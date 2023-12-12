Eli kanlı Netanyahu’ya soğuk duş! ABD Başkanı Joe Biden: İsrail, Gazze konusunda dünyanın desteğini kaybetmeye başladı

ABD'ye, "Hamas'ın yok edilmesi ve İsrailli rehinelerin geri dönmesi" hususunda verdiği destek için teşekkür eden Netanyahu, açıklamasında "Gazze ne Hamasistan ne de Fetihistan olacak." ifadesine yer verdi.

Başkan Biden ve ekibiyle yoğun bir diyaloğun ardından Gazze'ye kara harekatı için "tam destek" aldıklarını kaydeden Netanyahu, böylece "savaşın durdurulması yönündeki uluslararası baskıların" engellendiğini aktardı.

İsrail Başbakanı, "Umarım, bu konuda da bir anlaşmaya varırız." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in saldırıları sona erdiğinde mevcut "Filistin Yönetimi'nin" Gazze'yi yönetecek güvenilirliğe sahip olmadığını savunan Kirby, "Gazze'de yönetim nasıl olursa olsun, Filistin halkının isteklerine yanıt vermelidir ve şu anda Filistin Yönetimi bu güvenilirliğe sahip değil." demişti.





İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, işgal sona erdiğinde "Filistin Yönetiminin Gazze'ye dönmesine izin vermeyi planlamadığı" açıklamalarına ilişkin Kirby, "(Netanyahu'nun) söylediği şey, şu anda reformdan geçmemiş bir Filistin Yönetimi'nin, kendisi için de bizim için de kabul edilemez olduğudur. Filistin Yönetimi'nin şu anda Gazze'de güvenilir bir yönetim kontrolü sağlayabilecek bir konumda olduğuna inanmıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile 3 Aralık'ta Batı Şeria'daki durumu ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

ABD'nin Filistin halkına ve bu halkın güvenlik, onur ve iradesine desteğini dile getiren Harris, iki devletli çözüm vurgusu yapmıştı.