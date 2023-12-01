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CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail Gazze’yi bombalıyor! Sözde ateşkes sona erdi: Terör devletinden ‘Savaşa yeniden başladık’ açıklaması

Son dakika haberi... Gazze'de Hamas ile soykırımcı İsrail arasında daha önce uzlaşılan geçici ateşkes sona erdi. Günlerdir Gazze’de defalarca ateşkesi ihlal eden ve Batı Şeria’daki saldırılarını artırıp Filistinlilere yönelik tutuklama kampanyası yürüten soykırımcı İsrail, dün ABD'den aldığı icazetle Gazze’yi yeniden vurmaya başladı. İşgalci İsrail ordusundan "Savaşa yeniden başladık" duyurusu geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Aralık 2023, 09:15 Güncelleme 01 Aralık 2023, 10:07
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail Gazze’yi bombalıyor! Sözde ateşkes sona erdi: Terör devletinden ‘Savaşa yeniden başladık’ açıklaması

Soykırımcı İsrail, Gazze'de tüm dünyanın gözün önünde yaptığı katliamlara ediyor. Hamas ile yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'de ve Batı Şeria'da başta çocuklar olmak üzere Filistinlileri hedef alan, bir yandan Filistinli esirleri Hamas'a teslim ederken diğer yandan Batı Şeria'daki tutuklama kampanyası ile bıraktığı kadar Filistinliyi hapishanelere hapseden İsrail, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek Gazze'de saldırılara yeniden başladı.

Katil İsrail ordusu saldırılarına yeniden başladı

ABD'den dün akşam gelen "Kalıcı ateşkese karşıyız" açıklamasından destek alan soykırım ordusu cuma sabah saatlerinde Gazze'yi yeniden vurmaya başladı.

Tel Aviv kanadından yapılan açıklamada "Savaşa yeniden başladık" dendi. Filistin medyası ise İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde bir bölgeyi vurduğunu duyurdu.

FİLİSTİNLİ 180 KADIN VE ÇOCUK SERBEST BIRAKILDI
İsrail ile Hamas arasındaki "insani ara" uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 61 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 180 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

KATİL İSRAİL'İN KATLETTİĞİ SİVİLLERİN SAYISI 15 BİNi AŞTI
Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.

Takvim.com.tr bölgede yaşananları dakika dakika aktarıyor:

09.40 Soykırımcı İsrail, Gazze Şeridi, Sderot ve Aşkelon'daki İsraillilerin barınakların ve müstahkem odaların yakınında kalması gerektiğini duyurdu.

09.38 Gazze'deki hükümet, "insani aranın" sona ermesiyle İsrail'in yeniden saldırılara başladığı Gazze Şeridi'nde işlediği savaş suçlarını sürdürmesinden uluslararası toplumu sorumlu tuttu.

Gazze'deki hükümetin medya ofisi, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "İşgalci İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı vahşi savaşını sürdürmeye başladı." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde birçok ev ve sivil bölgeyi hedef aldığı belirtilen açıklamada, "Uluslararası toplum, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik savaşının sürdürülmesinin sorumluluğunu taşıyor." ifadesine yer verildi.

Başta ABD, ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken olmak üzere uluslararası toplumun, "İsrail işgalinin suçlarından ve Gazze'de sivillere, çocuklara ve kadınlara yönelik vahşi savaşından" sorumlu olduğu kaydedildi.

Savaş hukuku ve uluslararası insancıl hukukun ihlal edildiğine vurgu yapan Gazze'deki hükümet, uluslararası toplumun İsrail'e Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürmesi için yeşil ışık yaktığını ifade etti.

Açıklamada, "Filistin halkı kendini her şekilde savunma, özgürlüğünü ve bağımsızlığını kazanma, uluslararası yasalar uyarınca başkenti Kudüs olan bir Filistin devletini kurma ve işgali tamamen topraklarından arındırma hakkına sahiptir." ifadesi kullanıldı.

SOYKIRIMCI HANGİ BÖLGELERİ HEDEF ALIYOR?

