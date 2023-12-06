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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç’ten İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’ye bayraklı karşılama! Tek bir sorun var: Ülkeleri karıştırdılar

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, başkent Belgrad’ı ziyaret eden İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin Nikola Tesla Havalimanı’nda bir buket çiçek ile karşılarken büyük bir skandala imza attı. Sarayın önünden havalimanına kadar caddeleri bayraklar ile donatan Sırbistan’ın büyük hatası karşısında Meloni şoka uğradı. Belgrad’ın dört bir yanına asılan yeşil, kırmızı ve beyaz renkli bayraklar İtalya bayrağı değildi…

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Giriş Tarihi 06 Aralık 2023, 14:42 Güncelleme 06 Aralık 2023, 15:25
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç’ten İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’ye bayraklı karşılama! Tek bir sorun var: Ülkeleri karıştırdılar

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a resmi ziyaret düzenledi. Her resmi ziyarette olduğu gibi Belgrad'daki otoyol ve ana caddelerinin yanı sıra İtalya Başbakanı ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç'in görüşme yapacağı Sırbistan Sarayı'nın önünü bayraklarla donatan Sırbistan büyük bir skandala imza attı.

İTALYA İLE MACARİSTAN'I KARIŞTIRDILAR

Caddeler ve otoyollara asılan bayraklardaki bariz hata herkesin dikkatini çekti zira şehri donatan bayraklar yeşil, beyaz ve kırmızı renkleri ile İtalya bayrağı ile aynı olmasına rağmen şeritlerin dizilimi itibarıyla İtalya değil Macaristan bayrağı oldukları açıkça görülebiliyordu.

SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU

Sırbistan'ın yaptığı hata ise sosyal medyada büyük gündem oldu. Meloni'nin Macaristan bayrağı ile karşılanmasıyla dalga geçen kullanıcılar Macaristan ile İtalya bayrağı arasındaki farkları açıklayan görseller oluşturdu. Paylaşımlardan birinde "Diplomatik skandal. Dün İtalya Başbakanı Sırbistan'ı ziyaret etti ve Belgrad'da her zamanki gibi... Macar ülkesinin bayrakları asıldı. Sırplar sosyal ağlarda şakalar yaptı" ifadeleri kullanıldı.

Nikola Tesla Havalimanı'ndaki karşılamanın ardından Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni Sırbistan Sarayı'nda bir toplantı düzenledi.

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