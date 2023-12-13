Fransız Avukat Gillers Devers’ten Batı’ya insanlık dersi: İsrail’in soykırım ordusu varsa Filistinlilerin avukat ordusu var

KATİL NETANYAHU YARGILANACAK MI?

"Şu anda biz aciliyet itibarıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi başsavcısını Netanyahu hakkında uluslararası yakalama kararı çıkarmak için ikna etmeye çalışıyoruz. Bunu mahkemenin diğer kararlarını örnek göstererek yapacağız. Biliyoruz ki eğer başsavcı bu yönde bir karar alırsa, silahlı direniş hakkında bir karara daha varmak zorunda kalacak.

Gazze'de çocuklara uygulanan iğrenç bir katliam var. Ölü çocuklardan, ağır yaralı çocuklardan bahsediyorum. Travmalardan bahsediyorum. Bugünlerde 16 yaşındaki bir genç 4 kez anestezisiz ameliyat oldu. Ailesinden her seferinde birileri öldü, bombalandı, sakat bırakıldı. Bu tür travmalardan bahsediyorum.

Gazze'de 2,3 milyon mağdur var. Bunun 1,1 milyonu çocuklardan oluşuyor ve size bu çocukların yakında, işgalci askeri gücü cezalandırmak için BM Çocuk Hakları Komitesi'ne dava açacaklarını ilan ediyorum."

BATI ULUSLARARASI HUKUKU UNUTTU

"İsrail'e destekleriyle gözleri körelmiş Batılı güçler olanları görmüyorlar. İsrail'in meşru müdafaa hakkı olduğunu uyduruyorlar. Oysa ki bu uluslararası hukuk gözünde tamamen yanlıştır. Uluslararası Ceza Mahkemesi 2014'te verdiği kararda İsrail'in işgalci askeri güç olduğuna ve işgalci askeri güç olarak meşru müdafaa hakkı olmadığını ortaya koydu. Fransa İsrail'e destek olurken tüm argümanlarını, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni yok sayarak, ayaklar altına alarak ortaya koyuyor. Şu an Belçika ve İspanya'nın daha doğru ve anlaşılır şeyler söylediğini, diğerlerinden ayrıştığını görüyoruz.

Meşru müdafaa, bir başka ülkenin saldırısına karşı söz konusu olur. İşgal altındaki bir topluma karşı değil. Onların direniş hakları vardır.

Halkın gözünde, orta sınıf, İsrail'i destekleyip Filistinlilere terörist diyeceklerini tahmin edebileceğiniz insanlarda bir değişimin olduğu görünüyor. 30 yıl önce İsrail'in imajı tarım, teknoloji, yeni icatlar iken İsrail'in şimdiki imajı çocuklara ateş eden askerler.

Fransa'da direniş hakkında konuşmaya başladığınızda derhal teröre övgü suçu kapsamına alıyorlar. Bu nedenle insanlar konuşmaya cesaret edemiyorlar fakat kamuoyu oluşuyor.

Sizlere şimdiden, 2024'ün başlarında Kudüs için bir suç duyurusunda bulunacağımızı ilan edebilirim.

Çünkü en fazla ilerleme kaydettiğimiz ve benim için en önemli dosya budur. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin 5 Şubat 2021'de aldığı bir karar vardır. Bu kararda mahkeme, Filistin'in bir ülke olduğuna ve Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs üzerinde egemenlik hakları olduğuna hükmetti. İlhakın yasalara aykırı oluşu, pratikte mahkeme tarafından onaylanmış oldu. İsrail'in Kudüs'ü ilhak edişi mahkemenin, "Kudüs Filistin Devleti'nin egemenliği altındadır" kararına aykırıdır. Bu noktada işgal suçu oluşmuş oldu."