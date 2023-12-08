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ABD, BMGK'de Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etti

Detaylar gelecek... ABD, BMGK'de Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etti. İngiltere "çekimser" oy kullanırken diğer 13 üye "evet" oyu kullandı.

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Giriş Tarihi 08 Aralık 2023, 23:53 Güncelleme 09 Aralık 2023, 00:47
ABD, BMGK’de Gazze’de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etti

İşgalci İsrail ordusunun insanlık dışı sivil katliamına ilk günden bu yana desteklerini sürdüren ABD yeni bir skandala imza attı.

🚨 ABD 'acil ateşkes' karar tasarısını 'VETO' etti!

KATİLDEN KATİLE 15 BİN BOMBA DESTEĞİ!
Amerika Birleşik Devletleri'nde yayın yapan, Wall Street Journal gazetesi, Joe biden yönetiminin İsrail'e gönderdiği silahları yazdı. Savaşın başlatmasından bu yana ABD, İsrail'e 100'ü blu-109 sığınak imha bombası olmak üzere yaklaşık 15 bin bomba vermişti.



KATLİAMIN FONLAYICISI YİNE DEVREDE!
Gazze'deki insanlık dışı sivil katliamına ABD'den skandal bir destek daha geldi. ABD İsrail'e 45 bin mermi desteği verdi. Biden, Kongre'den İsrail tankları için mermi satışına onay istedi.



ABD'DEN GAZZE ATEŞKESİNE VETO
Gazze katliamının fonlayıcısı ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etti.

BMGK'de Birleşip Arap Emirlikleri ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 80'den fazla ülkenin eş sunucusu olduğu karar tasarısı, düzenlenen acil oturumda oylandı.

Tasarı, daimi üye ABD tarafından veto edildi. İngiltere "çekimser" oy kullanırken diğer 13 üye "evet" oyu kullandı.



Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in BM Şartı'nın 99. maddesini işleterek Konseye gönderdiği mektuba atıfta bulunulan karar tasarısında, Gazze Şeridi'ndeki korkunç insani durum ve Filistin halkının çektiği acılara işaret edilerek tüm sivil toplumların korunması gerektiği belirtiliyordu.

Acilen insani ateşkes çağrısı yapılan karar tasarısında, tüm taraflara özellikle sivilleri koruma konusunda uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapılıyordu.

Karar tasarısında, tüm esirlerin acilen ve koşulsuz serbest bırakılması ve insani yardıma erişim sağlanması talep ediliyordu.



ABD'nin BM Daimi Temscilisi Robert Wood, karar tasarısında Hamas'ın kınanmadığını, bazı Konsey üyelerinin bu konuda sessiz kalmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

BMde bir ilk: Antonio Guterresten BMGKya Gazze mektubu! | 99. maddeyi devreye soktu

GUTERRES 99. MADDEYİ İŞLETMİŞTİ
Genel Sekreter Guterres, görev süresi boyunca yetkisini ilk kez kullanarak Gazze'deki insani felaketin önlenmesi için BM Şartı'nın 99. maddesini işletmiş ve 6 Aralık'ta BMGK'ye mektup göndermişti.

Guterres, "Güvenlik Konseyi üyelerini insani felaketin önlenmesi için baskı yapmaya çağırıyorum ve insani ateşkesin ilan edilmesi talebimi tekrarlıyorum. Bu çok acil." ifadelerini kullanmıştı.

BMGK'de 7 Ekim'in ardından çok sayıda oturum düzenlenmiş ve birçok karar tasarısının veto edilmesinin ardından Gazze'de çatışmalara "acil ve uzatılmış ara verilmesi" talep edilen 2712 sayılı karar 15 Kasım'da kabul edilmişti.

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ABD, BMGK’de Gazze’de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etti
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