BBC soykırımcılara yaranamadı! Terör devletinin sözcüsüne antisemitizm suçlaması şoku: Yahudilerin yüzde 86’sı İngiliz gazetesini Filistin yanlısı buluyor

Terör devleti İsrail , Gazze 'de soykırıma devam ederken Batılı yayın kuruluşları ise Filistin'i görmezden gelmeye, soykırımcıyı haklı çıkarmaya çalışıyor. İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlileri insandan bile görmeyen, tüm içeriklerde soykırımcı İsrail'i desteklediğini açıkça ortaya koyan BBC , terör devletine yaranamadı.

25 YAHUDİ'DEN SADECE BİRİ HABERLERDEN MEMNUN

İngiliz Yahudileri, BBC'nin Gazze haberlerinin taraflı olduğunu iddia ediyor. Antisemitizme Karşı Kampanya adlı kuruluşun uyguladığı ankete göre İngiltere'deki 25 Yahudi'den yalnızca biri BBC'nin "İsrail-Hamas krizine" ilişkin haberlerinden memnun.

SOYKIRIM DESTEKÇİSİNE ANTİSEMİTİZM ŞOKU

İngiltere'deki Yahudi cemaati üyeleri, BBC'nin "İsrail hakkında haber yapma konusunda tarafsızlık görevini yerine getirmeyen taraflı bir yayıncı" olduğunu doğrulayan olaylardan söz etti.

Anketin katılımcılarının yüzde 71'inin "Genel olarak BBC'nin İsrail-Hamas krizine ilişkin haberlerinden memnunum" ifadesine "kesinlikle katılmadığı, yüzde 15'inin ise "katılmadığı" ortaya çıktı.

HAMAS'A TERÖRİST DEMEMESİ TEPKİ ÇEKTİ

BBC'nin soykırımı destekleyen İngiltere'deki Yahudilerden aldığı en büyük eleştiri ise Hamas için "terörist" ifadesini kullanmaması.

İngiltere merkezli 8 gazeteci geçtiğimiz ay El Cezire'ye bir mektup yazmış ve BBC'yi "Gazze'de yaşananları doğru bir şekilde anlatamamakla ve Hamas'ı bölgedeki şiddetin tek kışkırtıcısı ve faili olarak göstermekle" suçlamıştı. Mektupta ayrıca, "BBC bu hikayeyi ihmal etti ve eksik bilgiler nedeniyle doğru bir şekilde anlatmayı başaramadı." İfadelerine yer verildi.

The Times'ın aktardığına göre ankete katılan Yahudilerin yüzde 50'si antisemitizm nedeniyle İngiltere'den ayrılmayı düşündüğünü belirtiyor. İngiliz Yahudileri Temsilciler Kurulu Başkanı Marie van der Zyl, daha önce BBC Genel Müdürü olan Tim Davie'ye Yahudi cemaatinin "BBC'nin Hamas'ın 'barbarca' eylemlerini terörizm olarak tanımlamayı reddetmesi" karşısında duyduğu öfkeyi anlatmıştı.

İNGİLİZ BASININA SİYONİST AYARI

The Telegraph gazetesinde geçtiğimiz günlerde yayımlanan Danny Cohen imzalı yazıda ise yeni BBC başkanının İngiliz Yahudilerinin güvenini yeniden kazanmak için yapması gereken beş şey sıralanmış, BBC'ye açıkça talimat verilmişti. The Telegraph'ta yayımlanan yazıda, BBC'ye açıkça Hamas için "terörist" ifadesini kullanması söylenmişti.