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CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail soykırıma devam ediyor: Gazze’de kara saldırısı genişledi

Gazze’de insani araya son verilmesinin ardından soykırımcı İsrail, katliama devam ediyor. Cumartesi gününden bu yana yüzlerce Filistinliyi öldüren İsrail, Gazze’de kara saldırısını genişletirken Batı Şeria’da da tutuklama kampanyasına devam ediyor. Yemen’deki Husilerin Kızıldeniz’de iki kargo gemisini hedef almasının ardından soykırımcı İsrail’in cepheyi genişleteceği iddia ediliyor.

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Giriş Tarihi 04 Aralık 2023, 09:11 Güncelleme 04 Aralık 2023, 09:31
CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail soykırıma devam ediyor: Gazze’de kara saldırısı genişledi

Soykırımcı İsrail insani aranın sona erdirilmesinin ardından soykırıma devam ediyor. Gazze'de üç günde yüzlerce Filistinliyi öldüren ve Batı Şeria'da tutuklama kampanyası yürüten terör devleti İsrail, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de iki kargo gemisini hedef almasının ardından kara saldırısını genişletiyor.

Geçtiğimiz günkerde ABD'nin "Kalıcı ateşkese karşıyız" açıklamasını işaret fişeği olarak gören soykırımcı İsrail cuma sabah saatlerinde Gazze'yi yeniden hedef almaya başladı ve yüzlerce kişiyi öldürdü.

Terör devleti İsrail, Filistinlileri Gazze'den sürme planı kapsamında Gazze'nin 600 parsele bölündüğü haritalar dağıttı. Üzerinde QR kodlar bulunan haritada sözde güvenli bölgeler işaret edildi. Öte yandan soykırımcı İsrail'in QR kodları ile işaret ettiği bölgelerde Filistinlileri katliama tabi tutacağı biliniyor.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

07.35 Wafa haber ajansına göre İsrail güçleri, Batı Şeria'da birçok bölgeye düzenlenen saldırının ardından Cenin, Silwad, Jaffna, Celazun, Kalkilya ve El Halil'de çok sayıda kişiyi tutukladı.

03:48 İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'den tahliye edilen 142 Türk vatandaşı ve aile yakını, Mısır üzerinden İstanbul'a ulaştı.

Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçen Türk vatandaşlarını taşıyan ve Kahire Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak, İstanbul Havalimanı'na indi.

Vatandaşları havalimanında Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ile AFAD yetkilileri karşıladı.

Pasaport kontrolünün ardından bazı vatandaşlar tahsis edilen araçlarla havalimanından ayrılırken, başka illere gidecekler otobüslerle AFAD tarafından belirlenen otellere yerleştirildi.

İstanbul'a gelen vatandaşları karşılayan bazı aile yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

02:53 Katar: İsrail'in Gazze'ye saldırıları arabuluculuk çabalarını zorlaştırıyor

02:38 İsrail'in Gazze'de hastane girişine düzenlediği saldırıda 4 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesi'nin girişine düzenlediği saldırıda en az 4 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

02:03 İsrail ordusu Gazze'deki kara işgalini genişletmeye devam ettiğini açıkladı
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki kara işgalini genişletmeye devam edeceklerini belirterek "İsrail ordusu, Hamas'ın her yerleşkesine doğru hareket ediyor." dedi.

01.25 İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 2 ambulansa ateş açarak 3 kişiyi yaraladığı bildirildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri Gazze'nin kuzeyindeki El-Faluce bölgesinde 2 ambulansa ateş açtı.

Saldırıda Filistin Kızılayı ekibinden 2 ilkyardım görevlisi ile bir yaralı vuruldu.


00:00 Hamas: İngiltere, Gazze üzerinde gözetleme uçuşu yapması halinde İsrail'in suçlarına ortak olacaktır

Hamas, İngiltere'nin Gazze üzerinde gözetleme uçuşları yapması halinde, İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçlara ve katliamlara ortak olacağını bildirdi.

Hamas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'e istihbarat sağlamak için Gazze üzerinde gözetleme uçuşları yapacağını açıklayan İngiltere yönetimini kınadı.

23:10 İsrailli yerleşimciler, Batı Şeria'da 2 çocuğu yaraladı

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli fanatik Yahudi yerleşimcilerin, "Deyr Kıddis" köyüne düzenlediği saldırıda 2 Filistinli çocuk yaralandı.



