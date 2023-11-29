Şehit torunuyla vedası yüreklere taht kurmuştu! Filistinli Halit dedenin cennete uğurladığı torunu Reyem’den geriye bu görüntüler kaldı! Torunu Reem’in yiyemediği mandalinayı bile saklıyor..

Soykırımcı İsrail, ABD ve Batı'nın kesintisiz desteği gölgesinde Gazze'de Müslümanlara yönelik sistematik bir katliam süreci yürütüyor.
Soykırımcı İsrail, ABD ve Batı'nın kesintisiz desteği gölgesinde Gazze'de Müslümanlara yönelik sistematik bir katliam süreci yürütüyor.
Siyonist İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana bölgedeki sivil yerleşim yerleri, cami, hastane ve kilise olmak üzere birçok yeri ayrım gözetmeksizin vuruyor.
Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız fosfor bombalarıyla vuran gözü dönmüş Tel Aviv, çocuk,i kadın, sivil demeden 15 bin Filsitinliyi katletti. Geçici ateşkes süreci olmasına reğmen sivilleri katletmeye devam ediyor.
YILLAR DEĞİŞTİ ZULÜM DEĞİŞMEDİ
1948 yılından bu yana aynı zulüm değişmedi. Deir Yasin katliamı , 9 Nisan 1948'de, Siyonist paramiliter gruplardan Irgun ve Lehi'den yaklaşık 130 savaşçının , yaklaşık 600 kişinin yaşadığı Deir Yasin köyünde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 107 Filistinli Arap köylüyü öldürmesiyle gerçekleşti. Daha önce bir barış anlaşması imzalanmış olmasına rağmen Kudüs yakınlarında. Katliam, Yahudi milislerin Filistin'deki İngiliz yönetiminin sona ermesinden önceki iç savaş sırasında Kudüs'e uygulanan ablukayı hafifletmeye çalıştığı sırada meydana gelmişti. Yıllar değişse de zulüm devam ediyor.
FİLİSTİNLİ HALİT DEDENİN CENNETE UĞURLADIĞI TORUNU REYEM'DEN GERİYE BU GÖRÜNTÜLER KALDI
Geçtiğimiz haftalarda Filistinli Halit Dedenin şehit düşen torunuyla vedası yürekleri dağladı. İsrail'in katlettiği Gazzeli çocuklardan sadece biriydi.
Kefene sarılmadan dedesi son kez gözlerinden öptü. ''Ruhumun Ruhu'' dedi.
HALİT DEDENİN HİKAYESİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Geçtiğimiz haftalarda Torununu cennete uğurlarken çekilen görüntüsüyle hepimizin gönlüne taht kuran Halid dedenin hikayesi sosyal medyada gündem oldu.
Filistinli Halit dede, gözlerinden öprek cennete uğurladuğı torunu Reem'in küçük küpesini kalbine en yakın yerde rozet gibi saklarken torununun yiyemediği mandalinayı bile saklıyor.
Filistinli dede Khaled kızı ve iki torunuyla beraber yaşıyordu ta ki siyonist İsrail'in hava saldırılarına kadar. Katil İsrail 15 bini katlettiği gibi Halid dedenin çok sevdiği biricik torunu Reem'de şehit etti.
İşte dünyanın konuştuğu Halid dedenin hikayesi. Khaled ve Reem ayrılmazdı. Onun için dedesi bütün dünyasıydı. Onun en sevdiği oyun dedesinin sakalını çekmekti. Ve dedesi de biricik torununun örgülerini çekerdi. Sen "Bırakacağım" dersin, o da "Sen bırakırsan ben de bırakırım" derdi. Khaled küçük yüzünden bir türlü vazgeçmiyor. Şimdi evinin enkazı arasında anılar arıyor.
TORUNU REEM'İN YİYEMEDİĞİ MANDALİNAYI BİLE SAKLIYOR
"Bu Reem'in bebeğiydi" diyor. Aile yakınlarda bir hava saldırısı olduğunda uyuyordu. Geçen hafta Güney Gazze deki evlerini yıktı. Khaled uyandı. Çocuklarını ve torunlarını çığlık çığlıya arıyordu. Karanlıkta yürümekte zorlanıyordu. Ve enkazın altında onları bulmaya çalışıyordu. Yaptığı açıklamada, "Kimseyi bulamadım. Hepsi bir enkazın altında kaldı." Diyor. "Kızım Meysa buradaydı" diyor. "Çocukları Reem ve Tada onun kollarındaydı." Diyor. Khaled, Reem'e verdiği mandalinayı tutuyor. Yiyemediği mandalinayı.
TORUNUN KÜPESİNİ KALBİNE YAKIN YERDE SAKLIYOR
Ve kalbine yakın tutturmuş,küçük küpesi. Son akşamlarını hatırlarken gözyaşlarına boğuluyor. Torunlarının ondan kendini götürmesi için nasıl yalvardıklarını anlatıyor. Dışarı oynamaya götürmesi ama yapamadı. Hava saldırıları her yerdeydi.
Halid dede, yaptığı bir diğer açıklamada, "Ah Rim. Kalbimin bir tanesi. Kızımın kızı. Kızım çocuklarıyla beraber benim yanımda oturuyordu. Biz bütün aile aynı evde oturuyorduk. Her gün beraber vakit geçirirdik. O benim hayatım, canım, aşkımdı. Her zaman o ve kardeşi Faruk kucağımda olurdu. Tarık da onunla beraber vefat etti. Tarık ile de bir resmim olsun isterdim. Tarık ve Rim benim torunumdu. Ancak Rim bana daha yakındı. Doğum günüm onunkiyle aynı gündü.
Beraber doğum günümüzü kutlardık. Her zaman dediği gibi vefat etmeden önce de bana "Yahyui" diye seslendi. "Yahyui" bana muz alır mısın? Karpuz alır mısın?" diye seslendi. Ama hiçbiri yoktu. Yüzümü yalayarak oynamayı çok severdi. Bende onun yüzünü öperdim. Ancak geldiğimde vefat etmişti. Ona kalk kalk canım" diye seslenmeye başladım. Uyuyor sanmıştım. Ancak ölmüştü. Uykudan uyanır uyanmaz hep bana sarılırdı. Sabah, öğle ve akşam…
Ona abur cubur bir şeyler alırdık. Beraber dışarı çıkardı. Bisikletle beraber gezerdik. Ona okula sığınan insanların sıkıntılarını gösterirdim. Ve Tarık'ı uyuyor vaziyette gördüm. Yanlarında yatan yüzden fazla ceset gibi onlarda uyuyorlardı. Hepsinin yüzü gözü toz içinde yatıyorlardı. Onları uyuyorlar zannettim. "Rim kalk, Tarık kalk" diyordum. "Rim canım neden yatıyorsun, kalk " dedim. Saçını tokayla iki yandan topladım. Daima saçlarını böyle toplardı. Saçları salık olmaz." İfadelerini kullandı.
Öte yandan İsrail işgal çetesi tarafından şehid edilen torunu Reem'in gözlerinden öpüp cennete uğurlayan Halid Dedenin geriye savaştan önce çektirdiği son fotoğrafı kaldı.