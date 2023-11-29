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Hamas esir takasından yüzü ak çıktı! Soykırımcı İsrail’in kara propagandası çökerken siyonist sever Batı basını algı yönetimine devam ediyor

Hamas ile soykırımcı İsrail arasında esir takası devam ederken terör devleti ile Hamas’ın esirlere yönelik tavrı arasındaki fark da dünyanın gözü önünde bir kez daha ortaya çıktı. Filistinli esirler İsrail hapishanelerinde gördükleri işkenceleri anlatırken Tel Aviv yönetimi ise serbest bırakılan İsrailli esirlerin Gazze tünellerinde gördükleri iyi muamaleyi anlatmaması için kendi vatandaşlarını karantinaya alıyor.

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Giriş Tarihi 29 Kasım 2023, 10:39 Güncelleme 29 Kasım 2023, 11:16
Hamas esir takasından yüzü ak çıktı! Soykırımcı İsrail’in kara propagandası çökerken siyonist sever Batı basını algı yönetimine devam ediyor

Soykırımcı İsrail ile Hamas arasındaki insani ara anlaşması kapsamındaki rehine takası devam ederken serbest bırakılan rehinelerin ifadeleri Hamas'ın İsraillilere yönelik insani tutumunu ve İsrail'in Filistinlilere uyguladığı işkenceyi bir kez daha gözler önüne serdi.

ESİR TAKASINDA HAMAS'IN YÜZÜ AK

Cuma gününden bu yana devam eden esir takasları kapsamında Gazze'den biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk olmak üzere 61 İsrailli esir ve İsrail'de tutsak olan kadın ve çocuk 180 Filistinli esir serbest bırakıldı. Serbest bırakılan esirler ise 7 Ekim'den bu yana siyonist sever Batı basını tarafından türlü iftiralarla karalanmaya çalışılan Hamas'ın esir takasından yüzü ak çıktığını da dünyaya gösterdi.

BATI ALGI YÖNETİMİNE DEVAM EDİYOR

İsrail ve Hamas'ın esirlere yönelik taban tabana zıt tavrı ortadayken Batı basını ise algı yönetimine devam ediyor. Uluslararası haber ajansı AP, çoğu çocuk yaşta tutuklanan Filistinli esirlerin "İsrail askeri mahkemeleri tarafından ölümcül saldırılara teşebbüs etmekle suçlandığını vurguladı.

FİLİSTİNLİ ESİRLERE İŞKENCE

Soykırımcı İsrail esirleri teslim ederken bir yandan da Doğu Kudüs'te yollara kontrol noktaları kurdu ve Filistinli bazı esirlerin evlerini basarak herhangi bir kutlama yapılmaması ve evlerde toplanılmamasını belirtti.

Serbest bırakılan Filistinli esirler İsrail hapishanelerinde gördükleri işkenceyi tek tek anlattı. Filistinli bir kadın rehine, işgalci İsrail'in hapishanelerinde yemek, tuvalet, tıbbi yardım ve yatak olmadığını söyledi ve kadınların çırılçıplak soyulduğunu, bu şekilde arandığını ve dövüldüğünü söyledi.

İSRAİLLİ ESİRLERE KARANTİNA

Filistinlilere işkence uygulayan İsrail, Hamas'ın elindeki rehinelerin Gazze'de nasıl muamele gördüğünü gizlemek için de elinden geleni yapıyor. Özellikle 23 Ekim'de Hamas'ın serbest bıraktığı İsrailli esir Yochaved Lifshitz'in Gazze'deki tünellerde gayet iyi muamele gördüğünü kameralar önünde anlatmasının ardından çileden çıkan İsrail, İsrailli rehineleri resmen karantinaya alıyor ve basın mensupları ile görüşmelerini yasaklıyor.

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HAMAS'A TEŞEKKÜR MEKTUBU

Esir takası ile tamamen gün yüzüne çıkan durum soykırımcı İsrail'in Hamas'a yönelik iftiralarını da açıkça ortaya serdi. Serbest bırakılan İsrailli esir Daniele Aloni'nin Hamas'a yazdığı bir mektup kara propagandayı tamamen çökertti. Mektubunda Hamas'a teşekkür eden İsrailli anne, "Kızım sizin sayenizde kendini Gazze'de kraliçe olarak gördü." ifadeleriyle İsrail'in kara propagandasının esiri olan Batı'yı şoke etti.

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