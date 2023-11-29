Son dakika: Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby’den U dönüşü: İsrail Gazze için hesap verecek

Basın açıklaması yapan Kirby, İsrail ile Hamas arasındaki esir takasında "Hamas, ABD'lileri koz olarak mı kullanıyor?" sorusuna yanıt verdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby , Hamas'ın ABD'lileri ( Gazze 'de) tutarak, bu durumu koz olarak kullanmaya çalıştığına dair herhangi bir bulgu olmadığını belirtti.

Kirby, Hamas'ın, ABD'lileri (Gazze'de) tutarak, bu durumu koz olarak kullanmaya çalıştıklarına dair herhangi bir bulgu olmadığını ifade etti.

Hamas'ın elindeki ABD'li esirlere ilişkin de bilgi veren Kirby, "Öncelikle (Hamas'ın esir aldığı) Amerikalı sayısı oldukça az ve şu an salıverilmeye uygun bulunanlar yani kadın ve çocukların sayısı daha da az." dedi.

John Kirby, İsrail yerinden olan Gazzeliler için hesap verinceye kadar ABD'nin Gazze'nin güneyinde düzenlenecek operasyonları desteklemeyeceğini söyledi.