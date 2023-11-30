Elon Musk'tan küresel çetenin siyonist ablukasına küfürlü tepki: "Şantaj yapacaksa defolsun gitsin"

APTALCA ŞEYLERDEN BİRİ New York Times'ın 2023 DealBook Zirvesi'ne konuşmacı olarak katılan Musk, "antisemitik" bulunan paylaşımı hakkında, "Platformda şimdiye kadar yaptığım en aptalca olmasa da en aptalca şeylerden biri." ifadesini kullandı.

Tesla, SpaceX ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk , " Yahudi karşıtı gibi algılanan twiti için üzgün olduğunu" söyledi.

Elon Musk , "Eğer biri bana reklam veya para yoluyla şantaj yapacaksa defolsun gitsin. Lanet olsun. Yeterince açık oldu mu?" dedi.

Musk, "O twit veya gönderi için üzgünüm." dedi.

Bazıları tarafından kendisinden nefret edilmesini umursamadığını belirten Musk, "Nefretten vazgeçin. Beğenilmeyi istemenin gerçek bir zayıflığı var." şeklinde konuştu.

"Tüm dünya, o reklamcıların şirketi öldürdüğünü bilecek ve biz bunu çok detaylı bir şekilde belgeleyeceğiz." diyen Musk, kendisini destekleyen takipçilerinin söz konusu firmaları benzer şekilde boykot edeceği imasında bulundu.

BU BİR ÖZÜR TURU DEĞİL

Musk, ayrıca İsrail'e gerçekleştirdiği ziyaretin söz konusu twitlerden önce planlandığını, bunun "bir özür turu" olmadığını dile getirdi.