CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail Gazze’de soykırıma devam ediyor: Hastanelerde durum kritik

5 ARALIK TARİHİNDE YAŞANANLAR



20.41 Kassam Tugayları, Gazze'nin güneyinde 10 İsrail askerini öldürdüğünü duyurdu.

Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda 10 İsrail askerinin öldürüldüğü" belirtildi.

Kassam'dan yapılan bir başka açıklamada ise İsrail güçlerine düzenlenen iki ayrı saldırıda, "8 askerden oluşan İsrail özel birliklerinin ve 6 İsrail askerinin başarılı bir şekilde hedef alındığı" kaydedildi.

Kassam Tugayları yayımladığı üçüncü yazılı açıklamasında, "Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda İsrail'e ait 2 asker taşıyıcı aracın, 3 tankın ve 3 buldozerin Yasin 105 roketleriyle hedef alındığını" aktardı.

Başka bir açıklamada da Kassam Tugayları'nın İsrail askerlerinin kullandığı bölgedeki bir evi bombalarla hedef aldığı ve evin yerle bir olduğu ifade edildi.

Direnişçilerin İsrail askerlerinin kurduğu mayın tarlasını patlattığı belirtilen açıklamada İsrail askerlerinin arasında ölü ve yaralıların olduğuna işaret edilirken, Han Yunus'ta doğrudan saldırıda 18 askerin hedef alındığı aktarıldı.

20.34 Gazze'deki hükümet: İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı 349 artarak 16 bin 248 oldu. Ölenlerin 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadınlardan oluşuyor.



19.45 İsrail ordusu: Savaşta üçüncü aşamaya geçtik. Güneydeki bölgelerde bulunan tünellere yoğunlaşacağız. Bugün ikisi komutan rütbesinde 7 askerimiz öldü



19.07 İsrail'in Gazze'nin merkezindeki Deir El-Balah'ta bulunan evlere yönelik saldırısında en az 45 kişi hayatını kaybetti.

16.00 Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında Gazze'de ölenlerin sayısının 15 bin 900'e ulaştığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Mai el-Kaila, işgal altındaki Batı Şeria'daki Ramallah'ta konuşurken, ölenlerden 250'den fazlasının sağlık çalışanı olduğunu söyledi.

Bugün erken saatlerde Gazze Sağlık Bakanlığı başkanı kuşatma altındaki Kamal Adwan Hastanesi'nin içinden konuşurken sağlık görevlilerinin tehlikeye rağmen hastalarını terk etmeyeceğini söyledi.

12.55 Gazze'nin kuzeyinde soykırımcı İsrail'in bombardımanına maruz kalan siviller Kamal Adwan Hastanesi yerleşkesine sığındı. Eşi ve çocukları ile hastaneye sığınan bir adam "Burada gördüğünüz gibi hastanenin etrafı sürekli bombardımandan dolayı Kamal Adwan her yeri toz kaplıyor. Biz hastane içindeki yerinden edilmiş insanlarız" dedi.

Başka bir bölge sakini ise "Her 15 dakikada bir bomba düşüyor. Öğleden sonra top atışları yapılıyor. İki gün önce evimiz bombalandı. F-35 biz içerideyken evimizi bombaladı. Yaşamak istediğimiz hiçbir şeyle hiçbir ilgimiz yok." şeklinde konuştu.

11.40 Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail tanklarının ve keskin nişancılarının tesisi çevrelediği ve "hareket eden herkese ateş ettiği" bildirilen kuzey Gazze'deki Kamal Adwan Hastanesi'nde bir "katliam" uarısında bulundu.

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir El-Bursh, hastanede yaklaşık 7 bin Filistinlinin barındığını belirtti ve İsrail ordusunun saldırılarında hastane çevresinde halihazırda 108 sivilin öldüğünü ve düzinelerce kişinin yaralandığını söyledi.

El-Bursh, "[El-Şifa Hastanesi] ve [Endonezya Hastanesi'nde] olduğu gibi Kamal Adwan Hastanesi'nde de bir katliamdan korkuyoruz" dedi.

Kamal Adwan Hastanesi Gazze Şeridi'nde halen faaliyet gösteren altı hastaneden biri. Hastaneler, minimum kaynaklarla ve sık sık elektrik kesintileriyle günde yüzlerce yaralıyı tedavi etmeye çabalıyor.

11.25 Filistin resmi haber ajansı: İsrail'in Han Yunus kenti ile Deyr el-Belah'taki Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda en az 50 kişi hayatını kaybetti.

CİBALİYE KUŞATMA ALTINDA

11.00 Soykırımcı İsrail ordusu Gazze'deki Cibaliye Mülteci Kampı'nı kampının kuşatıldığını duyurdu.

10.35 Soykırımcı İsrail işgal altındaki Batı Şeria'daki baskınlarına gece borunca devam etti. 25 yaşındaki Muhammed Manasrah, bugün erken saatlerde İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Kalandiya mülteci kampına düzenlediği baskında öldürüldü. Yerel kaynaklara göre, İsrail güçleri kardeşini tutuklamaya çalışırken evinin kapısını havaya uçurduğunda öldürüldü.

İsrail güçleri Cenin'de bir gecede yaklaşık 50 zırhlı araç ve dört buldozerle yeniden baskın düzenledi. Görgü tanıklarına göre çatışmalarda bir Filistinli yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da gece boyunca düzenlenen baskınlarda İsrail güçleri tarafından en az 40 Filistinli gözaltına alındı. Beytüllahim'in güneyindeki Dheisheh mülteci kampına düzenlenen baskınlarda çok sayıda kişi yaralandı. Askar mülteci kampı, El Halil ve Ramallah yakınlarında da baskınlar da düzenlendi.

09.23 El Kassam Tugayları, Han Yunus şehrinin doğusunda "El-Yasin 105" toplarıyla 3 siyonist aracı hedef alıyor.

07.50 Gazze'ye tıbbi malzemelerin taşınmasına yönelik askeri bildirim konusunda DSÖ ile İsrail arasında tartışma çıktı

DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, daha önce X sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımda BM teşkilatının İsrail'den, kara operasyonları kapsamında güney Gazze'deki bir tıbbi depodan malzemelerin 24 saat içinde kaldırılması yönünde bir bildirim aldığını bildirmiş ve İsrail'e emri geri çekmesi yönünde çağrıda bulunmuştu.

Filistin topraklarındaki sivil politikalarla ilgilenen İsrail kurumu COGAT, DSÖ'den tahliye talebinde bulunmadıklarını söyledi.

05:41 İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'den tahliye edilen 130 Türk vatandaşı ve aile yakını, Mısır üzerinden İstanbul'a ulaştı.

03:59 KATİL İSRAİL ORDUSU GAZZE'DE EV VE BİNALARI HEDEF ALARAK ÇOK SAYIDA FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde evleri ve binaları hedef alarak onlarca Filistinliyi öldürdü.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin kuzey ve güney bölgelerinde sivil binaları, evleri ve hastanelerin çevrelerini hedef almayı sürdürdü.



01:54 İSRAİL REFAH'IN DOĞUSUNDAKİ BİR SU DEPOSUNU VURDU

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılar devam ediyor. Refah kentinin doğusunda bulunan bir su deposu bombardımanın hedefi oldu.

01:00 İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılar devam ediyor. Gazze'nin Beyt Hanun kentine düzenlenen saldırılar, İsrail'in Sderot kentinden görüntülendi. Saldırı sonucu bölgede yangın çıktığı kaydedildi.