Şehit torunuyla vedası yüreklere taht kurmuştu! Filistinli Halit dedenin cennete uğurladığı torunu Reyem’den geriye bu görüntüler kaldı! Torunu Reem’in yiyemediği mandalinayı bile saklıyor..

TORUNUN KÜPESİNİ KALBİNE YAKIN YERDE SAKLIYOR Ve kalbine yakın tutturmuş,küçük küpesi. Son akşamlarını hatırlarken gözyaşlarına boğuluyor. Torunlarının ondan kendini götürmesi için nasıl yalvardıklarını anlatıyor. Dışarı oynamaya götürmesi ama yapamadı. Hava saldırıları her yerdeydi.

Halid dede, yaptığı bir diğer açıklamada, "Ah Rim. Kalbimin bir tanesi. Kızımın kızı. Kızım çocuklarıyla beraber benim yanımda oturuyordu. Biz bütün aile aynı evde oturuyorduk. Her gün beraber vakit geçirirdik. O benim hayatım, canım, aşkımdı. Her zaman o ve kardeşi Faruk kucağımda olurdu. Tarık da onunla beraber vefat etti. Tarık ile de bir resmim olsun isterdim. Tarık ve Rim benim torunumdu. Ancak Rim bana daha yakındı. Doğum günüm onunkiyle aynı gündü.









Beraber doğum günümüzü kutlardık. Her zaman dediği gibi vefat etmeden önce de bana "Yahyui" diye seslendi. "Yahyui" bana muz alır mısın? Karpuz alır mısın?" diye seslendi. Ama hiçbiri yoktu. Yüzümü yalayarak oynamayı çok severdi. Bende onun yüzünü öperdim. Ancak geldiğimde vefat etmişti. Ona kalk kalk canım" diye seslenmeye başladım. Uyuyor sanmıştım. Ancak ölmüştü. Uykudan uyanır uyanmaz hep bana sarılırdı. Sabah, öğle ve akşam…