21.30 Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, Gazze'nin güneyinde şu an savaşın en kötü bombardımanının ve çok büyük çocuk kayıplarının yaşandığını gördüklerini belirtti.

Bir süredir İsrail'in yoğun saldırılar düzenlediği ve büyük yıkıma neden olduğu Gazze'de çalışmalarını yürüten Elder, X sosyal medya platformundan Gazze'deki duruma ilişkin paylaşımda bulundu.

"Gazze'nin güneyinde şu an savaşın en kötü bombardımanı yaşanıyor, çok büyük çocuk kayıplarının yaşandığını görüyoruz." ifadelerini kullanan Elder, çocukları ve ortak vicdanı kurtarmak için son bir uyarıda bulunduklarını kaydetti.



Elder, X'ten yaptığı bir diğer paylaşımda, Han Yunus kentinde yoğun saldırılar olduğunu belirterek, "Burada çocukları etkileyen dehşeti anlatmakta güçlük çekiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

18.08 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 361 artarak 15 bin 523'e yükseldi.

17.58 İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde Sağlık Bakanlığına bağlı bir personeli darbederek gözaltında aldığı bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, aşı getirmek için Nablus'taki bakanlık merkezi depolarına gitmekte olan Beytüllahim Sağlık Müdürlüğünde görevli şoför ile arkadaşının Beytüllahim'in kuzeydoğusundaki Konteynır kontrol noktasında İsrail güçleri tarafından darbedilerek gözaltına alındığını belirtti.

Keyle, İsrail güçlerinin Filistin Sağlık Müdürlüğüne ait aracı aradığını ve araçtaki malzemeleri tahrip ettiğini aktardı.



"İSRAİL, SAĞLIK PERSONELİNİ GÖZALTINA ALIYOR, NE ULUSLARARASI HUKUKU NE DE SÖZLEŞMELERİ UMURSUYOR"
Bakanlık personelinin darbedilmesini ve gözaltına alınmasını kınayan Keyle, şunları kaydetti:

"İşgal güçleri, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki tedavi merkezleri ve ekiplere yönelik kasıtlı saldırılarını her geçen gün daha da artırıyor; hastaneleri bombalıyor, baskın düzenliyor, yaralıları ve sağlık personelini gözaltına alıyor, ne uluslararası hukuku ne de sözleşmeleri umursuyor."

Filistinli Bakan, Birleşmiş Milletler ile uluslararası insan hakları kurumlarına, "tedavi merkezlerine ve sağlık sektöründe çalışan personele, ambulanslar ile ambulans ekiplerine ivedilikle korunma sağlanması için müdahalede bulunmaları" çağrısında bulundu.



BEYTÜLLAHİM SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE AİT ARACIN FOTOĞRAFLARI YAYINLANDI
Bakanlık, Beytüllahim Sağlık Müdürlüğüne ait araca yönelik saldırı ve tahribata ilişkin fotoğrafları yayınladı.

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti, gün içerisinde yaptıkları ortak açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenledikleri baskınlarda aralarında üniversite öğrencisi 5 kızın da bulunduğu 60 Filistinliyi gözaltına aldığını belirtmişti.

17.49 "GAZZE'DE BAĞIRSAK VE CİLT HASTALIKLARININ YAYILMASI" UYARISI
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in abluka ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde bağırsak, cilt ve hepatit türlerinin yayılması konusunda uyardı.

UNRWA Gazze Basın Direktörü Adnan Ebu Husne, öncesine göre bağırsak hastalıklarının 4, cilt hastalıklarının ise 3 kat arttığını belirtti.

16.57 El Kassam Tugayları Beyt Lahia'nın güneyindeki siyonist bir tankı "El-Yasin 105" füzesiyle hedef alıyor.

16.55 Filistin Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, Gazze Şeridi'ndeki koşulların "vahim ötesinde" olduğunu söyledi ve kurtarma ekiplerinin İsrail bombardımanından etkilenen herkese ulaşamadığını belirtti. "Her hava saldırısında onlarca sivil öldürülüyor. Yüzlerce kişi de yaralanıyor" diyen Basal, "Eldeki minimum kaynaklarla elimizden geleni yapıyoruz. Enkaz altında kalanların kalıntılarını çıkarmak için kazmaya başlıyoruz. Ancak ne yaparsak yapalım herkesi kurtaramayız. Birçoğu enkazın altında kaldı." dedi.

