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Eli kanlı katil kendi halkına da acımıyor! Netanyahu'ya istifa çağrısı yapan 6 kişi gözaltına alındı

Geçen hafta da eli kanlı Netanyahu'nun istifa etmesi için protestolar düzenleyen İsrailliler yine sokaklara döküldü. İsrail polisinin, katil Binyamin Netanyahu'nun istifası talebiyle evinin önünde gösteri düzenleyenlerden 6 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

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Giriş Tarihi 02 Aralık 2023, 17:59 Güncelleme 02 Aralık 2023, 18:00
Eli kanlı katil kendi halkına da acımıyor! Netanyahu’ya istifa çağrısı yapan 6 kişi gözaltına alındı

İsrail polisinin, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifası talebiyle evinin önünde gösteri düzenleyenlerden 6 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.



İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Netanyahu'nun Kayserya kentindeki evinin önünde gösteri düzenlendiği belirtildi.



Haberde, göstericilerden 6'sının kamu düzenini ihlal ettiği iddiasıyla gözaltına alındığı kaydedildi.

Yediot Ahranot gazetesinin haberinde ise, Netanyahu'nun görevinden istifa etmesi talebiyle gösteri düzenlendiği aktarıldı.



Haberde ayrıca, Kayserya'da bu gece "Netanyahu'nun Gazze'deki başarısızlığını" protesto amacıyla gösteri düzenleneceği belirtildi.

Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki evinin önünde, geçen hafta da istifa etmesi çağrısıyla gösteriler düzenlenmişti.

Yüzlerce İsrailliden Netanyahunun evinin önünde protesto: Bibi bir katil
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