Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den savaş uçağı şov! BAE’ye füzelerle donatılmış Su-35’lerle gitti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirlikleri'ne savaş uçakları ile gitti. Putin'in uçağının her iki yanında ikişerli gruplar halinde Su-35S model savaş uçakları yer aldı.

FÜZELERLE DONATILMIŞ SAVAŞ UÇAKLARIYLA GİTTİ

Savaş uçaklarının havadan havaya hedefleri vurabilme yeteneğine sahip R-73 ve R-77 füzeleri taşıdığı görüldü.

ABU DABİ'DE BÜYÜK KARŞILAMA

Rus savaş uçakları Putin'in yolculuğuna başkent Abu Dabi'ye ininceye kadar eşlik etmeyi sürdürdü. Putin Abu Dabi'de gökyüzünü Rus bayraklarının renklerine boyayan uçaklarla karşılandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, çeşitli sınıflardaki standart havacılık silahlarına sahip Su-35S'lerin uluslararası uçuş boyunca devlet başkanlığı uçağına hava desteği sağladığı kaydedildi.

Uçakların şiddetli yağmur ve sert rüzgarların etkili olduğu zorlu hava koşullarında bir havaalanından kalktığı belirtilen açıklamada, savaş uçaklarının birinci sınıf pilotlar tarafından kullanıldığı belirtildi.