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ABD terör devleti İsrail için harekete geçti! Soykırıma fon sağlayan şirketlere koruma kalkanı: Boykot yasağı geliyor

Soykırımcı İsrail karşıtı boykotlar dünyanın dört bir yanında yayılmaya ve soykırıma fon sağlayan şirketler üzerinde açıkça etki göstermeye başlarken terör devletinin destekçisi ABD’den skandal bir karar geldi. ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi, vatandaşlarının “ABD’ye dost ülkeler”e karşı boykotlara katılmalarının engelleyen yasa için evet oyu verdi.

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Giriş Tarihi 15 Aralık 2023, 12:11 Güncelleme 15 Aralık 2023, 12:39
ABD terör devleti İsrail için harekete geçti! Soykırıma fon sağlayan şirketlere koruma kalkanı: Boykot yasağı geliyor

Terör devleti İsrail'in en büyük destekçisi olan ve açıkça Gazze'de sivillere yönelik soykırım için ödenek sağlayan ABD, skandal bir karara daha imza attı. Soykırımcı İsrail, dünyanın dört bir yanında protesto ediliyor, İsrail ürünlerine yönelik boykot etkisini her geçen gün daha da artırıyorken ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi kapsamlı bir boykot karşıtı yasa geliştiriyor.

ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ BOYKOT KARŞITI YASAYI KABUL ETTİ

ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi, Gazze'de sivillere yönelik soykırımı dolayısıyla İsrail'e yönelik protestolar ve boykotlar kitlesel hale gelirken boykot karşıtı yasa tasarısının kabul edilmesi yönünde oy kullandı.

IGO Anti-Boykot Yasası adı verilen yasa tasarısı, Dışişleri Komitesi'nden 42'ye 3 oyla geçti ve Meclis'e oylama için gönderildi.

ABD'DE "DOST" İSRAİL'E KARŞI BOYKOT YASAK

IGO Anti-Boykot Yasası, ABD vatandaşlarının yabancı hükümetler tarafından ABD'ye "dost" ülkelere karşı düzenlenen boykotlara katılmayı reddetmelerini gerektiren mevcut Boykot Karşıtı Kanunun kapsamını genişletiyor. Yeni Anti-Boykot Yasası mevzuatın herhangi bir "uluslararası hükümet kuruluşu" tarafından düzenlenen boykotları da içermesi gerektiğini belirtiyor.

KONGRE ÜYESİ İŞTE BÖYLE KUTLADI

Kongre Üyesi Mike Lawler, boykot karşıtı yasa tasarısındaki ilerlemeyi, soykırımcı İsrail'i hedef alan "Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar (BDS)" hareketine karşı önemli bir eylem olarak tanıttı ve sosyal medya hesabında kutlama mesajı yayımladı.

Lawyer, mesajında "IGO Anti-Boykot Yasası, antisemitizme karşı küresel mücadelede önemli bir önlemdir. Kongre, ABD şirketlerini müttefik ülkelere karşı boykotlara karşı katılmaya zorlanmaktan koruyarak 'Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar (BDS)' hareketine ve Amerikan ideallerine ters düşen diğer yabancı boykotlara karşı proaktif muhalelefetimizi kesin bir şekilde ifade ediyor." ifadelerine yer verdi.

YERLEŞİMCİ/SÖMÜRGECİ İSRAİL'E KARŞI BOYKOT HAREKETİ

Filistin liderliğindeki BDS hareketi, yerleşimci/sömürgeci İsrail'in Filistin topraklarını işgal edip kolonileştirmesine; Filistinlilere ayrımcılık yapmasına ve Filistinli mültecilerin evlerine dönme haklarını reddetmesine karşı uluslararası hukuka uyma konusunda İsrail'e baskı yapılması için çağrıda bulunuyor. Dünya çapında küresel bir hareket haline gelen BDS, Güney Afrika'daki apartheid karşıtı hareketten ilham alıyor.

BATI'DA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRI

Terör devleti İsrail, 70 gündür Gazze'de sivillere soykırım uygularken Batı ülkeleri soykırımcı İsrail'e açık destek veriyor. Öte yandan ABD'den İngiltere'te, Latin Amerika ülkelerinden Fransa'ya, Almanya'ya ve Doğu Avrupa ülkelerine Batılı halklar Filistin'e destek için kitlesel mitingler düzenliyor.

Batılı ülkeler Filistin'e destek mitinglerini engellemek için ise ellerinden geleni yapmaya devam ediyor. Özellikle ABD'de üniversite kampüslerinde Filistin'e destek mitingi düzenleyen öğrenciler, Filistin'i desteklediğini belirten akademisyenler resmen hedef haline getirildi.

Soykırımcı İsrail'e ateşkes için baskı yapılması yönündeki talepleriyle miting düzenleyen milyonlar antisemitizm ile suçlanıyor. "İnsan hakları", "ifade özgürlüğü" gibi kavramları müstemleke kurmak için planlar yaptığı ülkelerde yönetimlere karşı bir silah olarak kullanan Batı, Filistin'e destek mitinglerinde göstericileri gözaltına alıyor ve mitingleri yasaklamak için elinden geleni yapıyor.

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35 EYALET BOYKOT KARŞITI YASALARI KABUL ETTİ

BDS hareketi ABD'de birçok eyalette çeşitli önlemlerle engellenmeye çalışılıyor. Filistin Yasal savunuculuk grubuna göre BDS karşıtı yasalar veya idari emirler ülke genelinde 35 eyalet tarafından daha kabul edildi.

İfade özgürlüğü savunucuları ise BDS karşıtı yasanın ABD Anayasası'nın ifade özgürlüğünü garanti eden Birinci Değişikliğine aykırı olduğu gerekçesiyle kınadı ve yasayı Filistinlilerin ve Filistin'i destekleyenlerin sesini engellemekle suçladı.

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