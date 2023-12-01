CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail Gazze’yi bombalıyor! Sözde ateşkes sona erdi: Terör devletinden ‘Savaşa yeniden başladık’ açıklaması

09.08 İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 6 Filistinli hayatını kaybetti onlarca kişi ise yaralandı.
08.57 Soykırımcı İsrail Gazze'nin farklı noktalarını hedef alıyor. Filistin İçişleri Bakanlığı, siyonist savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus'un doğusundaki Absan kasabasını bombaladığını duyurdu.
Filistin İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İsrail rejimi, Gazze'nin kuzeybatısındaki Ebu İskender bölgesinde de bir evi bombaladı.
İsrail ordusu, bu saldırılarda Gazze Şeridi'ndeki Filistin direniş hareketine ait hedef aldığını iddia ediyor.
Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah'ın merkezindeki Yabna kampındaki bir ev Siyonistler tarafından hedef alındı.
Siyonistler ayrıca Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'taki Nasır Hastanesi yakınlarını da bombaladı.
Al Jazeera muhabiri, Siyonist rejimin Gazze'nin farklı bölgelerine yönelik hava ve topçu saldırılarında çok sayıda kişinin şehit olduğunu ve yaralandığını bildirdi.
El Cezire ayrıca Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Siyonist ordu ile Filistin direnişi arasında birçok eksende çatışmaların devam ettiğini bildirdi.
08.45 İsrail savaş uçaklarının Gazze'yi vurduğunu açıkladı
X'e ilişkin yapılan açıklamada, "savaş uçakları şu anda Gazze Şeridi'ndeki Hamas terör hedeflerini vuruyor" denildi.
08.33 Gazze Şeridi'ndeki El Cezire gazetecileri, hava saldırılarının yeniden başladığını ve hava araçlarının havada uçtuğunu duyurdu. İsrail'in Gazze Şehri'ne hava saldırıları ve topçu ateşi açtığı da bildiriliyor
08.29 Soykırımcı İsrail Gazze Şeridi'nin merkezinde, Nuseyrat ve Bureij mülteci kamplarının yakınlarını da bombalıyor.
08.10 Günlerdir Gazze'de ve Batı Şeria'da sivilleri hedf almaya devam eden soykırım ordusu, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini iddia etti ve Gazze Şeridi'nde Hamas'a karşı savaşmaya yeniden başladığını duyurdu.
ATEŞKESİN SÜRESİ DOLDU
08.04 İsrail-Hamas ateşkesinin uzatılması için verilen süre doldu ancak insani aranın uzatılıp uzatılmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.
02.20 FİLİSTİNLİ 30 KADIN VE ÇOCUK ESİR, İSRAİL HAPİSHANESİNDEN SERBEST BIRAKILDI
Hamas ile İsrail arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında İsrail hapishanesinden serbest bırakılan Filistinli 30 kadın ve çocuk esiri taşıyan Uluslararası Kızılhaç Örgütü konvoyu, işgal altındaki Batı Şeria'ya İsrail ordusunun baskınından sonra ulaşabildi.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Filistinli 8 kadın ve 22 çocuğun yer aldığı, işgal altındaki Batı Şeria'dakileri taşıyan Kızılhaç konvoyu, gece geç saatlerde Ofer Askeri Hapishanesi'nden ayrıldı.
Hamas ile Tel Aviv arasındaki esir takası kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 8 İsrailli esirin gece salıverilmesinin ardından gözler, taraflar arasındaki mutabakat gereği İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Ofer Askeri Hapishanesi'nden serbest bırakılacak Filistinli kadın ve çocuk esirlere çevrildi.
İsrail askerleri, Ofer Hapishanesi ve Ramallah yolu üzerinde yer alan Filistin beldesi Betunya'da bekleyen çoğunluğu genç Filistinlilere zırhlı askeri ciplerle müdahale etti. Filistinli esirleri taşıyan konvoy, işgal altındaki Batı Şeria'ya İsrail ordusunun baskınından sonra ulaşabildi.
00.10 Hamas 6 rehineyi Kızılhaç'a teslim etti. İsrail ordusu: Teslim edilen rehineler İsrail'e doğru geliyor.
23.19 İSRAİL ORDUSUNDAN "GAZZE'YE YENİDEN SALDIRIYA HAZIRIZ" MESAJI
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Hamas ile varılan "insani aranın" uzatılmaması halinde abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamaya hazır olduklarını söyledi.
Hagari, düzenlediği basın toplantısında, esir takası ve "insani araya" ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Sözcü, varılan mutabakat kapsamında bu akşam başka İsrailli esirlerin de bırakılmasını beklediklerini kaydetti.
"İnsani aranın" sonlanması halinde Gazze'ye yönelik saldırılara devam edeceklerini dile getiren Hagari, "İsrail ordusu çatışmayı sürdürmeye hazır. Bu gece de her an saldırmaya hazırız." ifadesini kullandı.
İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası kapsamında Gazze Şeridi'nde 24 Kasım'da çatışmalara ara verilerek 4 günlük "insani ara" verilmişti. Bu "insani ara" iki ayrı müzakerenin ardından 3 gün daha uzatılmıştı.
