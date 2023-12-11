CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail Gazze’de soykırıma devam ediyor! Lübnan’da çatışma genişleyecek mi? BM’den kritik uyarı

Soykırımcı İsrail, ABD'den aldığı yeni desteklerle Gazze'de katliama devam ediyor. Lübnan sınırında Hizbullah ile terör devleti arasında çatışmalar sürerken Birleşmiş Milletler (BM) ise kritik bir uyarıda bulundu.

SOYKIRIM ORDUSU'NDAN "4 HAFTA" MESAJI

Gazze'de katliama devam eden soykırım ordusu, Gazze'deki saldırılarını 2 ay daha devam ettireceklerini duyurdu. The Times of Israel'e konuşan üst düzey bir İsrailli yönetici, Han Yunus'taki "operasyonlarını" tamamlamak için 3-4 haftaya ihtiyaç duyrduklarını belirtti. İsrailli yetkili, ABD'nin kendilerine belirli bir süre vermediğini fakat Washington'un sürenin dolmak üzere olduğunu belirttiğini söyledi.

ABD'DEN KATLİAMA DESTEK

Gazze'de ateşkesi veto eden soykırım destekçisi ABD, terör devleti İsrail'e destek yağdırmaya devam ediyor. Soykırımcı İsrail, ABD'den Gazze'deki tanklarda kullanılmak üzere 500 milyon dolardan fazla değeri olan bir mühimmat siparişini onaylamasını talep ediyor. Katliam hazırlığı yapan soykırımcı İsrail, ABD Dışişleri Bakanlığından talepte bulundu.

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 700'ü çocuk, 5 bin 150'si kadın olmak üzere 17 bin 700 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

İsrail ordusu halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alarak sivil altyapıyı tahrip ederken, karadan işgal sürecinde 93 askeri öldü.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasadışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 275 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı'nın sınır hattındaki düşük yoğunluklu çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 97 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

03.44 İSRAİL ORDUSU, GAZZE'NİN KUZEYİNDE BM'YE AİT BİR OKULA SALDIRI DÜZENLEDİ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda, Birleşmiş Milletlere (BM) ait bir okulu bombaladı.

Görgü tanıklarının ifadesine ve sosyal medyada yer alan görüntülere göre, İsrail ordusu, yerinden edilmiş yüzlerce kişinin olduğu, BM'ye ait bir okulu hedef aldı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, okulun bahçesinde kan izleri olduğu ve saldırı sonrasında da hedef alınan binada yangın çıktığı görüldü.

Bir diğer videoda ise bir Filistinli, saldırıda çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını söyledi.

İsrail ordusu, günlerdir Cibaliya Mülteci Kampı'na, karadan ve havadan saldırılarını yoğunlaştırırken, Filistin direniş güçleriyle de sahada çatışmaya devam ediyor.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından dün yapılan açıklamada, Cibaliya'da 13 İsrail askerinin öldürüldüğü duyurulmuştu.

22.37 KUDÜS SERİYYELERİ, GAZZE'DE İÇİNDE 13 İSRAİL ASKERİNİN OLDUĞU EVİ PATLAYICILARLA YIKTI

İslami Cihad Hareketinin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde içinde İsrail askerlerinin bulunduğu bir evi patlayıcılarla havaya uçurdu.

Kudüs Seriyyelerinin yaptığı yazılı açıklamada, Gazze kentinin Şucaiye Mahallesi'nde 13 İsrail askerinin tünel girişi bulmak için bir eve girdiğinin tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu evde bulunan tünelden çıkan bir Kudüs Seriyyeleri mensubunun, 2 İsrail askerini öldürdüğü, ardından evi patlayıcıyla havaya uçurduğu kaydedildi.

Açıklamada, evde bulunan İsrail askerleri arasında ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili İsrail ordusundan henüz bir açıklama yapılmadı.

22.30 Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail güçleri Gazze'de alıkoydukları ve aralarında bebekli annelerin de bulunduğu 142 kadın esiri hapse attı.



18.37 Soykırımcı İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 18 bin Filistinli hayatını kaybetti 49 bin 500 kişi de yaralandı

16:23 BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi: "Gazze'de devam eden kitlesel yerinden edilmelerin büyümesini ve Gazze'nin dışına yayılmasını önlemek için acil insani ateşkese ihtiyaç var"

15:48 İSRAİL'İN KABUSU YASİN-105! KASSAM TUGAYLARI: GAZZE ŞERİDİ'NİN KUZEYİNDE 13 İSRAİL ASKERİNİ ÖLDÜRDÜK

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde 13 İsrail askerini öldürdüklerini duyurdu.