09.35 El Cezire İsrail kuvvetlerinin son bir saat içinde Gazze Şeridi boyunca geniş bir hava harekâtı başlattığını belirtti. EL Cezire'ye göre Gazze'de soykırım ordusu tarafından hedef alınan bölgeler şu şekilde:

Kuzeydeki Cibaliye mülteci kampında bir konut binası tamamen yıkıldı.
Gazze'nin merkezinde, el-Magazi bölgesinde çok sayıda sivil yaralandı.
Raporlar, dört Filistinlinin öldürüldüğü güneydeki Refah'ta bir evin tamamen yıkıldığını gösteriyor.
Güneydeki hastaneye yakın bir konut binası da İsrail insansız hava araçları tarafından vuruldu.

El Cezire muhabiri "Şu anda İsrail yetkililerinin sivillerin kaçması için güvenli olarak tavsiye ettiği güney bölgesinde İsrail patlamalarının sesleri duyulabiliyor. Son bir saatin büyük bir kısmı İsrail'in yoğun bombardımanı altındaydık" şeklinde konuştu.

ATEŞKES BİTTİ SOYKIRIMCI KATLİAMA BAŞLADI

09.30 İsrail medyası Gazze'nin çevresindeki Sderot, Ibim ve Nir Am giibi siyonist yerleşimcilerin bulunduğu bölgelerde siren seslerinin çaldığını duyurdu.

09.26 Soykırımcı İsrail Hava Kuvvetleri, uçaklarının Gazze'de Hamas'a ait olduğunu iddia ettikleri hedeflere saldırdığını duyurdu.

09.19 Gazze şehrinin güneybatısındaki Tel Al-Hawa bölgesi ekseninde şiddetli silahlı çatışmalar yaşanıyor.

09.16 Soykırımcı İsrail'in uçakları Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye'de bir sivilin evini bombaladı.

09.08 İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 6 Filistinli hayatını kaybetti onlarca kişi ise yaralandı.

08.57 Soykırımcı İsrail Gazze'nin farklı noktalarını hedef alıyor. Filistin İçişleri Bakanlığı, siyonist savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus'un doğusundaki Absan kasabasını bombaladığını duyurdu.

Filistin İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İsrail rejimi, Gazze'nin kuzeybatısındaki Ebu İskender bölgesinde de bir evi bombaladı.

İsrail ordusu, bu saldırılarda Gazze Şeridi'ndeki Filistin direniş hareketine ait hedef aldığını iddia ediyor.

Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah'ın merkezindeki Yabna kampındaki bir ev Siyonistler tarafından hedef alındı.

Siyonistler ayrıca Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'taki Nasır Hastanesi yakınlarını da bombaladı.

Al Jazeera muhabiri, Siyonist rejimin Gazze'nin farklı bölgelerine yönelik hava ve topçu saldırılarında çok sayıda kişinin şehit olduğunu ve yaralandığını bildirdi.

El Cezire ayrıca Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Siyonist ordu ile Filistin direnişi arasında birçok eksende çatışmaların devam ettiğini bildirdi.

08.45 İsrail savaş uçaklarının Gazze'yi vurduğunu açıkladı

Katil İsrail, Gazze'yi vurmaya başladı!

X'e ilişkin yapılan açıklamada, "savaş uçakları şu anda Gazze Şeridi'ndeki Hamas terör hedeflerini vuruyor" denildi.

08.33 Gazze Şeridi'ndeki El Cezire gazetecileri, hava saldırılarının yeniden başladığını ve hava araçlarının havada uçtuğunu duyurdu. İsrail'in Gazze Şehri'ne hava saldırıları ve topçu ateşi açtığı da bildiriliyor

08.29 Soykırımcı İsrail Gazze Şeridi'nin merkezinde, Nuseyrat ve Bureij mülteci kamplarının yakınlarını da bombalıyor.

08.10 Günlerdir Gazze'de ve Batı Şeria'da sivilleri hedf almaya devam eden soykırım ordusu, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini iddia etti ve Gazze Şeridi'nde Hamas'a karşı savaşmaya yeniden başladığını duyurdu.

