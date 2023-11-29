Hamas esir takasından yüzü ak çıktı! Soykırımcı İsrail’in kara propagandası çökerken siyonist sever Batı basını algı yönetimine devam ediyor

Soykırımcı İsrail esirleri teslim ederken bir yandan da Doğu Kudüs'te yollara kontrol noktaları kurdu ve Filistinli bazı esirlerin evlerini basarak herhangi bir kutlama yapılmaması ve evlerde toplanılmamasını belirtti.

Serbest bırakılan Filistinli esirler İsrail hapishanelerinde gördükleri işkenceyi tek tek anlattı. Filistinli bir kadın rehine, işgalci İsrail'in hapishanelerinde yemek, tuvalet, tıbbi yardım ve yatak olmadığını söyledi ve kadınların çırılçıplak soyulduğunu, bu şekilde arandığını ve dövüldüğünü söyledi.

İSRAİLLİ ESİRLERE KARANTİNA

Filistinlilere işkence uygulayan İsrail, Hamas'ın elindeki rehinelerin Gazze'de nasıl muamele gördüğünü gizlemek için de elinden geleni yapıyor. Özellikle 23 Ekim'de Hamas'ın serbest bıraktığı İsrailli esir Yochaved Lifshitz'in Gazze'deki tünellerde gayet iyi muamele gördüğünü kameralar önünde anlatmasının ardından çileden çıkan İsrail, İsrailli rehineleri resmen karantinaya alıyor ve basın mensupları ile görüşmelerini yasaklıyor.

HAMAS'A TEŞEKKÜR MEKTUBU

Esir takası ile tamamen gün yüzüne çıkan durum soykırımcı İsrail'in Hamas'a yönelik iftiralarını da açıkça ortaya serdi. Serbest bırakılan İsrailli esir Daniele Aloni'nin Hamas'a yazdığı bir mektup kara propagandayı tamamen çökertti. Mektubunda Hamas'a teşekkür eden İsrailli anne, "Kızım sizin sayenizde kendini Gazze'de kraliçe olarak gördü." ifadeleriyle İsrail'in kara propagandasının esiri olan Batı'yı şoke etti.