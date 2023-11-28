SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Gigi Hadid yine siyonist lobinin hedefinde! Soykırımcı İsrail’in organ hırsızlığını paylaştığı için komplo teorileri yaymakla suçlanıyor

Filistin asıllı ünlü model Gigi Hadid, bir kez daha siyonist lobinin hedefinde. Soykırımcı İsrail’in Şifa Hastanesi’nden ceset çalmasının ardından yeniden gündeme gelen organ ve deri hırsızlığı ile ilgili bir belgeseli kişisel Instagram hesabından paylaşan Hadid, komplo teorileri yaymakla suçlanıyor. Katil İsrail, Filistinlilerin organlarını çaldığını daha 2000 yılında itiraf etmesine rağmen Gigi Hadid’i topa tutan siyonist lobi, ünlü modelin yalan söylediğini iddia ederek insanlık suçlarından kaçmaya çalışıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Kasım 2023, 13:26 Güncelleme 28 Kasım 2023, 13:57
Gigi Hadid yine siyonist lobinin hedefinde! Soykırımcı İsrail’in organ hırsızlığını paylaştığı için komplo teorileri yaymakla suçlanıyor

Filistin asıllı dünyaca ünlü model Gigi Hadid, kişisel Instagram hesabından paylaştığı bir video ile gündeme yine damga vurdu ve bir kez daha siyonist lobinin hedefi haline geldi. Soykırımcı İsrail'in geçtiğimiz haftalarda bombaladığı Şifa Hastanesi'nden ceset çaldığına ilişkin haberlerin ardından yeniden gündeme gelen İsrail'in organ hırsızlığı ile ilgili bir belgeselin videosunu paylaşan Hadid, Yahudi lobisi tarafından "komplo teorileri yaymakla" suçlanıyor.

SOYKIRIMCI İSRAİL'İN ORGAN HIRSIZLIĞI BELGELENDİ

Berkeley Üniversitesi'nde Antropoloji Profesörü ve organ kaçakçılığı konusunda dünyanın önde gelen uzmanlarından biri olan Nancy-Sheper-Hughes'un İsrailli patolog Yehuda Hiss ile 2000 yılında yaptığı röportajda İsrail'in Filistinlilerin organlarını ve derilerini çaldığı ve İsrailli hastalar için kullandığı ortaya çıkmıştı. Söz konusu röportaj 2009 yılında İsveç gazetesi tarafından yayımlanmış ve siyonist lobi resmen İsveç'e karşı ayaklanmıştı.

Gazze’de cesetler kayboldu: Soykırımcı İsrail Filistinlilerin organlarını çalıyor! Dünyanın en büyük deri ve organ bankası işte böyle kuruldu

ŞİFA HASTANESİ'NDEN ÇALINAN CESETLER NEREDE?

İsrail'in kan donduran organ hırsızlığı, bombaladığı Şifa Hastanesi'nden çalınan cesetlerle birlikte yeniden gündeme geldi.

Gigi Hadid, Kudüs İbrani Üniversitesi'nde anatomist ve sosyoloji profesörü olan Meira Weiss'ın İsrail'in organ hırsızlığını anlattığı ve 2015 yılında yayımlanan bir belgeselden bir kesitin de yer aldığı bir video paylaştı. İsrailli profesörün "Askerlerin cesetlerine dokunmuyoruz, başkalarından alıyorduk. İlk olarak Filistinlilerin, ardından göçmenlerin ve yabancı işçilerin organlarını alıyorlardı." İfadelerinin yer aldığı video sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

GIGI HADID SİYONİST LOBİNİN HEDEFİNDE

Gigi Hadid, paylaştığı video ile soykırım destekçilerinin ve siyonist lobinin hedefi haline geldi. Visegrád 24 adlı siyonist destekçisi hesap Gigi Hadid'in Instagram story'sini paylaşarak "Gigi Hadid, İsrail'in Filistinlilerin organlarını topladığı yönünde Yahudi karşıtı kan iftirası komplo teorileri yaymaya başladı." ifadelerini kullandı.

Newsweek ise "Gigi Hadid'in İsrail'i organ toplamakla suçlaması öfkeye yol açtı" başlıklı haberinde Hadid'in Instagram'da yaptığı paylaşımla hedef tahtasına oturtulduğunu vurguladı.

Daily Beast isimli haber sitesi ise "Gigi Hadid, İsrail'deki Instagram Paylaşımı ile Yeni Tepkilerle Karşı Karşıya" başlığını kullanarak siyonist lobinin Gigi Hadid düşmanlığını gözler önüne serdi.

Gigi Hadid, geçtiğimiz günlerde İsrail'in çocukları savaş esiri olarak tutan tek ülke olduğunu vurguladığı paylaşımı nedeni ile hedef haline getirilmişti.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Türk heyeti Gazze’de: Sahra hastanesi kurulacak!
Kılıçdaroğlu’nun intikam ofisi ’gölge genel merkez’ oldu! Seçim sonrasına hazırlık yapıyor iddiası
Göremedikleri fotoğrafları, dokunarak anladılar
SON DAKİKA