Türkiye vatandaşlarını yalnız bırakmadı! Gazze’den tahliye edilen 142 Türk vatandaşı İstanbul’a indi

Soykırımcı İsrail yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze'de 7 Ekim'den itibaren dünyanın gözü önünde onlarca savaş suçu işledi. Terör devleti, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 15 binden fazla Filistinliyi katletti.

İşgalci İsrail Gazze'de bulunan Şifa Hastanesi'ndeki hasta, yaralı ve sivilleri silah zoruyla sürgüne yollarken, İsrail ordusuna ait savaş uçakları ve topçular 60 gündür abluka altındaki Gazze'yi sivil ayırt etmeksizin bombalamaya devam ediyor.