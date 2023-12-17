İşgalci orduyu korku sardı! Katil İsrail askeri Hamas’ın direnişi karşısında bebek bezi takıyor

İsrail işgal altındaki Filistin topraklarında soykırım suçu işlerken El-Kassam Tugayları büyük bir direniş örneği gösteriyor.
İsrail işgal altındaki Filistin topraklarında soykırım suçu işlerken El-Kassam Tugayları büyük bir direniş örneği gösteriyor.
Hamas güçleri, İsrail askerlerinin tanklarını vurduğu görüntüleri yayınlamaya devam ederken İsrail askerleri korku altında çatışıyor.
İsrail güçleri ile Kassam Tugayları'nın birebir çatıştığı noktada Filistinli mücahitler, Siyonist katilleri tek tek hem keskin nişancı tüfekleri hem de bazukalarla avlıyor.
İSRAİL TANKLARI NOKTA ATIŞI İLE İMHA
Yayınlanan görüntülerde Kassam Tugayları'nın İsrail tanklarını da nokta atışı ile imha ettiği görüldü.
HAMAS'IN DİRENİŞİ KARŞINDAN İSRAİL ASKERLERİ ZORDA
Haması'ın direnişi karşısında İsrail askerleri Kassam askerleri ile karşılaşma korkusundan iyice psikolojileri bozuldu.
İSRAİL ASKERLERİ KORKUDAN ALTINA KAÇIRIYOR
Özellikle korkudan bazı İsrail askerlerinin altına kaçırdığı ve bu duruma çözüm olarak İsrail askerlerine bebek bezi dağıtıldığı iddia edilmişti.
İSRAİLLİ ASKERLER SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU
Son olarak, sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf, bu iddiaların doğruluğunu adeta ortaya koyarken İsrailli askerler alay konusu oldu.
İSRAİL ASKERLERİNE ÖZEL BEZ
Soyal medyada dolaşan bir fotoğrafta ibranice ve ingilizce yazılı kutuların üzerinde askerlere özel ibaresi kullanılırken israil bayrağı ve askerlerin temsil eden görseller kullanıldı.
"DÜŞMAN ASKERLERİ BEBEK BEZİ KULLANIYOR"
Ebu Ubeyde yabtığı bir açıklamada, "Düşman askerlerindeki korkunun boyutlarına bir bakın, savaşlardan sonra sürekli gördüğümüz en ilginç şeylerden biri de şu ki ve galiba dünyada da başka bir örneği yok: Yiğitlerle çarpışmayı göze alıp tanklardan çıkamayan düşman askerleri bebek bezi kullanıyor." ifadeleri tekrar gündem oldu.
SOSYAL MEDYA KULLANICILARI iSRAİL ASKERLERİNİ TİYE ALDI: "HAMASLİ GÖRÜNCE ALTINA EDİYORLAR"
Yaşanan durum karşısında sosyal medya kullancıları katil İsrail askerlerini adeta tiye aldı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Hamasli görünce altına ediyorlar" ifadesini kullanırken bir kullanıcı ise "Korkarak sahaya sürülüyorlar. Temizliği bilmezler. hepsinin sonu belli" ifadelerine yer verdi.
GAZZE ŞERİDİ'NDEKİ ÇATIŞMALARDA 100 ASKER GÖZÜNDEN YARALANDI
Öte yandan geçtiğimiz günlerde İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde girdiği çatışmalarda ordu mensubu 100 askerin gözünden yaralandığı, bunların bir kısmının görme yetisini kaybettiği bildirildi.
İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda gözünden yara alan İsrail askerleri hakkında bilgi verildi.
Ordu mensubu onlarca askerin gözünden ağır yaralandığı kaydedilen haberde, yaklaşık 100 askerin koruyucu gözlük kullanmadığı için isabet eden mermi veya şarapnelden gözünden yara aldığı aktarıldı.
Gözünden yaralanan askerlerin yüzde 10 ila 15'inin bir veya iki gözünün görme yetisini kaybettiği belirtilen haberde, sadece Birussebi'deki Soroka Hastanesinde son üç günde gözünden yaralanan 5 İsrail askerinin cerrahi operasyon geçirdiği ifade edildi.
Hamas'ın 7 Ekim'de esir aldığı İsrail askerlerinden birinin arkadaşı olan Ariel Avramoviç, İsrail ordusunun savaşarak Gazze'deki eserleri kurtarmasının imkansız olduğunu söyledi.
İsrail'in Sderot kenti civarında Gazze'nin Han Yunus kentinden yükselen dumanların görülebildiği bir tepede konuşan Avramoviç, Gazze'de neler olup bittiğini izlemek ve olanlardan haberdar olmak için buraya geldiğini ifade etti.
