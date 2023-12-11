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Son dakika: La Casa De Papel'in Lizbon'u Itziar Ituño'dan Filistin'e destek: Soykırımı ve suç ortaklığını kınıyoruz!

Son dakika haberleri...Katil İsrail 7 Ekim’den bu yana Gazze’de sistematik olarak soykırım yapıyor. Şimdiye kadar 18 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği saldırılara ise Batı destek çıkmaktan başka bir şey yapmıyor. Gazze halkının yaşadığı zulme her ne kadar ülke yöneticileri göz yumsa da dünya genelinde vatandaşların gösterileri devam ediyor. Dünyaca ünlü isimler Filistin'in yanında olduklarını ifade edip İsrail'i kınıyor. Buna son örnek Guernica kasabasında Filistin'e destek için yapılan gösterile katılan La Casa De Papel'in Lizbon'u Itziar Ituño'dan geldi. Itziar Ituño, paylaşımında Gernika'da yıllar önce yaşanan soykırımı hatırlatarak "Bu soykırıma her türlü onayı ve suç ortaklığını şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı. "Sizin ölüleriniz bizim ölülerimizdir" diyen Itziar Ituño "Hepimiz insanız, hepimiz dünyada bir yeri hak ediyoruz, unutmayın! Soykırıma hayır" diye yazdı.

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Giriş Tarihi 11 Aralık 2023, 15:56 Güncelleme 11 Aralık 2023, 16:55
Son dakika: La Casa De Papel’in Lizbon’u Itziar Ituño’dan Filistin’e destek: Soykırımı ve suç ortaklığını kınıyoruz!

İspanya İç Savaşı'nın sembolik mekanlarından, ünlü ressam Pablo Picasso'nun tablosunu yaptığı, 1937 yılında Alman ve İtalyan hava kuvvetlerince bombalanan Guernica kasabasında Filistin'e destek için yüzlerce kişi tarafından insan mozaiği oluşturuldu.

İspanya'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi!



İspanya'nın kuzeyindeki Bask bölgesinde bulunan Guernica kasabasında düzenlenen etkinlikte yüzlerce kişi, insan zinciriyle mozaik oluşturarak İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatlarını kaybedenlerin acılarını ve Filistin bayrağını resmetti.



Bask bölgesindeki sendikalardan, siyasi partilerden ve sosyal kuruluşlardan oluşan Guernica-Filistin Yurttaş İnisiyatifi girişiminin öncülüğünde düzenlenen etkinlik için "sivil halka karşı ilk büyük bombalamanın yapıldığı yer olarak" tarihe geçen Guernica'daki Pasialeku Pazar Yeri seçildi.



"Dünya ve tarih, yeni bir Guernica'yı kabul etmemeli." mesajının verildiği, 3 binden fazla kişinin katıldığı kasabadaki etkinlik sırasında insan mozaiğinin yanı sıra sirenler çalındı, Filistinli ve Basklı sanatçılar çeşitli dillerde şiirler okudu.



Okunan manifestoda da "İsrail'in Filistin halkına karşı soykırım yaptığı" belirtilerek, "tüm dünya ve uluslararası toplumdan Filistin halkının acılarını paylaşması ve katliamı durdurması" istendi.

LA CASA DE PAPEL'İN ÜNLÜ OYUNCUSU DA FİLİSTİN'İN YANINDA OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Dünya genelinde en çok izlenen diziler arasında yer alan La Casa De Papel'in Lizbon'u Itziar Ituño da Filistin'e destek gösterisine katıldı.

🌐 La Casa de Papel'in Lizbon'u oyuncu Itziar Ituño'dan Filistin'e Destek: Soykırımı ve Suç Ortaklığını Kınıyoruz 🌍

Itziar Ituño, paylaşımında Gernika'da yıllar önce yaşanan soykırımı hatırlatarak "Bu soykırıma her türlü onayı ve suç ortaklığını şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı. "Sizin ölüleriniz bizim ölülerimizdir" diyen Itziar Ituño "Hepimiz insanız, hepimiz dünyada bir yeri hak ediyoruz, unutmayın! Soykırıma hayır" diye yazdı.

Ituño şunları söyledi:
Bir halkın bir kez daha yok edilmesini dünya ve tarih kabul edemeyecek, Filistin'de yaşananları dünya ve tarihin kabul edemeyecek.

ONLARIN ÖLÜLERİ BİZİM ÖLÜLERİMİZDİR
Onların ölüleri bizim ölülerimizdir. Evleriniz bizim evlerimiz. Topraklarınız bizim toprağımız. Çocuklarınız da bizim. Bölgede bir ağaç ve yüzlerce ölü aynı toprakta yer alıyor.

HEPİMİZ BİR YERİ HAK EDİYORUZ
Filistin'de olup bitenler kabul edilemez. Gernica'dan bugün dünyaya diyoruz ki: İnsanlıktan çıkarılmaya hayır! Hepimiz dünyayız, hepimiz insanız dünyada bir yeri hak ediyoruz unutulmaya değil! Soykırıma hayır! Kesin şunu!



İspanya İç Savaşı'nın sembolik mekanlarından Guernica kasabası, o dönemde stratejik konuma sahip olmasından dolayı, bölgedeki faşist güçlerin desteklenmesi amacıyla, diktatör General Francisco Franco tarafından yönetilen Milliyetçi Güçler'in talimatıyla 26 Nisan 1937'de Alman ve İtalyan uçakları tarafından bombalanmıştı.



Hava saldırısı, Guernica'da geniş çaplı yıkıma ve çok sayıda sivilin ölümüne neden olmuştu.



İspanyolların ünlü ressamı Pablo Picasso, bu saldırının acılarını yansıtmak için 1937'nin mayıs ve haziran aylarında o dönem yaşadığı Paris'te "Guernica" adlı tabloyu yapmıştı. Tablo, şu anda Madrid'deki Reina Sofia Müzesi'nde sergileniyor.

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İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 700'ü çocuk, 5 bin 150'si kadın olmak üzere 17 bin 997 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında da binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

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İsrail ordusu halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alarak sivil altyapıyı tahrip ederken, karadan işgal sürecinde 102 İsrail askeri öldü.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 275 Filistinli hayatını kaybetti.

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İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 98 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli; barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

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