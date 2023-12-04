Terör devleti İsrail’de bireysel silahlanma krizi! Katliam hazırlığına karşı çıkan yetkili istifa etti: Şeker gibi silah dağıtıyorlar

Soykırımcı İsrail yerleşimci sivilleri silahlandırmaya devam ederken Ulusal Güvenlik Bakanlığından beklenmedik bir istifa kararı geldi. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir 'in sivilleri kriter gözetmeden silahlandırmasına tepki gösteren üst düzey bir İsrailli yetkili, görevinden istifa etti.

İSRAİLLİ YETKİLİ İSTİFA ETTİ

İsrail devlet televizyonu KAN, Ben-Gvir'in başında bulunduğu Ulusal Güvenlik Bakanlığına bağlı Ateşli Silahlar Şube Müdürü Yisrael Avisher'in Ben Gvir'in sivilleri silahlandırma politikasına tepki göstererek istifa ettiğini duyurdu.

YETKİSİ OLMAYANLARIN RUHSATI ONAYLANIYOR

Avisher, geçen hafta İsrail Meclisinde düzenlenen bir oturumda, İsrail'deki Yahudi vatandaşlarına silah ruhsatı çıkarılmasını sağlamak için liyakati olmayan kişilerin Bakanlığa görevli olarak atandığını duyurmuştu. Ulusal Güvenlik Bakanlığında 6 yıl görev yaptıktan sonra 2020'de Ateşli Silahlar Şube Müdürü görevine getirilen Avisher, "Bakan Itamar Ben-Gvir'e yakın bazı isimlerin yasal yetkileri olmaksızın bazı silah ruhsatı başvurularını onayladığını" söylemişti.

Avisher, Ben-Gvir'e bağlı personelin, Bakan'ın ofisinde bir "komuta merkezi kurduğunu" ve bu merkezin bazı ruhsat başvurularına diğerlerine göre öncelik verildiği yönünde endişeleri artırdığını kaydetti. Bir ay boyunca alınması gereken eğitimi bir günde tamamlayıp sivillere hemen ruhsat verildiğini belirten Avicher, ruhsat almak için gerekli kriterleri karşılamayan kişiselere de ruhsat verildiğini belirtti.

"ŞEKER GİBİ SİLAH DAĞITIYORLAR"

İsrailli bir başka üst düzey güvenlik görevlisi ise Haaretz'e konuştu ve sivillerin silahlandırılmasının "felakete davetiye çıkardığını" belirtirken "Şeker gibi silah dağıtıyorlar. Silah ruhsatı çocuk oyunu değildir. Bakanlıkta neredeyse hiçbir denetim yok." dedi.

Ayrıca, muhalefetteki Yeş Atid (Gelecek Var) Partisi Milletveki Yoav Segalovitz de sivillere silah dağıtımı politikası konusunda Bakan Ben-Gvir'e tepki gösterdi. Segalovitz, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bakan Ben-Gvir, hükümet gücünü kullanarak kamu görevlilerini terörize ediyor." ifadelerini kullandı. Segalovitz, Ben-Gvir hakkında "görevi kötüye kullanma suçunda cezai soruşturma başlatılması" gerektiğini belirtti.

IRKÇI BAKAN SİVİLLERİ SİLAHLANDIRMA KONUSUNDA KARARLI

İsrailli yetkililerden bile tepki görmesine rağmen aşırı sağcı Itamar Ben Gvir, sivilleri silahlandırma kampanyasından geri adım atmıyor. Filistinlilere karşı ırkçı ve ayrımcı söylemleri ve Yahudi üstünlükçü siyasetiyle tanınan Ben-Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail vatandaşlarına silah dağıtımı konusundaki politikasının net ve sürekli olduğunu" belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

Bu politikayı uygulamaya devam etmeyenler, bu ve benzeri departmanlarda sol kesimin saldırılarının baskısıyla karşı karşıya kalanlar, İsrail savaştayken ve kriterleri karşılayan mümkün olduğu kadar çok sayıda vatandaşın silahlandırılması gerektiği bu zamanda Ateşli Silahlar Şubesinin Müdürü olarak göreve devam edemezler. İsrail savaşta: Konseptin dışına çıkmalıyız!

Geçtiğimiz günlerde Kudüs'te düzenlenen bir silahlı saldırının ardından İsrail polisi, silahlı bir İsrailliyi saldırgan zannederek öldürmüştü. 31 Kasım'da meydana gelen olayın ardından sivillerin silahlandırılmasına yönelik eleştiriler artış gösterdi.