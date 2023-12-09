CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail katliama devam ediyor! Gazze’de 24 saatte yüzlerce Filistinli öldürüldü

Terör devleti İsrail Gazze'de dünyanın gözü önünde soykırıma devam ediyor. ABD'yi en büyük destekçisi olarak arkasına alan soykırımcı İsrail, Beyaz Saray'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGM) Gazze'de insani nedenlerden dolayı acil ateşkes talep eden karara tasarısını veto etmesinin ardından saldırılarını resmen hızlandırdı. Terör devleti, son 24 saatte Gazze'de 310 kişiyi daha öldürdü.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

08.31 Soykırımcı İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim'deki Marah Rabah köyüne baskın yaptı.

08:02 Hamas, ABD'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de insani nedenlerden dolayı acil ateşkes talep eden karar tasarısını vetosunu, "İsrail'in Filistin halkının öldürülmesine doğrudan katılımı" olarak değerlendirdi.

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, ABD'nin BMGK'de Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını vetosuna ilişkin Telegram hesabından yazılı açıklama yaptı.

Washington'un, Güvenlik Konseyinde Gazze'de ateşkes talep eden karar tasarısına karşı veto kullanmasını şiddetle kınayan Rişk, şu ifadelere yer verdi:

"Bunun ahlak ve insanlık dışı bir tutum olduğunu düşünüyoruz. ABD'nin ateşkes kararının çıkmasını engellemesi, işgalci İsrail'in halkımızı öldürülmesine doğrudan katılım ve daha fazla katliam ve soykırım yapılması için bir çağrıdır."

06:31 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda Filistinli yaşamını yitirdi ve yaralandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail uçaklarının, Gazze Şeridi'nin merkezi ile Refah kentine düzenlediği hava saldırısında çok sayıda ölen ve yaralanan oldu.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Şiteyvi ile Tahravi ailelerine ait evleri bombalaması sonucu 11 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze'nin merkezindeki Sahabe Tıp Kompleksi civarındaki Hammad ve Ataallah ailelerine ait meskun evleri bombalaması sonucu da çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Bombalanan evlere yakın bölgede İsrail ordusuna ait tankların olması nedeniyle enkaz altındaki ölü ve yaralılara ulaşılamıyor.

İsrail güçleri, Han Yunus'un güneyinde Neccar ve Hamuda ailelerine ait evleri hedef alması sonucu da çok sayıda Filistinlinin ölümüne ve yaralanmasına yol açtı.

İsrail topçu birlikleri ayrıca gece boyunca Han Yunus'ta birçok yeri hedef aldı. Saldırılarda çok kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu, başta Han Yunus, Refah ve kentin güney tarafı olmak üzere, Gazze Şeridi'nde birçok bölgeye yönelik hava ve kara saldırılarını sürdürüyor.



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8 ARALIK TARİHİNDE YAŞANANLAR

22.33 İSRAİL: GAZZE'DEN TEL AVİV'E 6 ROKET ATILDI

Gazze'den İsrail'in başkenti Tel Aviv'e 6 roket atıldığı belirtildi. İsrail ordu radyosunun haberinde, Tel Aviv'e 6 roket atıldığının tespit edildiği, bunlardan 5'inin önlendiği, birinin ise açık alana düştüğü kaydedildi.

Haberde, roket saldırısı sonucu hasar ve yaralanma meydana gelip gelmediği konusunda bilgi verilmedi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da İsrail'in sivillere yönelik katliamlarına karşılık, söz konusu roket saldırısının düzenlendiğini açıkladı.

LÜBNAN'DAN 5 ROKET ATILDI

Ordu radyosunun diğer bir haberinde ise Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Batı Celile bölgesine 5 roket atıldığı ifade edildi. Haberde, 2 roketin önl, 3'ünün ise açık alana düştüğü kaydedildi.

18.10 BM Raportörleri: "BM üyesi ülkeler, Güvenlik Konseyi'ndeki oylama öncesi Gazze'de acil ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması için ellerindeki tüm tedbirleri ve nüfuzlarını kullanmalı"

17:05 Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 11 Aralık'ta yapılacak AB Dışişleri Konseyi toplantısında, üye devletlere, Filistinlilere yönelik şiddet eylemleri gerçekleştirenlere karşı önlem almalarını önereceğini söyledi.

Borrell, İspanya devlet televizyonu RTVE'ye verdiği demeçte, "İnsani yardım girişini engellemek, su ve temel ihtiyaç malzemelerini keserek sivil nüfusu baskı altına almak, uluslararası hukuka aykırıdır." dedi.