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ANKET | Göreve geldiğinden bu yana en düşük seviye! ABD halkı Joe Biden'ı istemiyor: Destek oranı %33'e geriledi

Soykırımcı İsrail'e her türlü desteği sunan ve birçok skandala imza atan ABD Başkanı Joe Biden'a destek giderek azalmaya devam ediyor. Perşembe günü yayınlanan ankete göre, ABD Başkanın destek oranı yüzde 33’e gerilemiş durumda. Böylece 81 yaşındaki ABD lideri göreve gelmesinden bu yana en düşük seviyeyi görmüş oldu.

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Giriş Tarihi 17 Aralık 2023, 01:17 Güncelleme 17 Aralık 2023, 01:39
ANKET | Göreve geldiğinden bu yana en düşük seviye! ABD halkı Joe Biden’ı istemiyor: Destek oranı %33’e geriledi

ABD'de 2024 başkanlık seçimleri için geri sayım devam ederken yapılan son anket çalışması Biden'a desteğin daha da azaldığını gözler önüne serdi.



GÖREVE GELDİĞİNDEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYE
New York Post'a yer alan haberde, Perşembe günü yayınlanan Pew Araştırma Merkezi anketine göre, ABD Başkanın destek oranı yüzde 33'e gerilemiş durumda.



Pew Araştırma Merkezi 81 yaşındaki Biden'ın göreve gelmesinden bu yana en düşük seviye olduğunu belirtti.



DEMOKRATLAR DA DESTEKLEMİYOR
Cumhuriyetçiler ve Cumhuriyetçilere eğilimli olanlar arasındaki destek oranı yüzde 7 seviyesinde kalırken, Demokratlar arasındaki desteği Haziran ayından bu yana 4 puan düşerek yüzde 61'e geriledi.



Anket firması Biden'ın Demokratlar arasındaki iş notunun Ekim 2022'den bu yana 12 puan düştüğünü ve "çoğu büyük demografik grup arasında nispeten düşük" olduğunu belirtiyor.



AMERİKALILARIN ÇOĞU GÜVENMİYOR
ABD halkı 81'lik Biden'ın ekonomi ve göç politikası da dahil olmak üzere bir dizi konuyu ele alma becerisine az güveniyor veya hiç güvenmiyor. Biden'ın ülkede huzuru ve barışı sağlama becerisi de oldukça düşük olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan Biden'a güvenen kesimin oranı ise sadece yüzde 24.

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ANKET | Göreve geldiğinden bu yana en düşük seviye! ABD halkı Joe Biden’ı istemiyor: Destek oranı %33’e geriledi
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