ATEŞKESİN SÜRESİ DOLDU

08.04 İsrail-Hamas ateşkesinin uzatılması için verilen süre doldu ancak insani aranın uzatılıp uzatılmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

02.20 FİLİSTİNLİ 30 KADIN VE ÇOCUK ESİR, İSRAİL HAPİSHANESİNDEN SERBEST BIRAKILDI
Hamas ile İsrail arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında İsrail hapishanesinden serbest bırakılan Filistinli 30 kadın ve çocuk esiri taşıyan Uluslararası Kızılhaç Örgütü konvoyu, işgal altındaki Batı Şeria'ya İsrail ordusunun baskınından sonra ulaşabildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Filistinli 8 kadın ve 22 çocuğun yer aldığı, işgal altındaki Batı Şeria'dakileri taşıyan Kızılhaç konvoyu, gece geç saatlerde Ofer Askeri Hapishanesi'nden ayrıldı.

Hamas ile Tel Aviv arasındaki esir takası kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 8 İsrailli esirin gece salıverilmesinin ardından gözler, taraflar arasındaki mutabakat gereği İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Ofer Askeri Hapishanesi'nden serbest bırakılacak Filistinli kadın ve çocuk esirlere çevrildi.

İsrail askerleri, Ofer Hapishanesi ve Ramallah yolu üzerinde yer alan Filistin beldesi Betunya'da bekleyen çoğunluğu genç Filistinlilere zırhlı askeri ciplerle müdahale etti. Filistinli esirleri taşıyan konvoy, işgal altındaki Batı Şeria'ya İsrail ordusunun baskınından sonra ulaşabildi.

00.10 Hamas 6 rehineyi Kızılhaç'a teslim etti. İsrail ordusu: Teslim edilen rehineler İsrail'e doğru geliyor.

Hamas 6 rehineyi Kızılhaç'a teslim etti!

23.19 İSRAİL ORDUSUNDAN "GAZZE'YE YENİDEN SALDIRIYA HAZIRIZ" MESAJI
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Hamas ile varılan "insani aranın" uzatılmaması halinde abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamaya hazır olduklarını söyledi.

Hagari, düzenlediği basın toplantısında, esir takası ve "insani araya" ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü, varılan mutabakat kapsamında bu akşam başka İsrailli esirlerin de bırakılmasını beklediklerini kaydetti.

"İnsani aranın" sonlanması halinde Gazze'ye yönelik saldırılara devam edeceklerini dile getiren Hagari, "İsrail ordusu çatışmayı sürdürmeye hazır. Bu gece de her an saldırmaya hazırız." ifadesini kullandı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası kapsamında Gazze Şeridi'nde 24 Kasım'da çatışmalara ara verilerek 4 günlük "insani ara" verilmişti. Bu "insani ara" iki ayrı müzakerenin ardından 3 gün daha uzatılmıştı.

22.13 Beyaz Saray, Gazze'de kalıcı ateşkesi desteklemediklerini, ancak 7 günlük "insani ara"nın 8, 9, 10'a ve ötesine uzatılmasını görmek istediklerini açıkladı.

21.44 BM, FİLİSTİN'DEKİ SAĞLIK TESİSLERİNE YÖNELİK SALDIRILARDAN "ENDİŞE DUYDUĞUNU" BİLDİRDİ

Birleşmiş Milletler (BM), Filistin'de hem Gazze Şeridi hem de Batı Şeria'daki sağlık tesislerine yönelik saldırılardan "endişe duyduğunu" ifade etti.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, AA muhabirinin, "Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 203, Batı Şeria'da 224 saldırı düzenlendiğini açıkladı. BM'nin buna tepkisi nedir?" sorusunu yanıtladı.

DSÖ'nün söz konusu bilgileri sağlama görevi olduğuna işaret eden Dujarric, "Söz konusu saldırılarla ilgili endişemizi dile getirdik. Sağlık tesisleri hiçbir zaman çatışmada kullanılmamalı." dedi.

