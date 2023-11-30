Şikayetçi olacağını duyurdu | Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin’e ölüm tehdidi: Ömrünüz her geçen saniye kısalıyor





Kamu yayıncısı Franceinfo'nun haberine göre, Darmanin'in yakın çevresi, İçişleri Bakanlığının internet sitesinin iletişim formu aracılığıyla Bakan'a ölüm tehditleri içeren mesajlar gönderildiğini ifade etti.

Tehditte bulunanlardan biri, Darmanin'e yönelik "Sizi etkisiz hale getireceğimiz konusunda uyarıyorum. Siz bayrağımızı savunmuyorsunuz. Etrafınızda polisler olabilir ancak bir kurşunu durduramazsınız. Ömrünüz her geçen saniye kısalıyor." yazılı mesaj gönderdi.