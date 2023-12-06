Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç’ten İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’ye bayraklı karşılama! Tek bir sorun var: Ülkeleri karıştırdılar

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a resmi ziyaret düzenledi. Her resmi ziyarette olduğu gibi Belgrad'daki otoyol ve ana caddelerinin yanı sıra İtalya Başbakanı ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç'in görüşme yapacağı Sırbistan Sarayı'nın önünü bayraklarla donatan Sırbistan büyük bir skandala imza attı.

İTALYA İLE MACARİSTAN'I KARIŞTIRDILAR Caddeler ve otoyollara asılan bayraklardaki bariz hata herkesin dikkatini çekti zira şehri donatan bayraklar yeşil, beyaz ve kırmızı renkleri ile İtalya bayrağı ile aynı olmasına rağmen şeritlerin dizilimi itibarıyla İtalya değil Macaristan bayrağı oldukları açıkça görülebiliyordu.