Dujarric, çatışma sonlandıktan sonra tarafların "faaliyetlerinin hesabını vermesi" gerekeceğini dile getirdi.

Dujarric, "Peki sadece endişe mi duyuyorsunuz? Bundan öteye gidecek mi? Daha önce de bu konu gündeme geldi, Genel Sekreter (Antonio Guterres) diğer çatışmalarla karşılaştırıldığında, burada daha mı yumuşak bir dil kullanıyor? İsrail'den baskı mı hissediyorsunuz, o yüzden mi terminoloji seçiminde kendinizi sınırlıyorsunuz?" sorularına da "Genel Sekreter kullandığı terminoloji konusunda kendinden emin ve kullanmak istediği ifadeleri kullanıyor." karşılığını verdi.

BM'nin Gazze'ye ilişkin ifadelerine yönelik eleştiriler konusunda da Dujarric, "Kullandığımız ya da kullanmadığımız terminoloji için 360 dereceden eleştiriliyoruz." dedi.

"KUZEYE HALA SU ERİŞİMİ SIKINTILI"
Gazze'deki genel duruma ilişkin bilgi veren Dujarric, çatışmalara verilen "insani ara"ya rağmen Gazze'nin kuzeyine su erişiminde hala hiçbir iyileşme olmadığını açıkladı.

Dujarric, yakıt eksikliği ve saldırıların verdiği zararlar nedeniyle su üretim tesislerinin de hala kapalı olduğunu ifade etti.

"GAZZE'DEN GELEN SAYILARIN DOĞRU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"
Gazze'deki can kaybı sayısının hala tartışma konusu olmasına ilişkin bir soruya cevaben Dujarric, BM'nin verileri Gazze Sağlık Bakanlığından aldığını anımsatarak, "Sayıların doğru olduğunu görüyoruz." dedi.

Dujarric, BM'nin daha önce de Gazze'de savaş ve çatışmaları takip ettiğini, mevcut durumun da daha önceki üzücü deneyimlerle uyuştuğunu söyledi.

BM'nin çatışmaya "insani ara"nın uzatılmasını memnuniyetle karşıladığını, yine de yardım sevkiyatının zor olduğunu belirten Dujarric, BM'nin insani ateşkes çağrısı yapmaya devam ettiğinin altını çizdi.

Dujarric, İsrail'in saldırıları tekrar başlatması halinde BM'nin hazırlıklı olup olmadığının sorulması üzerine ise "Biz daha önce de yaptığımız gibi insani yardım sağlamaya çalışmaya devam edeceğiz. Bunu belki de dünyanın en zor koşullarında yapmaya çalışıyoruz. Tüm boyutlarıyla, çok nüfuslu alanda, ağır silahlarla çatışmanın sürdüğü koşullar bunlar. Ancak Gazze'deki çalışanlarımız insani yardım sağlama imkanlarını her zaman kullanmaya devam edecek. Daha fazla yardım sağlamak için mevcut durumun sürmesi, yani çatışma olmaması tercihimiz." diye konuştu.

18.53 İKİ ESİRİN İSRAİL TOPRAKLARINA ULAŞTI
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Kızılhaç'ın, Gazze'deki 2 İsrailli esiri teslim aldığını ilettiği aktarıldı. Birkaç saat içinde başka İsrailli esirlerin de Kızılhaç yetkililerine teslim edilmesinin beklendiği ifade edildi.

18.08 Hamas iki İsrailli esiri daha Kızılhaç'a teslim etti.

16.50 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dışişleri bakanına İspanya büyükelçisini kınama çağrısı yapması talimatını verdiğini söyledi.

Daha önce İspanya Başbakanı Pedro Sanchez bir röportajda, çocuk ölümlerinin artması nedeniyle İsrail'in Gazze savaşı sırasında uluslararası hukuka uyduğundan şüphe ettiğini söylemişti.

