New York fare kolonilerine teslim oldu! Beşinci Cadde ve Brooklyn Köprüsü orta çağ pazarlarına döndü: Amerikan kabusunu New York Post yazarı anlattı

New York , Amerikan rüyasının kabusa döndüğünü gösteren yeni bir örnek ile yeniden gündemde. Özellikle pandemi dönemi ile birlikte sokaklarda biriken çöp yığınları, fare istilaları ile konuşulan New York'ta altyapı resmen çöktü. Metroları sular basan; sokaklarında çöplerden, farelerden ve böceklerden geçilmeyen New York, orta çağ açık hava pazarlarına benzetiliyor.

"FARE İSTİLASINA UĞRAMIŞ CEHENNEM ÇUKURU"

New York Post yazarı Kirsten Fleming, New York'un 20 Aralık tarihli köşe yazısında New York'un içler acısı halini bir kez daha gözler önüne serdi. Fleming, "Sokak pazarları, fareler, kelepçeli polisler: Politikacılarımız New York'u Big Crapple'a çevirdi" başlıklı köşe yazısında New York için "Burası benim fare istilasına uğramış cehennem çukurum" ifadelerini kullandı ve "Big Appe"m lakaplı şehrin büyük bir "saçmalığa" döndüğünü belirtti.

İNSANDAN ÇOK FARE VAR

Kovid karantinalarının ardından üç yıl geçmesine rağmen New York'un daha da perişan bir halde göründüğünü belirten Fleming, sokaklar insan yoğunluğu bakımından pandemi öncesine dönse de insan sayısının fare kolonileri karşısında geride kaldığını belirtti.

BEŞİNCİ CADDE ORTA ÇAĞ PAZARINA DÖNDÜ

Kaldırımların her tarafına çöplerin yığıldığını belirten Fleming, Beşinci Cadde ve Brooklyn Köprüsü'nin Orta Çağ açık hava pazarlarını andırdığını söyledi.

Fleaming, ayrıca, New York'un göçmen krizi, artan yaşam maliyeti, düşen toplu taşıma gelirleri, suç, evsizlik ve yaşam kalitesi gibi sorunları uygulamadaki yetersizlik gibi çok sayıda sorunla boğuştuğunu belirtti.