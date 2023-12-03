Türkiye vatandaşlarını yalnız bırakmadı! Gazze’den tahliye edilen 142 Türk vatandaşı İstanbul’a indi

Soykırımcı İsrail yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze'de 7 Ekim'den itibaren dünyanın gözü önünde onlarca savaş suçu işledi. Terör devleti, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 15 binden fazla Filistinliyi katletti.
Soykırımcı İsrail yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze'de 7 Ekim'den itibaren dünyanın gözü önünde onlarca savaş suçu işledi. Terör devleti, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 15 binden fazla Filistinliyi katletti.
İşgalci İsrail Gazze'de bulunan Şifa Hastanesi'ndeki hasta, yaralı ve sivilleri silah zoruyla sürgüne yollarken, İsrail ordusuna ait savaş uçakları ve topçular 60 gündür abluka altındaki Gazze'yi sivil ayırt etmeksizin bombalamaya devam ediyor.
Türk vatandaşları İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda AFAD yetkilileri tarafından karşılandı.
Pasaport kontrolünün ardından bazı vatandaşlar tahsis edilen araçlarla havalimanından ayrılırken, başka illere gidecekler otobüslerle AFAD tarafından belirlenen otellere yerleştirildi.
İstanbul'a gelen vatandaşları karşılayan bazı aile yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.