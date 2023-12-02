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Fransa'ya batıyor: S&P kredi not görünümünü "negatif" olarak tuttu

Son dakika haberi! Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Fransa'nın kredi notlarını "AA/A-1+" olarak teyit ederken, not görünümünü "negatif" olarak bıraktı. Açıklamada, negatif görünümün, yavaş azalışa rağmen yüksek bütçe açıkları ve kamu borçları nedeniyle Fransa'nın kamu maliyesine yönelik tahminlere ilişkin belirsizliği yansıttığı aktarıldı.

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Giriş Tarihi 02 Aralık 2023, 09:23 Güncelleme 02 Aralık 2023, 09:42
Fransa’ya batıyor: S&P kredi not görünümünü negatif olarak tuttu

S&P, Fransa ekonomisine ilişkin değerlendirmede bulundu. Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Fransa'nın uzun ve kısa vadeli döviz ve yerel para cinsinden kredi notlarının "AA/A-1+" olarak teyit edildiği, kredi notu görünümünün ise "negatif" olmaya devam ettiği bildirildi.

FRANSA BATIYOR: BÜTÇE AÇIKLARI KAMU BORÇLARI
Açıklamada, negatif görünümün, yavaş azalışa rağmen yüksek bütçe açıkları ve kamu borçları nedeniyle Fransa'nın kamu maliyesine yönelik tahminlere ilişkin belirsizliği yansıttığı aktarıldı.

TARİH VERİLDİ: GSYH KADEMELİ OLARAK DÜŞECEK
Kredi notunun teyit edilmesinin ise kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının 2025'ten itibaren kademeli de olsa düşeceği yönündeki tahminler tarafından desteklendiği belirtilen açıklamada, kamu borçlarının uzun vadeli olmasından dolayı yüksek faiz oranları nedeniyle artan borçlanma maliyetlerinin geçişken olmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, ihracat, hanehalkı tüketimi ve yatırımların beklenenden daha iyi performans göstermesi nedeniyle Fransa ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminin yüzde 0,4'ten yüzde 0,9'a yükseltildiği belirtildi.

S&P'nin açıklamasında, ülke ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme beklentisinin ise yüzde 1,2'den yüzde 0,9'a revize edildiği, Fransa'nın ana ticaret ortağı Almanya ve diğer ülkelerdeki sıkı finansal koşullar ile zayıf büyümenin Fransa ekonomisi üzerinde de baskı yaratmasının beklendiği aktarıldı.

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AFRİKA'DA FRANSA KARŞITLIĞI
Öte yandan Fransa'nın yeraltı kaynaklarını sömürdüğü Afrika'da son yıllarda yaşanan isyan hareketleri dikkat çekiyor. 1960'lı yıllarda darbe fırtınasının estiği Afrika kıtası 2020'den bu yana yeniden darbelerin merkezi hâline geldi. Son 60 yılda yapılan darbeleri birbirinden ayıran en önemli özellik ise Fransa karşıtlığı. 1960'lı yılların aksine son 3 yıldır iktidara gelen askerî cuntalar Fransa'yı resmen kıtadan kovuyor.

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