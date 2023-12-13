ABD Merkez Bankası (Fed) merakla beklenen faiz kararını açıkladı! Piyasalardaki son durum ne?





ABD'de enflasyon, geçen yıl haziranda yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak kasımda yıllık bazda yüzde 3,1 olarak kaydedilmişti.



75 BAZ PUANLIK İNDİRİM BEKLENTİSİ

Piyasalar açısından dikkat çeken bir diğer tahmin ise gelecek yılki politika faizine yönelik oldu. Buna göre Fed yetkilileri 2024'te ortalama 75 baz puanlık bir faiz indirimine gidilmesini bekliyor.



İşte piyasalardaki son durum:

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