin yüzü. Dünya bir kırılım noktasında. Bu konuda temiz bir ülke var mı bilmiyorum." şeklinde konuştu. Angelina Jolie'den BM ve ABD'ye Gazze isyanı!





İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.





İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere 20 bin 57 Filistinli öldürüldü, 53 bin 320'den fazla kişi yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 139'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 471 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.