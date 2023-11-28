Gigi Hadid yine siyonist lobinin hedefinde! Soykırımcı İsrail’in organ hırsızlığını paylaştığı için komplo teorileri yaymakla suçlanıyor

Filistin asıllı dünyaca ünlü model Gigi Hadid, kişisel Instagram hesabından paylaştığı bir video ile gündeme yine damga vurdu ve bir kez daha siyonist lobinin hedefi haline geldi. Soykırımcı İsrail'in geçtiğimiz haftalarda bombaladığı Şifa Hastanesi'nden ceset çaldığına ilişkin haberlerin ardından yeniden gündeme gelen İsrail'in organ hırsızlığı ile ilgili bir belgeselin videosunu paylaşan Hadid, Yahudi lobisi tarafından "komplo teorileri yaymakla" suçlanıyor.

SOYKIRIMCI İSRAİL'İN ORGAN HIRSIZLIĞI BELGELENDİ Berkeley Üniversitesi'nde Antropoloji Profesörü ve organ kaçakçılığı konusunda dünyanın önde gelen uzmanlarından biri olan Nancy-Sheper-Hughes'un İsrailli patolog Yehuda Hiss ile 2000 yılında yaptığı röportajda İsrail'in Filistinlilerin organlarını ve derilerini çaldığı ve İsrailli hastalar için kullandığı ortaya çıkmıştı. Söz konusu röportaj 2009 yılında İsveç gazetesi tarafından yayımlanmış ve siyonist lobi resmen İsveç'e karşı ayaklanmıştı. ŞİFA HASTANESİ'NDEN ÇALINAN CESETLER NEREDE? İsrail'in kan donduran organ hırsızlığı, bombaladığı Şifa Hastanesi'nden çalınan cesetlerle birlikte yeniden gündeme geldi.