22.13 Beyaz Saray, Gazze'de kalıcı ateşkesi desteklemediklerini, ancak 7 günlük "insani ara"nın 8, 9, 10'a ve ötesine uzatılmasını görmek istediklerini açıkladı.
21.44 BM, FİLİSTİN'DEKİ SAĞLIK TESİSLERİNE YÖNELİK SALDIRILARDAN "ENDİŞE DUYDUĞUNU" BİLDİRDİ
Birleşmiş Milletler (BM), Filistin'de hem Gazze Şeridi hem de Batı Şeria'daki sağlık tesislerine yönelik saldırılardan "endişe duyduğunu" ifade etti.
BM Sözcüsü Stephane Dujarric, AA muhabirinin, "Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 203, Batı Şeria'da 224 saldırı düzenlendiğini açıkladı. BM'nin buna tepkisi nedir?" sorusunu yanıtladı.
DSÖ'nün söz konusu bilgileri sağlama görevi olduğuna işaret eden Dujarric, "Söz konusu saldırılarla ilgili endişemizi dile getirdik. Sağlık tesisleri hiçbir zaman çatışmada kullanılmamalı." dedi.
Dujarric, çatışma sonlandıktan sonra tarafların "faaliyetlerinin hesabını vermesi" gerekeceğini dile getirdi.
Dujarric, "Peki sadece endişe mi duyuyorsunuz? Bundan öteye gidecek mi? Daha önce de bu konu gündeme geldi, Genel Sekreter (Antonio Guterres) diğer çatışmalarla karşılaştırıldığında, burada daha mı yumuşak bir dil kullanıyor? İsrail'den baskı mı hissediyorsunuz, o yüzden mi terminoloji seçiminde kendinizi sınırlıyorsunuz?" sorularına da "Genel Sekreter kullandığı terminoloji konusunda kendinden emin ve kullanmak istediği ifadeleri kullanıyor." karşılığını verdi.
BM'nin Gazze'ye ilişkin ifadelerine yönelik eleştiriler konusunda da Dujarric, "Kullandığımız ya da kullanmadığımız terminoloji için 360 dereceden eleştiriliyoruz." dedi.
"KUZEYE HALA SU ERİŞİMİ SIKINTILI"
Gazze'deki genel duruma ilişkin bilgi veren Dujarric, çatışmalara verilen "insani ara"ya rağmen Gazze'nin kuzeyine su erişiminde hala hiçbir iyileşme olmadığını açıkladı.
Dujarric, yakıt eksikliği ve saldırıların verdiği zararlar nedeniyle su üretim tesislerinin de hala kapalı olduğunu ifade etti.
"GAZZE'DEN GELEN SAYILARIN DOĞRU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"
Gazze'deki can kaybı sayısının hala tartışma konusu olmasına ilişkin bir soruya cevaben Dujarric, BM'nin verileri Gazze Sağlık Bakanlığından aldığını anımsatarak, "Sayıların doğru olduğunu görüyoruz." dedi.
Dujarric, BM'nin daha önce de Gazze'de savaş ve çatışmaları takip ettiğini, mevcut durumun da daha önceki üzücü deneyimlerle uyuştuğunu söyledi.
BM'nin çatışmaya "insani ara"nın uzatılmasını memnuniyetle karşıladığını, yine de yardım sevkiyatının zor olduğunu belirten Dujarric, BM'nin insani ateşkes çağrısı yapmaya devam ettiğinin altını çizdi.
Dujarric, İsrail'in saldırıları tekrar başlatması halinde BM'nin hazırlıklı olup olmadığının sorulması üzerine ise "Biz daha önce de yaptığımız gibi insani yardım sağlamaya çalışmaya devam edeceğiz. Bunu belki de dünyanın en zor koşullarında yapmaya çalışıyoruz. Tüm boyutlarıyla, çok nüfuslu alanda, ağır silahlarla çatışmanın sürdüğü koşullar bunlar. Ancak Gazze'deki çalışanlarımız insani yardım sağlama imkanlarını her zaman kullanmaya devam edecek. Daha fazla yardım sağlamak için mevcut durumun sürmesi, yani çatışma olmaması tercihimiz." diye konuştu.
18.53 İKİ ESİRİN İSRAİL TOPRAKLARINA ULAŞTI
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Kızılhaç'ın, Gazze'deki 2 İsrailli esiri teslim aldığını ilettiği aktarıldı. Birkaç saat içinde başka İsrailli esirlerin de Kızılhaç yetkililerine teslim edilmesinin beklendiği ifade edildi.
18.08 Hamas iki İsrailli esiri daha Kızılhaç'a teslim etti.
16.50 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dışişleri bakanına İspanya büyükelçisini kınama çağrısı yapması talimatını verdiğini söyledi.
Daha önce İspanya Başbakanı Pedro Sanchez bir röportajda, çocuk ölümlerinin artması nedeniyle İsrail'in Gazze savaşı sırasında uluslararası hukuka uyduğundan şüphe ettiğini söylemişti.
