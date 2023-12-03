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Kızıldeniz'de füzeler ateşlendi | Pentagon'dan ABD savaş ve ticari gemilere saldırı açıklaması

Son dakika haberleri... Pentagon'un yaptığı açıklamada Kızıldeniz'de 1 ABD savaş gemisine ve ticari gemilere İHA saldırısı düzenlendiğini belirtti. Saldırının kaynağına dair bilgi paylaşılmazken vurulan geminin İngiltere bandıralı bir ticari gemi olduğu bildirildi.

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Giriş Tarihi 03 Aralık 2023, 19:51 Güncelleme 03 Aralık 2023, 20:56
Kızıldeniz’de füzeler ateşlendi | Pentagon’dan ABD savaş ve ticari gemilere saldırı açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı, Kızıldeniz'de bir Amerikan savaş gemisi ve çok sayıda ticari geminin saldırıya uğradığını duyurdu.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, Kızıldeniz'de gerçekleşen saldırıların İsrail'in Gazze'ye saldırılarıyla bağlantılı olabileceği belirtildi.

Açıklamada, "Kızıldeniz'deki USS Carney (destroyer) ve ticari gemilere yönelik saldırılara ilişkin raporların farkındayız ve bilgi geldikçe paylaşacağız." ifadelerine yer verildi.

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