Kassam Tugayları yaptığı yazılı açıklamada, "Kassam mücahitleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Faluca bölgesinde sıfır mesafeden 13 Siyonist askeri öldürdü." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde düzenlenen bir başka operasyonda, Cibaliya kampının batısındaki binanın içinde saklanan bir İsrail özel kuvvetinin antipersonel roketiyle hedef alındığı belirtildi.

Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir binanın içinde saklanan İsrail özel kuvvetinin antipersonel roketiyle hedef alındığı ve askerlerin bazılarının öldüğü, bazılarının da yaralandığı belirtildi.

İsrail özel piyade gücünün Cibaliya'da antipersonel roketle vurulduğu, Tel ez-Zater bölgesinde İsrail'e ait bir tankın, yine Cibaliya'da iki askeri aracın Yasin-105 roketiyle hedef alındığı kaydedildi.

Cibaliya'nın batısında 6 askeri araç ve 2 askeri buldozerin tanksavar füzeleriyle, bir İsrail özel piyade kuvvetinin ise antipersonel roketiyle hedef alındığı aktarıldı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Tel ez-Zater bölgesinde, İsrail'e ait D9 buldozerinin Yasin-105 roketiyle doğrudan hedef alınarak vurulduğu belirtildi.

14.06 İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah şehirlerini birbirine bağlayan su boru hatlarını bombaladığı bildirildi.

Görgü tanıkları ve yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre, İsrail savaş uçakları, Han Yunus şehrinin suyunu kesmek amacıyla Refah kentinden Han Yunus'a su pompalayan boruları bombaladı.

İşgalci İsrail askerleri, Gazze'ye giren yardım malzemelerini ateşe verdi. pic.twitter.com/HO8A93N7EB — Takvim (@takvim) December 10, 2023

İsrail ordusu ayrıca Refah ile Han Yunus'u birbirine bağlayan ana yola da yoğun hava saldırıları düzenleyerek bu yolu tamamen kullanılamaz hale getirdi ve böylece iki şehir arasındaki karayolu ulaşımını engellemiş oldu.

İsrail savaş uçaklarının Refah ile Han Yunus'u birbirine bağlayan ana yolu ve su boru hatlarını bombalaması, İsrail'in suyunu keserek, yardım ve gıda malzemelerinin ulaşmasını engelleyerek Han Yunus üzerindeki kuşatmasını sıkılaştırması anlamına geliyor.

İsrail ordusunun hava bombardımanı ve kara operasyonlarını yoğunlaştırmasının ardından Gazze'den ve Gazze Şeridi'nin kuzeyinden yerinden edilmiş yüz binlerce Filistinlinin Han Yunus'a sığınması nedeniyle burada aşırı bir nüfus yoğunluğu oluştu.

Halihazırda, yerinden edilmiş kişiler de dahil olmak üzere yaklaşık 600 bin kişinin bulunduğu tahmin edilen Han Yunus, nüfus açısından Gazze Şeridi'nin en kalabalık şehri haline gelmiş durumda.

14.00 KATİLLER GECE BOYUNCA 250 NOKTAYA ÖLÜM YAĞDIRDI



İsrail ordusu, kara işgalini genişletmeye devam ederken, insanlık felaketinin derinleştiği Gazze Şeridi'nde gece boyunca 250 noktaya havadan ve karadan saldırdığını açıkladı. İşgalciler, gece boyunca Gazze Şeridi'nde "Hamas'a ait olduğunu" ileri sürdüğü noktalara saldırı düzenlediğini duyurdu.

Filistin resmi ajansı WAFA, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinli bir aileye ait eve düzenlediği hava saldırısında çoğu çocuk 10 sivilin yaşamını yitirdiğini, onlarcasının yaralandığını bildirmişti.

İsrail topçu birliklerinin de Han Yunus'taki Avrupa Hastanesi'nin çevresini top atışına tuttuğu aktarılmıştı.

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah bölgesinin yanı sıra Nusayrat, El-Meğazi, Ez-Zavayide kamplarına yoğun saldırılar düzenlediği, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde de saldırılarını sürdürdüğü kaydedilmişti.

12:38 KATAR: ATEŞKES OLASILIĞI AZALIYOR

Katar Başbakanı İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes ihtimalinin her dakika düştüğünü belirterek "Çalışmalarımız devam ediyoruz, vazgeçmeyeceğiz" dedi.