ESİRLERİ KURTARMANIN TEK YOLU BENCE MÜZAKERE ETMEK
Gazze'de bulunan çoğu asker 130'dan fazla İsrailli esirin sağ olarak İsrail'e getirilmesinin savaş yoluyla mümkün olduğuna inanmadığını belirten Avramoviç, şunları söyledi:
"Çünkü (Gazze'de Hamas'ın inşaa ettiği) tüneller çok karmaşık. Çok fazla kayıp vermeden onları kurtarabileceğimizi sanmıyorum. Esirleri kurtarmanın tek yolu bence müzakere etmek. Çünkü Hamas savaşarak bunu yapmamıza izin vermez, çok fazla kayıp olur."
Hamas'ın baskın düzenlediği bir askeri üsten kaçırılan Nick Baizer isimli İsrail askerinin arkadaşı olduğunu aktaran Avramoviç, "(Esirleri geri getirebilmek için) En iyi yol müzakere etmek. Çünkü savaşmak kimse için iyi bir şey değil. Ne bizim için (İsrailliler) iyi ne de onlar (Filistinliler) için iyi. Savaş iyi bir şey değil. Onun için müzakerenin en iyi seçenek olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.
Gazze'de bulunan bütün İsrailli esirleri sağ salim geri getirebilmek için İsrail hükümetine müzakere etmeleri çağrısında bulunan Avramoviç, "Eğer Filistinliler ellerindeki İsrailli esirleri serbest bırakmak için İsrail'den tüm Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını isterse hükümet buna razı olmalı mı" sorusuna şöyle cevap verdi:
"Evet bence razı olmalı çünkü daha önce (Hamas'ın elinde) Gilad Şalit isminde bir (İsrailli) esir vardı. Onu kurtarabilmek için İsrail yanılmıyorsam bin 100 Hamas ve Fetih üyesi (Filistinliyi) serbest bırakmıştı. Şimdi tüm askerlerimiz ve 7 Ekim'de ülkesi için savaşan bu İsrailliler için de aynısının yapılması gerektiğini düşünüyorum."
Geçtiğimiz günlerde İsrailli askeri analist Yoav Zeitoun, İsrail ordusunun son 14 yılda Tel Aviv'e sadece 50 dakika uzaklıkta kurulan bir ordunun (Hamas) gücü karşısında sahada her gün şaşkınlık yaşadığını söyledi.
Zeitoun, İsrail gazetesi Yediot Ahronot'ta kaleme aldığı makalesinde, İsrail ordusunun, Hamas'ın birkaç ay içerisinde yok edilemeyeceğini idrak ettiğini kaydetti.
Hamas'ın geçen yıllar boyunca büyük bir askeri hazırlık yaptığına işaret eden Zeitoun, İsrail ordusunun bu silahlanma ve güç karşısında şaşkınlık yaşadığını belirtti.
İsrailli askeri uzman, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının askeri donanımına işaret ederek, İsrail ordusunun son 14 yılda Tel Aviv'e sadece 50 dakika uzaklıkta kurulan bir ordunun (Hamas) gücü karşısında sahada her gün şaşkınlık yaşadığını kaydetti.
HAMAS'IN ELİNDE YÜZ BİNLERCE SİLAH VAR
Gazze Şeridi'ndeki direniş güçlerinin elinde yüz binlerce silah olduğunu öne süren askeri analist Zeitoun, şunları kaydetti:
"Ellerinde ana silahları RPG roketleri olmak üzere yüz binlerce silah var. Ayrıca İsrail ordusunun son on yıl içinde Gazze Şeridi'ne düşen Sky Rider insansız hava aracını kopyalayarak ürettikleri saldırı dronları, gelişmiş roketatarlar, patlayıcılı insansız hava araçlarına da sahipler. Hamas savaşçılarının aynı zamanda makineli tüfekleri, kalaşnikof tüfekleri, dragunov keskin nişancı tüfekleri, gelişmiş iletişim cihazları, farklı standart ve boyutlarda patlayıcıları da var."
ÇATIŞMALAR AYLARCA SÜREBİLİR
Zaitoun, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların ne zamana dek devam edeceğine ilişkin, "Beyt Hanun'daki şiddetli çatışmalar, operasyonun aylar süreceğini gösteriyor ve burası Hamas'ın en güçlü olduğu bölge bile değil." değerlendirmesini yaptı.
İsrailli askeri uzman Zaitoun, makalesinde Golani Tugayından üst düzey İsrailli bir subayın Gazze'nin Şucaiye bölgesindeki Hamas birliklerine ilişkin, "Hamas'ın en güçlü birliği burada. Buradaki silahlı unsurlar burada dünyaya geldi ve buraya bağlılıkları var. Kesinlikle kaçmayacaklardır. Şucaiye'nin temizlenmesi için 6 aya ihtiyacımız var" açıklamasını hatırlattı.
ABD'nin üstü kapalı biçimde İsrail'e savaşı sona erdirmesi için süre tanıdığını aktaran Zaitoun, "Eğer işler yolunda gider ve bir sürprizle karşılaşılmazsa İsrail'e savaşı sonlandırması için en kötü ihtimalle aralık sonuna, en iyi ihtimalle de ocak sonuna kadar süre tanındığını" öne sürdü.