CİBALİYE MÜLTECİ KAMPI YİNE HEDEFTE
15.24 Soykırımcı İsrail, Cibaliye Mülteci Kampı'nı bir kez daha hedef aldı. Terör devletinin düzenlediği hava saldırısında Cibaliye Mülteci Kampı'nda sivillerin yaşadığı konutları bombaladığı bildirilirken çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği ve enkaz altında çok sayıda kişi olduğu belirtildi. Kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalan kişilere ulaşmasının çok zor olduğu, sağlık görevlilerinin soykırımcı İsrail tarafından hedef alındığı ve hayatta kalanlara ulaşmalarının engellendiği bildirildi.

Katil İsrail Cibaliye Kampına saldırdı

12.24 Gazze'deki Devlet Medya Ofisi Genel Müdürü son 24 saatte Gazze'de 700'den fazla Filistinlinin öldürüldüğünü söyledi.

11.42 El Kassam Tugayları, Han Yunus'un doğusunda bir grup siyonist askeri havan toplarıyla bombaladı.

11.25 El Kassam Tugayları, Cebeliye'nin batısına giren siyonist bir tankı "El-Yasin 105" füzesiyle hedef alıyor.

11.07 El Kassam Tugayları işgal altındaki Majin şehrinin doğusundaki düşman yoğunlaşmalarını füze bombardımanıyla hedef alıyor.

11.02 Soykırımcı İsrail ordusu, Mescid-i Aksa vaizi Şeyh İkrime Sabri'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'teki El Sawana mahallesindeki evine baskın düzenledi.

Şeyh Sabri, Kudüs'teki Yüksek İslam Konseyi'nin başkanı ve Kudüs ile Filistin topraklarının eski dini lideridir. Filistin Alimler ve Vaizler Birliği'nin kurucusu ve başkanı, Filistin Yüksek Fetva Konseyi'nin başkanı ve Kudüs'teki Yüksek İslam Otoritesinin başkanıdır.

09.29 Soykırımcı İsrail pazar günü sabah saatlerinde İsrail'in güneydeki Han Yunus ve Refah kentlerine düzenlediği hava saldırılarında 30'dan fazla kişiyi löldürdü. El Cezire muhabiri Hani Mahmud, "Dün geceden itibaren devam eden hava saldırıları Han Yunus'un doğu yakasının büyük bir kısmına zarar verdi ve bölge sakinlerine tehditkar bir tonla şehrin batı yakasına veya Refah şehrine tahliye edilmesi emri verildi. Fakat insanlar Refah'a kaçmaya başlayınca bombardımana maruz kaldılar, bu da Gazze'de güvenli bir yer olmadığı gerçeğini teyit ediyor" dedi.

09.19 El Kassam Tugayları: Bugün şafak vakti Kassam Mücahidleri, Cuhr el-Dik'in doğusundaki mevzilenme noktalarında onlarca işgal askerinin (60 asker) çadırlarda konumlanışını izleyebildi. Bunun üzerine Mücahidler, kalenin etrafına dairesel düzende 3 adet anti-personel bomba yerleştirdi. Saat tam 4.30'da bombalar işgal askerleri arasında patlatıldı.Mücahidlerden biri kuvvetin geri kalanını bitirmek için ilerledi ve Mücahidler çok sayıda işgal askerini öldürdükten sonra güvenli bir şekilde mevzilerine çekildi.

08.55 DSÖ şefi Tedros Adhanom Ghebreyesus, kuşatma altındaki bölgedeki tıbbi tesisi ziyaret etti ve Gazze'nin güneyindeki El Nassar hastanesindeki koşulların "yetersizin ötesinde" olduğunu söyledi.

Tesisin kapasitesinin üç katından fazla yani bin hastayla dolu olduğunu ve hastaların "her köşeyi" doldurduğunu söyleyen Ghebreyesus, "Hastalar yerde bakım görüyordu, acı içinde çığlık atıyorlardı. Bu koşullar yetersiz olmanın da ötesinde, sağlık hizmetlerinin sağlanması açısından tahmin bile edilemez. Tanık olduğumuz şeyle ilgili endişemizi ifade edecek kadar güçlü kelimeler bulamıyorum." şeklinde konuştu.

07.41 Hamas yönetimindeki bölgedeki içişleri bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah şehrinin doğusundaki bir eve düzenlediği baskında yedi Filistinlinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin de yaralandığını söyledi.

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