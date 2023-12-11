Son dakika: La Casa De Papel’in Lizbon’u Itziar Ituño’dan Filistin’e destek: Soykırımı ve suç ortaklığını kınıyoruz!

"Dünya ve tarih, yeni bir Guernica'yı kabul etmemeli." mesajının verildiği, 3 binden fazla kişinin katıldığı kasabadaki etkinlik sırasında insan mozaiğinin yanı sıra sirenler çalındı, Filistin li ve Basklı sanatçılar çeşitli dillerde şiirler okudu.

Okunan manifestoda da "İsrail'in Filistin halkına karşı soykırım yaptığı" belirtilerek, "tüm dünya ve uluslararası toplumdan Filistin halkının acılarını paylaşması ve katliamı durdurması" istendi.

LA CASA DE PAPEL'İN ÜNLÜ OYUNCUSU DA FİLİSTİN'İN YANINDA OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Dünya genelinde en çok izlenen diziler arasında yer alan La Casa De Papel'in Lizbon'u Itziar Ituño da Filistin'e destek gösterisine katıldı.

Itziar Ituño, paylaşımında Gernika'da yıllar önce yaşanan soykırımı hatırlatarak "Bu soykırıma her türlü onayı ve suç ortaklığını şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı. "Sizin ölüleriniz bizim ölülerimizdir" diyen Itziar Ituño "Hepimiz insanız, hepimiz dünyada bir yeri hak ediyoruz, unutmayın! Soykırıma hayır" diye yazdı.