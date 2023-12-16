ANKET | Göreve geldiğinden bu yana en düşük seviye! ABD halkı Joe Biden’ı istemiyor: Destek oranı %33’e geriledi





AMERİKALILARIN ÇOĞU GÜVENMİYOR

ABD halkı 81'lik Biden'ın ekonomi ve göç politikası da dahil olmak üzere bir dizi konuyu ele alma becerisine az güveniyor veya hiç güvenmiyor. Biden'ın ülkede huzuru ve barışı sağlama becerisi de oldukça düşük olarak değerlendiriliyor.



Öte yandan Biden'a güvenen kesimin oranı ise sadece yüzde 24.

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