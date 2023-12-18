İsrailli Bakan Ben-Gvir'den "esirlerin dönmediği her gün için bir Kassam mensubu idam edilsin" çağrısı

İsrail medyasında her gün öldürülen İsrailli askerlere yer verildiğine dikkati çeken Ben-Gvir, Gazze'de İsrail saldırısında hayatını kaybeden Filistinliler için "ölen binlerce terörist" ifadesini kullanarak, bu kişilerin basında yer almasını istedi.

İsrail basını, İsrail ile Hamas arasında yeni bir esir takası mutabakatı için İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Şefi David Barnea, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William (Bill) Burns'ün bir araya geldiğini duyurmuştu.