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CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail Gazze’de soykırıma devam ediyor: Hastanelerde durum kritik

Gazze’de ateşkese son verip katliama devam eden soykırımcı İsrail, sivilleri hedef almaya devam ediyor. Gazze’de binlerce kişinin sığındığı hastaneleri ve mülteci kamplarını hedef alan İsrail, Batı Şeria’da da tutuklama kampanyasını sürdürüyor. Terör devleti, Batı Şeria’daki Tubas kentinde biri çocuk olmak üzere 2 Filistinliyi daha öldürdü. Siyonist tanklarını tek tek havaya uçurarak soykırımcı İsrail'in kabusu olan Kassam Tugayları ise direnişe devam ediyor.

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Giriş Tarihi 06 Aralık 2023, 09:23 Güncelleme 06 Aralık 2023, 09:23
CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail Gazze’de soykırıma devam ediyor: Hastanelerde durum kritik

Terör devleti İsrail, ateşkesi sonlandırdığından bu yana Gazze'de soykırıma devam ediyor. Yemen'deki Husilerin pazar günü Kızıldeniz'de iki kargo gemisini hedef almasının ardından kara saldırısını genişleten soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da da tutuklama kampanyasına ve sivillere yönelik saldırılara devam ediyor. Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları ise Gazze'de büyük direnişe devam ediyor.

Geçtiğimiz günkerde ABD'nin "Kalıcı ateşkese karşıyız" açıklamasını işaret fişeği olarak gören soykırımcı İsrail cuma sabah saatlerinde Gazze'yi yeniden hedef almaya başladı ve yüzlerce kişiyi öldürdü.

İsrail Savunma Kuvvetleri, pazar günü Gazze'de Yüksek Adalet Divanı binasını bombaladığına dair görüntüler paylaştı.

Katil İsrail Adalet Sarayı'nı bombaladı

Terör devleti İsrail, Filistinlileri Gazze'den sürme planı kapsamında Gazze'nin 600 parsele bölündüğü haritalar dağıttı. Üzerinde QR kodlar bulunan haritada sözde güvenli bölgeler işaret edildi. Öte yandan soykırımcı İsrail'in QR kodları ile işaret ettiği bölgelerde Filistinlileri katliama tabi tutacağı biliniyor.

GAZZE'DEKİ ADALET BİNASI HAVAYA UÇURULDU
Öte yandan soykırımcı İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki adliye binasını patlayıcı yerleştirerek havaya uçurdu.

İsrail, insani aranın sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanlarını yoğunlaştırdı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) geçtiğimiz ay ele geçirdikleri adliye binasını bugün patlayıcı yerleştirerek kontrollü olarak patlattı.

Patlamanın ardından gökyüzünü duman bulutu kaplarken, bina kullanılamaz hale geldi.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

08.58 Sınır Tanımayan Doktorlar, Deir el-Balah'taki Mescid-i Aksa Şehiteri Hastanesi'ndeki malzemelerin tükendiği konusunda uyardı. Sınır Tanımayan Doktorların Gazze'deki acil durum koordinatörü Marie-Aure Perreaut Revial, "Şu anda hastaneye 700 hasta kabul ediliyor ve sürekli yeni hastalar geliyor. Onları tedavi etmek için gerekli malzemelerimiz tükeniyor" şeklinde konuştu.

08.10 İsrail'in Gazze'deki Nuseyrat mülteci kampına düzenlediği saldırıda altı kişinin öldüğü bildirildi. Filistin haber ajansı Wafa da ölü sayısını doğruladı ve sivil savunma kaynaklarının "çok sayıda" insanın enkaz altında olmasından korkulduğunu söylediğini aktardı.

05.55 İSRAİL GÜÇLERİ İŞGAL ALTINDAKİ BATI ŞERİA'DA 2 FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Tubas kentine düzenlediği baskında biri çocuk 2 Filistinliyi öldürdü, 3'ünü yaraladı. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Tubas kentinin güneyinde yer alan el-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesine baskın düzenledi.

Baskına karşı çıkan Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çıkan çatışmalarda Tamun beldesinde 16 yaşındaki Abdurrahman İmad Beni Avde ile el-Faria Mülteci Kampı'nda 18 yaşındaki Muaz İbrahim Zehran İsrail güçlerince öldürüldü.

Baskınlarda 3 kişi de yaralandı.

