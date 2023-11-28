İşgalci İsrail’in ayağına giden Elon Musk’a Hamas’tan Gazze daveti: Yıkımı yerinde gör





Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Usame Hamdan, Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında Tel Aviv yönetiminin belirttiği hedeflere ulaşamadığını söyledi. İsrail'i ziyaret eden ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya gelen ABD'li milyarder Elon Musk'ı Gazze'ye davet eden Hamdan, "İsrail bombardımanının yarattığı yıkımın büyüklüğünü görmesi için Musk'ı Gazze'ye çağırıyoruz" dedi.

İSRAİL'İN TİYATROSUNU GÖRMEYE GİTTİ



Geçtiğimiz günlerde ABD'li milyarder Elon Musk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 7 Ekim'de saldırıya uğrayan Kfar Aza beldesini gezdi. Katil İsrail'in Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu ile Musk'ın Gazze Şeridi sınırında yer alan Kfar Aza beldesini ziyaret ettiği belirtilmişti.



Ziyarette, Musk'ın İsrail ile Gazze Şeridi'ne internet verilmemesi için prensipte anlaştığı açıklanmıştı. Anlaşmaya göre, Musk'ın sahibi olduğu uydu internet sistemi Starlink'in İsrail'in onayı olmadan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne uydu interneti sağlamayacağı belirtilmişti.

"KATLİAMIN YAŞANDIĞI YERİ GÖRMEK SARSICIYDI"

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, "Elon Musk, İletişim Bakanlığımız ile önemli bir ön anlaşmaya vardığınız için sizi tebrik ediyorum. Sonuç olarak Starlink uydu internet sistemi, İletişim Bakanlığı'nın onayı olmadan İsrail'de çalıştırılamaz. Gazze Şeridi de buna dahildir." ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Karhi, paylaşımında "Hamas'a karşı savaş yürütürken, bu anlayışın hayati öneme sahip olduğuna" işaret etmişti.

Musk, İsrail ziyaretinin ardından sahibi olduğu X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda "Katliamın yaşandığı yeri görmek sarsıcıydı" ifadelerini kullanaral Tel Aviv yönetiminin Hamas'ı yok etmekten başka seçeneği olmadığını dile getirmişti.







ELON MUSK NEDEN İSRAİL'E GİTTİ?

Öte yamdan Gazeteci Mustafa Tanyeri, A Haber'de Filistin yanlısı tutumuyla bilinen Elon Musk'ın son açıklamalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.