Katil İsrail Gazze’deki Kemal Advan Hastanesi’nden 90 kişiyi alıkoydu

FİLİSTİN SAĞLIK BAKANLIĞI ULUSLARARASI SORUŞTURMA ÇAĞRISI YAPMIŞTI Gazze Sağlık Müdürü Munir el-Berş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Kemal Advan Hastanesi'nden çekilirken geriye bir "insani felaket" bıraktığını söylemişti.





Filistin basınında yer alan haberlerde, İsrail'e ait iş makinelerinin, Kemal Advan Hastanesi avlusunda bulunan çadırları içindeki sivillerle birlikte ezdiği ve çok sayıda kişinin ölümüne neden olduğu yer almıştı.