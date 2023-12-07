Başkan Erdoğan’ın Yunan gazeteci ile sohbet etmek için durduğu anlar Yunan basınında dikkat çekti: Umarım güzel haberler hazırlarsın

Başkan Erdoğan'ın 6 yıl sonra ilk kez resmi ziyaret için gittiği Atina'da Yunan gazetecilerden birini görünce selam vermek ve sohbet etmek için durması Yunan basınında geniş yankı uyandırdı.

YUNAN GAZETECİYE SELAM VERMEK İÇİN DURDU

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşmek için Maximos Sarayı'na yürüyen Başkan Erdoğan, saraydaki görüşmenin ardından Yunan SKAI kanalının İstanbul muhabiri Manolis Kostidis ile karşılaştı.

Kostidis'i gören Başkan Erdoğan'ın Yunan gazeteci ile kısa bir sohbet etmek için durması Yunan basınında gündem oldu.

"UMARIM GÜZEL HABERLER HAZIRLARSIN"

Yunan muhabir Başkan Erdoğan'a "Hoş geldiniz" derken Başkan Erdoğan ise "Hoş bulduk" şeklinde cevap verdi ve Kostidis'e nasıl olduğunu sordu. Bunun ardından Başkan Erdoğan'ın "Umarım güzel haberler hazırlarsın." demesi ise Yunan basınına damga vurdu.

Kostidis, Başkan Erdoğan'ın sözlerini "Elimizden geldiğince" şeklinde cevapladı.

Anlık görüntüye ilişkin yorum yapan Manolis Kostidis, "Başkan Erdoğan'la çeşitli vesilelerle birçok kez görüştük. Ve şimdi "Kathimerini"deki röportajla iletişim kurduk, aynı zamanda seçim öncesi de yaşadık." şeklinde konuştu.