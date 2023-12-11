Hamas'a esir düşen askerin arkadaşından bomba itiraf: "İsrail ordusunun savaşarak esirleri kurtarması imkansız"

İsrail'in Sderot kenti civarında Gazze'nin Han Yunus kentinden yükselen dumanların görülebildiği bir tepede konuşan Avramoviç, Gazze'de neler olup bittiğini izlemek ve olanlardan haberdar olmak için buraya geldiğini ifade etti.

ESİRLERİ KURTARMANIN TEK YOLU BENCE MÜZAKERE ETMEK

Gazze'de bulunan çoğu asker 130'dan fazla İsrailli esirin sağ olarak İsrail'e getirilmesinin savaş yoluyla mümkün olduğuna inanmadığını belirten Avramoviç, şunları söyledi:

"Çünkü (Gazze'de Hamas'ın inşaa ettiği) tüneller çok karmaşık. Çok fazla kayıp vermeden onları kurtarabileceğimizi sanmıyorum. Esirleri kurtarmanın tek yolu bence müzakere etmek. Çünkü Hamas savaşarak bunu yapmamıza izin vermez, çok fazla kayıp olur."