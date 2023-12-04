Biden gaflette sınır tanımıyor! ABD basını yazdı: Ukrayna ve İsrail’i yenilgiye sürüklüyor

Soykırımcı İsrail Gazze'ye ölüm yağdırmaya devam ederken en büyük destekçisi ABD'de Başkan Joe Biden için kriz devam ediyor. Ukrayna Savaşı'nda Kiev'e ayrılan bütçe dolayısıyla krize sürüklenen ve hatta hükümetin kapanma noktasına geldiği ABD'de İsrail'e ayrılan verilen maddi destek de sorgulanır hale geldi. ABD basını ise Ukrayna ile soykırımcı İsrail'in sonunu Biden'ın getireceğini iddia ediyor.

New York Post'a göre soykırımcı İsrail 'in Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın "Bütün İsrail toplumu Hamas'ı parçalama hedefi arkasında birleşmiş durumda." şeklindeki ifadelerin ardından ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın geçtiğimiz hafta İsrail Savaş Kabinesi'ne bunun için övgüye sahip olmadıklarını söylemesi, Biden yönetiminin soykırımcıya desteğinin uzun vadeli olmayacağının göstergesi.

New York Post gazetesi "Joe Biden'ın beceriksizliği İsrail ve Ukrayna'ya yenilgi getirebilir" başlıklı analizde "İster diplomasi ister yüksek strateji olsun, Biden yönetimi gaflette sınır tanımıyor." İfadeleri kullanıldı.

BIDEN EN ÇOK BUNDAN KORKUYOR

Yemen destekli Husi grubunun pazar günü Kızıldeniz'deki gemilere ateş açtığını hatırlatan New York Post, İran'ın Biden'ın en çok korktuğu şeyi yani gerilimi tırmandırmayı emrettiğini belirtti.

New York Post, Biden'a göre Kızıldeniz'deki durumun İkinci Dünya Savaşı kadar olmasa da en az Vietnam'da yaşananlar kadar büyük bir savaşa yol açacağını düşünüyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iki yıldır Ukrayna'nın ABD'den silah almasını engellemeye çalıştığını belirten New York Post, Gazze'deki saldırıların ortasında Biden panik halindeyken İran'ın ise bunu İsrail'i manüpüle etmek için kullandığını öne sürdü.