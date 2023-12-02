Eli kanlı katil kendi halkına da acımıyor! Netanyahu’ya istifa çağrısı yapan 6 kişi gözaltına alındı





Haberde ayrıca, Kayserya'da bu gece "Netanyahu'nun Gazze'deki başarısızlığını" protesto amacıyla gösteri düzenleneceği belirtildi.

Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki evinin önünde, geçen hafta da istifa etmesi çağrısıyla gösteriler düzenlenmişti.