Yahudi tarihçi Ilan Pappe’ye siyonist sansür! Aksa Tufanı’ndan sonra ‘Filistin’de Etnik Temizlik’ kitabının baskısı kesildi

Terör devleti İsrail, Batı'nın desteğini alarak Gazze'de dünyanın gözü önünde soykırıma devam ediyor. İngiltere, Fransa, ABD gibi pek çok Batılı ülkede yüz binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek mitingleri engellenmeye, İsrail karşıtı sesler kesilmeye çalışılıyor. Üniversiteler Filistin sansürünün en çok dikkat çektiği alanlardan biri olurken Filistin yanlısı aktivistler ise İsrail'i eleştiren seslerin sansürlenmesi konusunda endişelerini dile getirmeye devam ediyor.

YAHUDİ TARİHÇİYE SİYONİST SANSÜR

Siyonist lobinin sansüründen nasibini alan son isim ise Yahudi tarihçi Ilan Pappe oldu. Fransız Fayard Yayınevi, Pappe'nin "Filistin'de Etnik Temizlik" kitabını basmayı bıraktı. Actualitté web sitesinde yer alan bir raporda, Pappe'nin kitabının tercime edilmiş baskısının yayımlanmasının durdurulduğu belirtildi.

KİTABININ SÖZLEŞMESİ SONLANDIRILDI

Fayard Yayınevi Yahudi tarihçinin sözleşmesinin sona erdiğini ve kitabın baskısının da bu sebeple sonlandırıldığını söylese de Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail'i eleştirmekten geri durmayan Pappe'nin sansüre uğradığı çok açık.

Exeter Üniversitesi'nde akademisyen olan Ilan Pappe'nin "Filistin'in Etnik Temizliği (Le nettoyage ethnique de la Filistin) ilk olarak Londra'daki OneWorld Yayınları tarafından İngilizce olarak yayımlandı.

"FİLİSTİN'İN ETNİK TEMİZLİĞİ"

Pappe, kitabında "Filistinlilerin kitlesel olarak sınır dışı edilmesinin, Filistinlilere yönelik etnik temizliği amaçlayan kasıtlı ve sistematik bir eylem olduğunu" vurguluyor. 2008'de yayımlanan kitapta "mülteci sorunun çözümünün bölgede barışa yönelik herhangi bir girişimin temel taşı olmasının gerektiği" belirtilmişti.

Middle East Eye'ın belirttiğine göre Paris'in 5. Bölgesindeki kitapçı Patrick Bobulesco, kitabevinde Pappe'nin kitabının tükendiğini fakat yayıncının satışları "kalıcı olarak durdurması" sebebiyle yeni baskı sipariş edemediğini belirtti. Bobulesco'nun Actualitté'nin web sitesine yazdığı mesajın ardından Ilan Pappe'ye yönelik sansür gün yüzüne çıktı.

AKSA TUFANI'NDAN SONRA BASKI DURDU

Fayard Yayınevi'nin direktörü Maxime Lledo, kitapla ilgili sözleşmenin "27 Şubat 2022'den bu yana sona erdiğini ve kitabın 3 Kasım'dan beri basılmadığını belirtti.

Actualitté web sitesi ise kitabın bu yıl satılan 307 kopyasından 158'inin Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından 9-15 Ekim ve 6-12 Kasım tarihleri arasında satıldığını belirtti.

Kendisini "devrimci bir siyasi örgüt" olarak tanıtan Révolution Permanente sitesi, Pappe'nin kitabının baskısının durdurulmasının saldırıdan bu yana "İsrail hükümetine yönelik herhangi bir eleştirel ifadeye" karşı Fransa'da hakim olan "cadı avı" atmosferinin bir parçası olduğunu belirtti. Ayrıca, sitede, Filistinle dayanışma beyanı dolayısıyla bir meslektaşı ile birlikte polis nezaretine alınan CGT-Nord 59 bölge sendikasının genel sekreteri Jean-Paul Delescaut'un gözaltına alınmasından da söz edildi.

BASKI, KORKU, OTOSANSÜR

Fransa'da Filistin yanlısı seslere karşı büyük bir baskı ve sansür uygulanıyor. 15 Kasım'da bin 300'den fazla araştırmacı ve akademisyen, "7 Ekim trajik olaylarından bu yana üniversitelerde uygulanan sindirme, karalama ve bilimsel ifadeye yönelik kısıtlamaları" protesto eden bir mektup yayımlamış ve "ifade özgürlüğüne zarar verecek şekilde korku ve otosansür üreten tehdit iklimini" kınamıştı. L'Humanité gazetesi de yapılan bir araştırma sonucunda "Fransız araştırmacıların Filistin ve Arap dünyası üzerinde çalışırken karşılaştığı baskı ve korku iklimini" de kınamıştı.

Révolution Permanente, Ilan Pappe'nin kitabının satıştan çekilmesinin Fayard'ın da ait olduğu Hachette yayın grubunun aşırı sağcı milyarder Vincent Bollore tarafından devralınması ile aynı zamana denk geldiğine dikkat çekti.

"Siyonizm projesinin tamamını tek bir olay olarak değil, bir yapı olarak görüyorum. Yerleşimci hareketinin bir vatanı kolonileştirmesini sağlayan kolonici bir yapı. Kolonicilik sona ermediği ve yerli halk ulusal kurtuluş hareketi aracılığıyla direndiği sürece, gözlemlediğim bu türden her dönem aynı yapının yalnızca bir aşamasıdır." ifadelerini kullandı.