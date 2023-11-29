Şehit torunuyla vedası yüreklere taht kurmuştu! Filistinli Halit dedenin cennete uğurladığı torunu Reyem’den geriye bu görüntüler kaldı! Torunu Reem’in yiyemediği mandalinayı bile saklıyor..

İşte dünyanın konuştuğu Halid dedenin hikayesi. Khaled ve Reem ayrılmazdı. Onun için dedesi bütün dünyasıydı. Onun en sevdiği oyun dedesinin sakalını çekmekti. Ve dedesi de biricik torununun örgülerini çekerdi. Sen "Bırakacağım" dersin, o da "Sen bırakırsan ben de bırakırım" derdi. Khaled küçük yüzünden bir türlü vazgeçmiyor. Şimdi evinin enkazı arasında anılar arıyor.

Halid dede, yaptığı bir diğer açıklamada, "Ah Rim. Kalbimin bir tanesi. Kızımın kızı. Kızım çocuklarıyla beraber benim yanımda oturuyordu. Biz bütün aile aynı evde oturuyorduk. Her gün beraber vakit geçirirdik. O benim hayatım, canım, aşkımdı. Her zaman o ve kardeşi Faruk kucağımda olurdu. Tarık da onunla beraber vefat etti. Tarık ile de bir resmim olsun isterdim. Tarık ve Rim benim torunumdu. Ancak Rim bana daha yakındı. Doğum günüm onunkiyle aynı gündü.









Beraber doğum günümüzü kutlardık. Her zaman dediği gibi vefat etmeden önce de bana "Yahyui" diye seslendi. "Yahyui" bana muz alır mısın? Karpuz alır mısın?" diye seslendi. Ama hiçbiri yoktu. Yüzümü yalayarak oynamayı çok severdi. Bende onun yüzünü öperdim. Ancak geldiğimde vefat etmişti. Ona kalk kalk canım" diye seslenmeye başladım. Uyuyor sanmıştım. Ancak ölmüştü. Uykudan uyanır uyanmaz hep bana sarılırdı. Sabah, öğle ve akşam…