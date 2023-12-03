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Türkiye vatandaşlarını yalnız bırakmadı! Gazze'den tahliye edilen 142 Türk vatandaşı İstanbul’a indi

Soykırımcı İsrail 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye ölüm yağdırıyor. İşgalci İsrail Gazze'de bulunan Şifa Hastanesi'ndeki hasta, yaralı ve sivilleri silah zoruyla sürgüne yollarken, İsrail ordusuna ait savaş uçakları ve topçular 60 gündür abluka altındaki Gazze'yi sivil ayırt etmeksizin bombalamaya devam ediyor.  Bölgede mahsur kalan 142 kişi Türk vatandaşı, Dışişleri Bakanlığı'nın girişimleri sonucu bölgeden tahliye edilerek Türkiye'ye getirildi.

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Giriş Tarihi 04 Aralık 2023, 03:43 Güncelleme 04 Aralık 2023, 04:32
Türkiye vatandaşlarını yalnız bırakmadı! Gazze’den tahliye edilen 142 Türk vatandaşı İstanbul’a indi

Soykırımcı İsrail yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze'de 7 Ekim'den itibaren dünyanın gözü önünde onlarca savaş suçu işledi. Terör devleti, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 15 binden fazla Filistinliyi katletti.

İşgalci İsrail Gazze'de bulunan Şifa Hastanesi'ndeki hasta, yaralı ve sivilleri silah zoruyla sürgüne yollarken, İsrail ordusuna ait savaş uçakları ve topçular 60 gündür abluka altındaki Gazze'yi sivil ayırt etmeksizin bombalamaya devam ediyor.

GAZZE'DEN TAHLİYE EDİLEN 142 TÜRK VATANDAŞI İSTANBUL'A İNDİ
Gazze'de kalan Türk vatandaşları Mısır üzerinden Türkiye'ye getirilmeye devam ediliyor. Gazze'den Mısır'ın başkenti Kahire'ye tahliye edilen 142 Türk vatandaşı daha uçakla Kahire'den İstanbul'a getirildi.

Türk vatandaşları İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda AFAD yetkilileri tarafından karşılandı.

Pasaport kontrolünün ardından bazı vatandaşlar tahsis edilen araçlarla havalimanından ayrılırken, başka illere gidecekler otobüslerle AFAD tarafından belirlenen otellere yerleştirildi.

İstanbul'a gelen vatandaşları karşılayan bazı aile yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

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