İsrail güçlerinin el-Faria Mülteci Kampı'na baskını sırasında, kamp girişi yakınlarında çıkan çatışmalar nedeniyle ağır silah ve patlama sesleri duyuldu.

04:13 İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da Cenin kentine baskın düzenledi. İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında aralarında kadın ve çocuğun da bulunduğu 7 kişiyi yaraladı, en az 13 kişiyi gözaltına aldı.

03:05 Hamas, ABD Başkanı Joe Biden'ın, "İsrail'in, 7 Ekim'deki Aksa Tufanı saldırılarında Hamas direnişçilerini cinsel şiddet ve tecavüzle suçlama girişimi olan asılsız iddiaları" benimsemesini şiddetle kınadı.

01:55 Hamas: Gazze'deki İsrailli esirlerin hayatından Netanyahu sorumlu
Hamas, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin hayatından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu sorumlu tuttu.

Hamas yöneticilerinden Usame Hamdan, düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki İsrailli esirlerin, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle ölüm riski taşıdıklarını söyledi.

00.13 İsrail'in saldırılarının hedefi olan Han Yunus'taki hastanelerde yer kalmadı. Hastalar, koridorlarda tedavi edilmeye çalışılıyor.

5 ARALIK TARİHİNDE YAŞANANLAR

20.41 Kassam Tugayları, Gazze'nin güneyinde 10 İsrail askerini öldürdüğünü duyurdu.

Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda 10 İsrail askerinin öldürüldüğü" belirtildi.

Kassam'dan yapılan bir başka açıklamada ise İsrail güçlerine düzenlenen iki ayrı saldırıda, "8 askerden oluşan İsrail özel birliklerinin ve 6 İsrail askerinin başarılı bir şekilde hedef alındığı" kaydedildi.

Kassam Tugayları yayımladığı üçüncü yazılı açıklamasında, "Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda İsrail'e ait 2 asker taşıyıcı aracın, 3 tankın ve 3 buldozerin Yasin 105 roketleriyle hedef alındığını" aktardı.

Başka bir açıklamada da Kassam Tugayları'nın İsrail askerlerinin kullandığı bölgedeki bir evi bombalarla hedef aldığı ve evin yerle bir olduğu ifade edildi.

Direnişçilerin İsrail askerlerinin kurduğu mayın tarlasını patlattığı belirtilen açıklamada İsrail askerlerinin arasında ölü ve yaralıların olduğuna işaret edilirken, Han Yunus'ta doğrudan saldırıda 18 askerin hedef alındığı aktarıldı.

20.34 Gazze'deki hükümet: İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı 349 artarak 16 bin 248 oldu. Ölenlerin 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadınlardan oluşuyor.

19.45 İsrail ordusu: Savaşta üçüncü aşamaya geçtik. Güneydeki bölgelerde bulunan tünellere yoğunlaşacağız. Bugün ikisi komutan rütbesinde 7 askerimiz öldü

19.07 İsrail'in Gazze'nin merkezindeki Deir El-Balah'ta bulunan evlere yönelik saldırısında en az 45 kişi hayatını kaybetti.

16.00 Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında Gazze'de ölenlerin sayısının 15 bin 900'e ulaştığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Mai el-Kaila, işgal altındaki Batı Şeria'daki Ramallah'ta konuşurken, ölenlerden 250'den fazlasının sağlık çalışanı olduğunu söyledi.

Bugün erken saatlerde Gazze Sağlık Bakanlığı başkanı kuşatma altındaki Kamal Adwan Hastanesi'nin içinden konuşurken sağlık görevlilerinin tehlikeye rağmen hastalarını terk etmeyeceğini söyledi.

12.55 Gazze'nin kuzeyinde soykırımcı İsrail'in bombardımanına maruz kalan siviller Kamal Adwan Hastanesi yerleşkesine sığındı. Eşi ve çocukları ile hastaneye sığınan bir adam "Burada gördüğünüz gibi hastanenin etrafı sürekli bombardımandan dolayı Kamal Adwan her yeri toz kaplıyor. Biz hastane içindeki yerinden edilmiş insanlarız" dedi.

Başka bir bölge sakini ise "Her 15 dakikada bir bomba düşüyor. Öğleden sonra top atışları yapılıyor. İki gün önce evimiz bombalandı. F-35 biz içerideyken evimizi bombaladı. Yaşamak istediğimiz hiçbir şeyle hiçbir ilgimiz yok." şeklinde konuştu.

