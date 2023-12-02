Fransa'ya batıyor: S&P kredi not görünümünü "negatif" olarak tuttu

Açıklamada, ihracat, hanehalkı tüketimi ve yatırımların beklenenden daha iyi performans göstermesi nedeniyle Fransa ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminin yüzde 0,4'ten yüzde 0,9'a yükseltildiği belirtildi.

S&P'nin açıklamasında, ülke ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme beklentisinin ise yüzde 1,2'den yüzde 0,9'a revize edildiği, Fransa'nın ana ticaret ortağı Almanya ve diğer ülkelerdeki sıkı finansal koşullar ile zayıf büyümenin Fransa ekonomisi üzerinde de baskı yaratmasının beklendiği aktarıldı.

AFRİKA'DA FRANSA KARŞITLIĞI

Öte yandan Fransa'nın yeraltı kaynaklarını sömürdüğü Afrika'da son yıllarda yaşanan isyan hareketleri dikkat çekiyor. 1960'lı yıllarda darbe fırtınasının estiği Afrika kıtası 2020'den bu yana yeniden darbelerin merkezi hâline geldi. Son 60 yılda yapılan darbeleri birbirinden ayıran en önemli özellik ise Fransa karşıtlığı. 1960'lı yılların aksine son 3 yıldır iktidara gelen askerî cuntalar Fransa'yı resmen kıtadan kovuyor.