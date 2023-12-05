PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

ABD'den soykırımcı İsrail'e kısıtlama: Batı Şeria'daki saldırılardan sorumlu olan İsrailli yerleşimcilere vize vermeyecek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Filistin’in Batı Şeria bölgesinde şiddet olaylarından sorumlu aşırılık yanlısı İsrailli yerleşimcilere vize kısıtlaması getirileceğini açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Aralık 2023, 23:18 Güncelleme 05 Aralık 2023, 23:56
ABD’den soykırımcı İsrail’e kısıtlama: Batı Şeria’daki saldırılardan sorumlu olan İsrailli yerleşimcilere vize vermeyecek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanlığının Batı Şeria'da barış, güvenlik veya istikrarı baltaladığına inanılan kişileri hedef alan yeni bir vize kısıtlama politikasını duyurarak, Batı Şeria bölgesinde şiddet olaylarından sorumlu aşırılık yanlısı İsrailli yerleşimcilere vize kısıtlaması getirileceğini açıkladı.



Dışişleri Bakanlığı'nın bu politikayı Batı Şeria'daki saldırılardan sorumlu olan Filistinlilere de uygulayabileceğini aktaran Blinken, "Bu kişilerin yakın aile üyeleri de bu kısıtlamalara tabi olabilir" dedi.



VİZE VERİLMEYECEK
Vize kısıtlamalarına kaç kişinin tabi olacağı hakkında bilgi paylaşmayan Blinken, "Başkan Biden'ın da defalarca söylediği gibi, bu saldırılar kabul edilemez.

Geçtiğimiz hafta İsrail'de, ABD'nin kendi yetkilerini kullanarak harekete geçmeye hazır olduğunu açıkça ifade ettim.

Batı Şeria'da sivillere yönelik tüm şiddet eylemleri için, faili ya da mağduru kim olursa olsun, hesap verebilirlik arayışımızı sürdüreceğiz" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır partiden ihraç edildi! Dikbayır’dan bomba açıklamalar: Tacizden yıpratmaya kadar düştüler
Sosyal medya trollerine kötü haber! Algı ve tetikçilik yapanlar hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
Türk Telekom
SON DAKİKA