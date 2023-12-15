ABD terör devleti İsrail için harekete geçti! Soykırıma fon sağlayan şirketlere koruma kalkanı: Boykot yasağı geliyor

Lawyer, mesajında "IGO Anti-Boykot Yasası, antisemitizme karşı küresel mücadelede önemli bir önlemdir. Kongre, ABD şirketlerini müttefik ülkelere karşı boykotlara karşı katılmaya zorlanmaktan koruyarak 'Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar (BDS)' hareketine ve Amerikan ideallerine ters düşen diğer yabancı boykotlara karşı proaktif muhalelefetimizi kesin bir şekilde ifade ediyor." ifadelerine yer verdi.

Kongre Üyesi Mike Lawler, boykot karşıtı yasa tasarısındaki ilerlemeyi, soykırımcı İsrail 'i hedef alan "Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar (BDS)" hareketine karşı önemli bir eylem olarak tanıttı ve sosyal medya hesabında kutlama mesajı yayımladı.

YERLEŞİMCİ/SÖMÜRGECİ İSRAİL'E KARŞI BOYKOT HAREKETİ

Filistin liderliğindeki BDS hareketi, yerleşimci/sömürgeci İsrail'in Filistin topraklarını işgal edip kolonileştirmesine; Filistinlilere ayrımcılık yapmasına ve Filistinli mültecilerin evlerine dönme haklarını reddetmesine karşı uluslararası hukuka uyma konusunda İsrail'e baskı yapılması için çağrıda bulunuyor. Dünya çapında küresel bir hareket haline gelen BDS, Güney Afrika'daki apartheid karşıtı hareketten ilham alıyor.

BATI'DA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRI

Terör devleti İsrail, 70 gündür Gazze'de sivillere soykırım uygularken Batı ülkeleri soykırımcı İsrail'e açık destek veriyor. Öte yandan ABD'den İngiltere'te, Latin Amerika ülkelerinden Fransa'ya, Almanya'ya ve Doğu Avrupa ülkelerine Batılı halklar Filistin'e destek için kitlesel mitingler düzenliyor.

Batılı ülkeler Filistin'e destek mitinglerini engellemek için ise ellerinden geleni yapmaya devam ediyor. Özellikle ABD'de üniversite kampüslerinde Filistin'e destek mitingi düzenleyen öğrenciler, Filistin'i desteklediğini belirten akademisyenler resmen hedef haline getirildi.

Soykırımcı İsrail'e ateşkes için baskı yapılması yönündeki talepleriyle miting düzenleyen milyonlar antisemitizm ile suçlanıyor. "İnsan hakları", "ifade özgürlüğü" gibi kavramları müstemleke kurmak için planlar yaptığı ülkelerde yönetimlere karşı bir silah olarak kullanan Batı, Filistin'e destek mitinglerinde göstericileri gözaltına alıyor ve mitingleri yasaklamak için elinden geleni yapıyor.

35 EYALET BOYKOT KARŞITI YASALARI KABUL ETTİ

BDS hareketi ABD'de birçok eyalette çeşitli önlemlerle engellenmeye çalışılıyor. Filistin Yasal savunuculuk grubuna göre BDS karşıtı yasalar veya idari emirler ülke genelinde 35 eyalet tarafından daha kabul edildi.

İfade özgürlüğü savunucuları ise BDS karşıtı yasanın ABD Anayasası'nın ifade özgürlüğünü garanti eden Birinci Değişikliğine aykırı olduğu gerekçesiyle kınadı ve yasayı Filistinlilerin ve Filistin'i destekleyenlerin sesini engellemekle suçladı.