15.30 Hamas üyesi Muhammed Nazzal, El Cezire'ye İsrail yetkililerinin İsrail hava saldırılarında öldürülen üç esirin cesedini geri almayı reddettiğini söyledi ve "İsrailli mahkumların cenazelerini teslim etmeye hazırız ancak İsrail yetkilileri onların cenazelerini almayı reddetti" dedi.

Nazzal, Hamas'ın kalıcı bir ateşkes sağlamaya çalıştığını ancak İsrail yetkililerinin şu ana kadar bunu reddettiğini de belirtti ve "İsrail'in liderliği içinde siyasi ve askeri kurumlarda bölünmeler olduğunu düşünüyorum. Şu ana kadar savaşı durdurmaya mı yoksa devam ettirmeye mi hazır olduklarına karar vermediler" şeklinde konuştu.

13.24 İsrail'in işgal tankları Gazze şehrinin El Nasr mahallesine ateş açtı.

13.00 Soykırımcı İsrail, Hamas ile yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'ye saldırmaya ve Batı Şeria'da tutuklama kampanyasına devam ediyor. Terör devletinin başbakanı Benjamin Netanyahu, Gazze'de ateşkes devam ederken Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından hızlandırdıkları sivilleri silahlandırma operasyonunu sürdüreceklerini duyurdu.

7 Ekim'den bu yana yerleşimci İsraillileri silahlandıran soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da ve Kudüs'te Filistinlilere yönelik büyük bir katliam hazırlığı yapıyor. Yerleşimci İsraillilere silah dağıtmaya devam eden İsrail, sivilleri açıkça Filistinlilerin üzerine sürüyor.

10.53 ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze'deki durumu ele aldı.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamaya göre, iki bakan, İsrail ordusunun, Gazze'de "çatışmaya ara vermesi" konusunu görüştü.

Gallant ile "esirlerin kurtarılması" konusunu da görüşen Austin, Gazze'ye insani yardımların artmasının ve sivillerin zarar görmesini azaltmanın öneminin altını çizdi.

09.36 Serbest bırakılan her Filistinli mahkuma karşılık bir Filistinli daha gözaltına alınıyor. El Cezire muhabiri Zein Basravi, esir takasında Filistinliler serbest bırakılsa da matematiğin Filistinli mahkumların lehine işlemediğini belirtti.

Terör devleti İsrail'in Batı Şeria'da tutuklama kampanyasına devam ettiğini belirten Basravi, serbest bırakılan her Filistinliye karşılık bir başka Fİlistinlinin gözaltına alındığını bildirdi.

08.55 Soykırımcı İsrail hükümeti, bugün açıklanacak Gazze Şeridi'ndeki esirlerin yeni listesinin kendisine ulaştığını açıkladı.

İsrail başbakanlığından yapılan açıklamada, "Kısa bir süre önce İsrail'e anlaşma şartlarına uygun olarak kadın ve çocukların listesi verildi ve bu nedenle ateşkes devam edecek" ifadelerine yer verilirken serbest bırakılacak esirlerin sayısı ise belirtilmedi.

İŞGAL KUVVETLERİNDEN BATI ŞERİA'YA TAKVİYE KUVVET

08.48 İsrail işgal güçleri Batı Şeria'daki Eriha şehrine baskın düzenledi ve şehirdeki Ayn Sultan kampına takviye kuvvet gönderdi.

ATEŞKES BİR GÜN DAHA UZATILDI

07.57 Soykırımcı İsrail ve Hamas, Gazze'deki ateşkesi yedinci gün uzatma konusunda anlaştı

İsrail ordusu, Hamas'la ateşkesin "arabulucuların rehineleri serbest bırakma sürecini sürdürme çabaları ışığında ve anlaşma şartlarına tabi olarak" devam edeceğini duyurdu.

Hamas ise ateşkesin yedinci gün uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığını söyledi.

06:36 Hamas: Ateşkesin uzatılmaması halinde yeni savaşlara hazırız.

04.10 Filistinli 30 kadın ve çocuk esir, İsrail hapishanesinden serbest bırakıldı.

Hamas ile İsrail arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında İsrail hapishanesinden serbest bırakılan Filistinli 30 kadın ve çocuk esiri taşıyan Uluslararası Kızılhaç Örgütü konvoyu, işgal altındaki Batı Şeria'ya İsrail ordusunun baskınından sonra ulaşabildi.

