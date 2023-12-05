Çocukluğundan itibaren siyonist olarak yetiştirilen Yahudi gencin ’Siyonizm belasından’ kurtulma hikayesi gündem oldu





15 BİN KİŞİ ŞEHİT OLDU

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında şehit olan Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bin 899'a yükseldi.





"SİYONİZM'DEN NASIL KURTULDUM?"

Tüm bu yaşananların gölgesinde Yahudi bir gencin sosyal medya hesabından paylaştığı video gündem oldu. Yahudi genç Siyonizm belasından nasıl kurtulduğunu ve küçüklükten itibaren Filistinliler hakkındaki uydurulan yalanları tek tek anlattı. Yahudi gencin "siyonizm belasından" kurtulma hikayesi!



Yahudi genç şu ifadeleri kullandı:



Bu tabii ki çok daha uzun uzun anlatılacak, çok daha uzun bir hikaye. Ama kısaca anlatmaya çalışacağım. Chabad'ın ilk hahamı Alter Rebbe'nin dediği gibi, nasıl olduğunun kısa versiyonunu uzun uzadıya anlatmaya çalışacağım. 2018 yılında 20 yaşındayken, Kudüs'te dindar milliyetçi bir erkek ilahiyat fakültesinde okuyordum. Tam anlamıyla bir siyonist olarak yetiştirildim. Ben oradayken, bu duvarın ötesinde yaşayan insanlar hakkında sorular aklımı kurcalamaya başladı. Eğitim müfredatımda, inşaların Filistinlilerle yüz yüze tanıştığı ve onların bakış açısını dinlediği ilginç bir program vardı. Bu program hakkında iyi şeyler duymuştum. Söyledikleri bazı şeyler ilginç ve çekiciydi bu yüzden bu programa gitmeye karara verdim. Şabat önce bir Cuma günüydü ve Kudüs'te sabahın 9'unda oturuyordum ve Filistinli bir adam bizimle konuşmak için gelmişti.





Sabah 9'da Kudüs'te olmak için nasıl sabah 4.30'da kalkmak zorunda olduğunu anlatıyordu. Hem de sadece 11 km uzaklıktaki Ramallah'ta yaşıyor olmasına rağmen. Bu bana hiç mantıklı gelmedi. Şüphesiz 11 km yol, dört küsur saat sürmemeliydi. Sonra kontrol noktaları sisteminden bahsetti. Başka bir otobüse binmek zorunda kaldığını bir grup siyonist Yahudi ile konuşmak ve onları Filistinlilerin de insan olduğuna ikna etmek üzere zamanında buraya varmak için otobüste kalırsa kontrol noktasında otobüsten atılabileceğini ve sıranın arkasına gidebileceğini bilerek otobüste kalmanın mı daha mantıklı olduğunu yoksa kontrol noktasının yaya kısmında beklemenin mi daha mantıklı kafa yormak zorunda kaldığını anlattı.



Konuşmadan sonra yanına gittim ve dedik ki; Dostum bu b..ktan bir durum. Burada neler oluyor? Neden kimse bana bundan bahsetmedi? Dekim ki, Bilmiyorum bile. Daha fazlasını öğrenmek istiyorum. Anlatmaya devam et. Kimlik kartını çıkardı ve Asalında şimdi geri dönmem gerekiyor. Çünkü belli bir saate kadar dönmezsem geçici seyahat statüm iptal edilir ve bir daha Ramallah'tan ayrılamam. Ayrıca kontrol noktaları yüzünden gecikmemin de bir önemi yok ve kontrol noktalarından geçmek 3 ila 4 saat sürebiliyor. Şimdi geri dönmeliyim dedi. Bende dostum saat daha 10.30 ya da 11.00 dedim. O da bana işimi şansa bırakamam bunun iptal edilmesi riskini göze alamam dedi. Bende ona daha fazlasını öğrenmek istediğimi söyledim. Peki neden benimle Ramallah'a gelmiyorsun dedi.





Aklıma gelen ilk düşünceyi söyleyeyim kafamdaki ses bana diyor ki, eğer gelirsem beni öldüreceksiniz, çünkü böyle koşullandırılmıştım. Büyürken bana Filistinlilerin terörist olduğu öğretildi. Bir Filistinlinin insan olma ihtimali yoktu ve Filistinlilerin direnişinin Yahudilerle hiçbir ilgisi olmayıp, Filistinlileri topraklarından kovan, ayırımcılığı, etnik temizliği ve soykırımı destekleyen yerleşimciler olduğu gerçeğiyle ilgili olma ihtimali kesinlikle yoktu. Aklımda bunlar geçerken, içimde başka bir ses vardı. Bence bu ses daha derin, atalardan gelen bir sesti. Bugün bile tüm koşullandırılmalarıma bu ikinci sesle, daha derin bir sesle, daha derin bir bilgiyle meydan okuyabilmiş olmamam hayret ediyorum.



Ve o ses hemen dedi ki hayatın boyunca sana bu kişinin seni öldüreceği, bu kişinin bir terörist olduğu ve insan olmadığını söyledi ve işte tam karşınsa duruyor. Bu söylenenlerle hiç alakası yok. O anda, o düşüncemi dile getiremedim ve saçmalık deyip evet, geleceğim dedim. Kendi gözlerimle görmem gerekiyordu. Siyonist olarak büyütülmüş bir çocuk için bu duyulmamış bir şeydi.