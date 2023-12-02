İngiltere rehine bahanesiyle soykırımcı İsrail’e istihbarat sağlamak için Gazze üzerinde gözetleme uçuşları yapacağını duyurdu

İngiltere, esirlerin kurtarılmasına destek olmak gerekçesiyle İsrail'e istihbarat sağlamak için Gazze üzerinde gözetleme uçuşları yapacağını bildirdi.

İngiltere Savunma Bakanlığı ndan yapılan yazılı açıklamada, hükümetin 7 Ekim'den bu yana, aralarında İngiliz vatandaşlarının da bulunduğu esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak üzere bölgedeki ortaklarıyla birlikte çalıştığı belirtildi.





REHİNE BAHABESİ

Vatandaşlarının güvenliğinin "İngiltere'nin en büyük önceliği" olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İngiltere Savunma Bakanlığı, devam eden rehine kurtarma faaliyetlerini desteklemek üzere İsrail ve Gazze üzerindeki hava sahasında faaliyet göstermek dahil Doğu Akdeniz üzerinde gözetleme uçuşları gerçekleştirecek. Gözetleme uçakları silahsız olacak, muharip role sahip olmayacak ve yalnızca rehinelerin yerini tespit etmekle görevlendirilecek. Sadece rehinelerin kurtarılmasıyla ilgili bilgiler, rehinelerin kurtarılmasından sorumlu ilgili makamlara iletilecek."

SOYKIRIMI FONLUYOR

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, haftalardır Gazze'de Filistinlilere soykırım uygulayan İsrail'e en büyük desteği veren ülkelerden biri. Soykırımcıya desteğini göstermek için Tel Aviv'e kadar giden Rishi Sunak ile ilgili kritik bir detay ortaya çıktımıştı.