10:48 "BU KADAR SİVİL KAYBI GÖRMEDİK"

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Katar'ın başkenti Doha'da Gazze'de yaşanan insani felakete değindi. Açıklamalarında kalıcı bir ateşkes için çağrı yapan Guterres, küresel kurumları göreve çağırdı. Guterres ayrıca "Görev sürem boyunca bu kadar kısa sürede bu kadar çok sivil kaybı görmemiştik" dedi.

09:39 WAFA DUYURDU İSRAİL HAN YUNUS'U VURDU

Filistin'in resmi haber ajansı Wafa, İsrail ordusunun günün erken saatlerinde Han Yunus'ta bulunan bir evi vurduğunu ve en az 10 kişiyi öldürdüğünü duyurdu. Gece saatlerinden beri Gazze'nin merkezine düzenlenen bombardımanda ise düzinelerce kişi yaşamını yitirdi.

07.35 İşgalci İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde bir evi bombalaması sonucu 10 sivilin hayatını kaybettiği, onlarcasının yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Ham Yunus kentinde bir evi bombaladığı belirtildi.

Han Yunus'ta Filistinli bir aileye ait eve düzenlenen hava saldırısı sonucu çoğu çocuk 10 sivilin yaşamını yitirdiği ve onlarcasının yaralandığı aktarılan haberde, İsrail topçu birliklerinin de Han Yunus'taki Avrupa Hastanesi'nin çevresini top atışına tuttuğuna işaret edildi.

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Balah bölgesinin yanı sıra Nusayrat, el-Magazi, ez-Zavayide kamplarına yoğun saldırılar düzenlediği ifade edilen haberde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde de saldırılarını sürdürdüğüne dikkat çekildi.

02.39 Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Eczacılık Genel Müdürü Eşref Ebu Mehadi, hastaneye ilaç ve tıbbi malzeme temin etmeye çalıştığı sırada İsrailli keskin nişancıların açtı ateş sonucu yaralandı.



00.50 Gazze Şeridi saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 5 binden fazla İsrail askerinin yaralandığı, bunlardan 2 bininin sakat kaldığı belirtildi.

İsrail'in Yedioth Ahronot gazetesinde yer alan haberde, hastanelere 7 Ekim'den bu yana 5 binden fazla yaralı askerin getirildiği ifade edildi.

Savunma Bakanlığı verilerine göre, iki ayda 2 bin askerin resmi olarak engelli tanındığı kaydedildi.

İsrail Savunma Bakanlığı Rehabilitasyon Dairesi Başkanı Limor Luria, gazeteye yaptığı açıklamada, daha önce böyle bir şey yaşamadıklarını, hastanelere gelen yaralılardan yüzde 58'inden fazlasının el ve ayaklarında ciddi yaralanmalar mevcut olduğunu, bazılarına ampütasyon gerektiğini belirtti.

Yaralanmaların yüzde 12'sinin dalak, böbrek gibi iç organları ile baş ve göz yaralanmalarından oluştuğunu aktaran Luria, yüzde 7'sinin de psikolojik travmalar yaşadığını ayrıca her yaralının ilerde travmalar yaşayacağı dikkate alınarak da bu sayının gittikçe artacağını ekledi.

İsrail ordusu, dün yaptığı açıklamada, 7 Ekim'den bu yana ölen İsrailli asker ve subay sayısını 425 olarak duyurmuştu.







00.30 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin "Gazze'de acil ateşkes" tasarısını veto etmesini memnuniyetle karşıladı.

Netanyahu, televizyonda yaptığı konuşmada, ABD'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de insani nedenlerden dolayı acil ateşkes istenilen karar tasarısını veto etmesini değerlendirdi.

İsrail Başbakanı, "ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nde aldığı doğru tutumu çok takdir ediyorum." dedi.

Netanyahu, tasarıya destek veren ülkeleri, "Diğer ülkeler de bir taraftan Hamas'ın ortadan kaldırılmasını destekleyip diğer taraftan da Hamas'ı ortadan kaldırmayı hedefleyen savaşı sonlandırma çağrısı yapmanın imkansız olduğunu anlamalılar." sözleriyle eleştirdi.

İsrail Başbakanı, "Hamas'ı ortadan kaldırmak için haklı savaşımızı sürdüreceğiz ve belirlenen hedeflere ulaşacağız." diye konuştu.