11.40 Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail tanklarının ve keskin nişancılarının tesisi çevrelediği ve "hareket eden herkese ateş ettiği" bildirilen kuzey Gazze'deki Kamal Adwan Hastanesi'nde bir "katliam" uarısında bulundu.

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir El-Bursh, hastanede yaklaşık 7 bin Filistinlinin barındığını belirtti ve İsrail ordusunun saldırılarında hastane çevresinde halihazırda 108 sivilin öldüğünü ve düzinelerce kişinin yaralandığını söyledi.

El-Bursh, "[El-Şifa Hastanesi] ve [Endonezya Hastanesi'nde] olduğu gibi Kamal Adwan Hastanesi'nde de bir katliamdan korkuyoruz" dedi.

Kamal Adwan Hastanesi Gazze Şeridi'nde halen faaliyet gösteren altı hastaneden biri. Hastaneler, minimum kaynaklarla ve sık sık elektrik kesintileriyle günde yüzlerce yaralıyı tedavi etmeye çabalıyor.

11.25 Filistin resmi haber ajansı: İsrail'in Han Yunus kenti ile Deyr el-Belah'taki Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda en az 50 kişi hayatını kaybetti.

CİBALİYE KUŞATMA ALTINDA

11.00 Soykırımcı İsrail ordusu Gazze'deki Cibaliye Mülteci Kampı'nı kampının kuşatıldığını duyurdu.

10.35 Soykırımcı İsrail işgal altındaki Batı Şeria'daki baskınlarına gece borunca devam etti. 25 yaşındaki Muhammed Manasrah, bugün erken saatlerde İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Kalandiya mülteci kampına düzenlediği baskında öldürüldü. Yerel kaynaklara göre, İsrail güçleri kardeşini tutuklamaya çalışırken evinin kapısını havaya uçurduğunda öldürüldü.

İsrail güçleri Cenin'de bir gecede yaklaşık 50 zırhlı araç ve dört buldozerle yeniden baskın düzenledi. Görgü tanıklarına göre çatışmalarda bir Filistinli yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da gece boyunca düzenlenen baskınlarda İsrail güçleri tarafından en az 40 Filistinli gözaltına alındı. Beytüllahim'in güneyindeki Dheisheh mülteci kampına düzenlenen baskınlarda çok sayıda kişi yaralandı. Askar mülteci kampı, El Halil ve Ramallah yakınlarında da baskınlar da düzenlendi.

09.23 El Kassam Tugayları, Han Yunus şehrinin doğusunda "El-Yasin 105" toplarıyla 3 siyonist aracı hedef alıyor.

07.50 Gazze'ye tıbbi malzemelerin taşınmasına yönelik askeri bildirim konusunda DSÖ ile İsrail arasında tartışma çıktı

DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, daha önce X sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımda BM teşkilatının İsrail'den, kara operasyonları kapsamında güney Gazze'deki bir tıbbi depodan malzemelerin 24 saat içinde kaldırılması yönünde bir bildirim aldığını bildirmiş ve İsrail'e emri geri çekmesi yönünde çağrıda bulunmuştu.

Filistin topraklarındaki sivil politikalarla ilgilenen İsrail kurumu COGAT, DSÖ'den tahliye talebinde bulunmadıklarını söyledi.

05:41 İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'den tahliye edilen 130 Türk vatandaşı ve aile yakını, Mısır üzerinden İstanbul'a ulaştı.

03:59 KATİL İSRAİL ORDUSU GAZZE'DE EV VE BİNALARI HEDEF ALARAK ÇOK SAYIDA FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde evleri ve binaları hedef alarak onlarca Filistinliyi öldürdü.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin kuzey ve güney bölgelerinde sivil binaları, evleri ve hastanelerin çevrelerini hedef almayı sürdürdü.

01:54 İSRAİL REFAH'IN DOĞUSUNDAKİ BİR SU DEPOSUNU VURDU

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılar devam ediyor. Refah kentinin doğusunda bulunan bir su deposu bombardımanın hedefi oldu.

01:00 İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılar devam ediyor. Gazze'nin Beyt Hanun kentine düzenlenen saldırılar, İsrail'in Sderot kentinden görüntülendi. Saldırı sonucu bölgede yangın çıktığı kaydedildi.

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