15.30 Hamas üyesi Muhammed Nazzal, El Cezire'ye İsrail yetkililerinin İsrail hava saldırılarında öldürülen üç esirin cesedini geri almayı reddettiğini söyledi ve "İsrailli mahkumların cenazelerini teslim etmeye hazırız ancak İsrail yetkilileri onların cenazelerini almayı reddetti" dedi.
Nazzal, Hamas'ın kalıcı bir ateşkes sağlamaya çalıştığını ancak İsrail yetkililerinin şu ana kadar bunu reddettiğini de belirtti ve "İsrail'in liderliği içinde siyasi ve askeri kurumlarda bölünmeler olduğunu düşünüyorum. Şu ana kadar savaşı durdurmaya mı yoksa devam ettirmeye mi hazır olduklarına karar vermediler" şeklinde konuştu.
13.24 İsrail'in işgal tankları Gazze şehrinin El Nasr mahallesine ateş açtı.
13.00 Soykırımcı İsrail, Hamas ile yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'ye saldırmaya ve Batı Şeria'da tutuklama kampanyasına devam ediyor. Terör devletinin başbakanı Benjamin Netanyahu, Gazze'de ateşkes devam ederken Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından hızlandırdıkları sivilleri silahlandırma operasyonunu sürdüreceklerini duyurdu.
7 Ekim'den bu yana yerleşimci İsraillileri silahlandıran soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da ve Kudüs'te Filistinlilere yönelik büyük bir katliam hazırlığı yapıyor. Yerleşimci İsraillilere silah dağıtmaya devam eden İsrail, sivilleri açıkça Filistinlilerin üzerine sürüyor.
10.53 ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze'deki durumu ele aldı.
ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamaya göre, iki bakan, İsrail ordusunun, Gazze'de "çatışmaya ara vermesi" konusunu görüştü.
Gallant ile "esirlerin kurtarılması" konusunu da görüşen Austin, Gazze'ye insani yardımların artmasının ve sivillerin zarar görmesini azaltmanın öneminin altını çizdi.
09.36 Serbest bırakılan her Filistinli mahkuma karşılık bir Filistinli daha gözaltına alınıyor. El Cezire muhabiri Zein Basravi, esir takasında Filistinliler serbest bırakılsa da matematiğin Filistinli mahkumların lehine işlemediğini belirtti.
Terör devleti İsrail'in Batı Şeria'da tutuklama kampanyasına devam ettiğini belirten Basravi, serbest bırakılan her Filistinliye karşılık bir başka Fİlistinlinin gözaltına alındığını bildirdi.
08.55 Soykırımcı İsrail hükümeti, bugün açıklanacak Gazze Şeridi'ndeki esirlerin yeni listesinin kendisine ulaştığını açıkladı.
İsrail başbakanlığından yapılan açıklamada, "Kısa bir süre önce İsrail'e anlaşma şartlarına uygun olarak kadın ve çocukların listesi verildi ve bu nedenle ateşkes devam edecek" ifadelerine yer verilirken serbest bırakılacak esirlerin sayısı ise belirtilmedi.
İŞGAL KUVVETLERİNDEN BATI ŞERİA'YA TAKVİYE KUVVET
08.48 İsrail işgal güçleri Batı Şeria'daki Eriha şehrine baskın düzenledi ve şehirdeki Ayn Sultan kampına takviye kuvvet gönderdi.
ATEŞKES BİR GÜN DAHA UZATILDI
07.57 Soykırımcı İsrail ve Hamas, Gazze'deki ateşkesi yedinci gün uzatma konusunda anlaştı
İsrail ordusu, Hamas'la ateşkesin "arabulucuların rehineleri serbest bırakma sürecini sürdürme çabaları ışığında ve anlaşma şartlarına tabi olarak" devam edeceğini duyurdu.
Hamas ise ateşkesin yedinci gün uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığını söyledi.
06:36 Hamas: Ateşkesin uzatılmaması halinde yeni savaşlara hazırız.
04.10 Filistinli 30 kadın ve çocuk esir, İsrail hapishanesinden serbest bırakıldı.
Hamas ile İsrail arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında İsrail hapishanesinden serbest bırakılan Filistinli 30 kadın ve çocuk esiri taşıyan Uluslararası Kızılhaç Örgütü konvoyu, işgal altındaki Batı Şeria'ya İsrail ordusunun baskınından sonra ulaşabildi.
Filistinli 14 kadın ve 16 çocuğun yer aldığı, işgal altındaki Batı Şeria'dakileri taşıyan Kızılhaç konvoyu, gece geç saatlerde Ofer Askeri Hapishanesi'nden ayrıldı.
Hamas ile Tel Aviv arasındaki esir takası kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 10 İsrailli kadın ve çocuk esirin gece salıverilmesinin ardından gözler, taraflar arasındaki mutabakat gereği İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Ofer Askeri Hapishanesi'nden serbest bırakılacak Filistinli kadın ve çocuk esirlere çevrildi.
İsrail askerleri, Ofer Hapishanesi ve Ramallah yolu üzerinde yer alan Filistin beldesi Betunya'da bekleyen çoğunluğu genç Filistinlilere zırhlı askeri ciplerle müdahale etti.