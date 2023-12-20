Soykırımcıya anket şoku: Ekim sonrasında Avrupalıların İsrail’e verdiği destek azaldı

Kamuoyu araştırma enstitüsü Yougov tarafından kasım-aralık döneminde yapılan ankette İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Danimarka ve İsveç vatandaşlarına, 7 Ekim'de başlayan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin sorular yöneltildi.

Anket sonuçları, Gazze'deki duruma ilişkin İsrail ya da Filistin'in yanında olanlar arasındaki farkın yüzde 30'u aşmadığını gösterdi. Buna göre, en çok İsrail destekçisinin bulunduğu ülke Almanya oldu. Filistin'e yönelik en yoğun destek ise İspanya'dan geldi.