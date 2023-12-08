İsrail ordusuna Hamas’tan darbe üstüne darbe: Kurtarma operasyonu başarısız oldu | 24 saatte 40 katil indirildi

En sonunda ise Baruch'un kanlar içindeki görüntüsüne yer verildi.

Videoda daha sonra yerlerde sızma girişiminde bulunan İsrail askerlerine ait olduğu belirtilen kan izlerinin ve yine onlardan ele geçirilen askeri teçhizatın görüntüsü yer aldı.

Sonrasında ekrana gelen yazıda ise İsrail güçlerinin, gece 02.30'da esir askerin olduğu yere ambulans kullanmak suretiyle sızma girişiminde bulunduğu, bunun farkına varılmasının ardından sızan güçlerle çatışmaya girildiği yer aldı.

Kassam Tugayları, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Mücahitlerimiz bu sabah siyonist güçlerin esir bir askere ulaşma girişimini boşa çıkardı. Siyonist güçler, esir bir düşman askerini kurtarmak için ilerlemeye çalışırken tespit edildi ve çatışmaya girildi. Siyonist güçlerden ölen ve yaralananlar oldu." ifadelerine yer verilmişti.

NE OLMUŞTU Kassam Tugayları sabah erken saatlerde, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi 'nde kurtarma girişiminde bulunduğu bir İsrailli esir askerin çıkan çatışmada öldüğünü duyurmuştu.





GAZZE'DEN İSRAİL'DEKİ BİR HASTANEYE SON 24 SAATTE 40 YARALI ASKER NAKLEDİLDİ

Gazze'den İsrail'deki bir hastaneye son 24 saatte 40 yaralı askerin naklinin yapıldığı belirtildi.

Maariv gazetesinin internet sitesinden duyurduğu haberde, son 24 saatte ülkenin güneyindeki Soroka Hastanesine 40 yaralı askerin getirildiği ifade edildi.

Haberde, bunlarla birlikte Gazze'deki esir kurtarma "operasyonunda" yaralanan 2 askerin de aynı hastanede yoğun bakıma alındığı aktarıldı.

Yaralı askerlerden 10'unun durumunun ağır olduğu bildirildi.

İsrail ordusu daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'de Hamas'ın elindeki esirlerin kurtarılması için gerçekleştirilen "operasyonun" başarısız olduğunu doğrulamış ve bu sırada 2 askerin ağır yaralandığını belirtmişti.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise esirleri kurtarma girişiminin başarısız olduğunu ve çıkan çatışmada İsrailli esir asker Sa'ar Baruch'un öldüğünü gösteren video yayımlamıştı.