Filistinli 14 kadın ve 16 çocuğun yer aldığı, işgal altındaki Batı Şeria'dakileri taşıyan Kızılhaç konvoyu, gece geç saatlerde Ofer Askeri Hapishanesi'nden ayrıldı.

Hamas ile Tel Aviv arasındaki esir takası kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 10 İsrailli kadın ve çocuk esirin gece salıverilmesinin ardından gözler, taraflar arasındaki mutabakat gereği İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Ofer Askeri Hapishanesi'nden serbest bırakılacak Filistinli kadın ve çocuk esirlere çevrildi.

İsrail askerleri, Ofer Hapishanesi ve Ramallah yolu üzerinde yer alan Filistin beldesi Betunya'da bekleyen çoğunluğu genç Filistinlilere zırhlı askeri ciplerle müdahale etti.

BİRİ AĞIR 5 FİLİSTİNLİ YARALANDI
İsrail ordusu, bölgedeki Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombası attı, kauçuk kaplı mermilerle ateş açtı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerlerinin Filistinlilere gerçek mermiyle açtığı ateşte biri ağır 5 Filistinli yaralandı.

Kızılhaç Konvoyu, İsrail ordusunun Filistin beldesine baskını ve çıkan olaylar nedeniyle gece geç saatlerde İsrail ordusunun kontrolünden ayrılabildi.

Serbest kalanların arasında İsrail askerlerinin 7 Ekim'den sonra gözaltına aldığı "Filistinli cesur kız" Ahed Temimi'nin de olduğu bildirildi.

Filistinli esirleri taşıyan, Filistin bayrakları ve Hamas flamalarıyla onlarca Filistinlinin eşliğinde ilerleyen konvoy, Ramallah'a ulaştı.

Filistinli esirler, onları karşılayanların kutlamaları eşliğinde otobüsten inmeye başladı.

DOĞU KUDÜS'TEKİ AİLELERİN EVLERİNE BASKIN
Doğu Kudüs'te salıverilen Filistinli esirler, evlerine İsrail polisi tarafından getirildi.

İsrail polisi, egemenliğinde saydığı ancak uluslararası hukuka göre işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinli esirlerin ailelerinin evlerine baskın düzenliyor.

İsrail polisi, serbest bırakılan Filistinlilerin ailelerine "gösteri, kutlama yapılmaması, sadece birinci derece yakınların karşılayabilmesi ve Filistin bayrağı açılmaması" için baskı uyguluyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre İsrail polisi, bu akşam serbest bırakılacak Doğu Kudüs'ün Sur Bahir Mahallesi'nden Muhammed Cadallah'ın evine düzenlediği baskında bir aile yakınını darbetti.

Taraflar arasında sağlanan mutabakata göre çatışmalara verilen "insani ara", bu sabah yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) sona eriyor.

Hamas ile İsrail arasında Gazze Şeridi'nde çatışmalara verilen "insani aranın" uzatılması için arabulucularla müzakereler devam etti ancak henüz mutabakata ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

00.15 Esir takasının 6. aşamasında 10 İsrailli ile 4 Taylandlı rehine serbest bırakıldı.

İsrail ordusunun X platformunda yayımladığı açıklamada, ülkeye ulaşan 10'u İsrailli, 4'ü Taylandlı 14 kişiye ordu ve İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'te (Şabak) görevli güvenlik mensuplarının eşlik ettiği belirtildi.

Açıklamada, güvenlik görevlilerinin, bu kişilere sağlık taramalarının ardından hastanelerde bekleyen ailelerine ulaşana kadar eşlik edecekleri bildirildi.

İsrail ordusu, daha önce yaptığı açıklamada, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 10 İsrailli kadın ve çocuk esir ile 4 Taylandlının Uluslararası Kızılhaç Komitesi konvoyuna teslim edildiğini duyurmuştu.

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