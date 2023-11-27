Terör devletinden yeni sansür: Filistinli esirlere kara propaganda İsrailli esirlere basın yasağı

Soykırımcı İsrail Hamas ile ateşkes anlaşması kapsamında yapılan esir takasları konusunda da kara propagandaya devam ediyor. Yıllardır tutsak ettiği Filistinlilerin gerçek hikayelerine karartma uygulayan İsrail, rehineleri gerçek dışı suçlamalarla dünyaya duyuruyor. Öte yandan Hamas'ın serbest bıraktığı İsrailli rehineleri ise medyadan saklayan İsrail, esirleri resmen karantinaya aldı.

FİLİSTİNLİ ESİRLERE KARA PROPAGANDA

Terör devleti İsrail, hiçbir gerekçe sunmaksızın daha çocuk yaşta esir aldığı Filistinlileri Hamas'a teslim ettikten sonra haklarında "15 yaşındayken 2 İsrailliyi bıçaklamak" gibi suçlar üretiyor. İsrail, yıllarca dört duvar arasında tuttuğu, işkence yaptığı Filistinli esirlere resmen kara propaganda uyguluyor.

SOSYAL MEDYA KULLANICISI TEK TEK ANLATTI

İsrail'in kara propagandasını sosyal medya kullanıcısı Sara AlSharif, "Elbette İsrailli rehineler hakkında bu şekilde haber yapıyorlar. Onların yüzlerini, isimlerini gösteriyorlar. Serbest bırakılan her bir rehine hakkında tam bir makale yazıyorlar. Onların hayatlarını, geçmişini ve her şeyini anlatan bir hikaye sunuyorlar. Filistinli rehinelere gelince de bu Filistinlinin neden hapse atıldığını veya gözaltına alındığını belirtmek zorundalar." Dedi ve İsrail'in Filistinli esirler hakkındaki kara propagandasını açıkça anlattı.

"GERÇEK DÜŞMAN KİM ÖĞRENİN!"



Sara AlSharif isimli içerik üreticisi, İsrail'in esirler üzerinden yaptığı kara propagandayı böyle anlattı pic.twitter.com/I7h3j2sTws — Takvim (@takvim) November 27, 2023

İSRAİLLİ ESİRLERE KARANTİNA

Soykırımcı İsrail, İsrailli esirler konusunda ise daha farklı bir tavır sergiliyor. Esirlerin hikayelerini tek tek anlatan terör devleti tek bir esirin bile basına açıklama yapmasına izin vermiyor. Çünkü esirlerin Hamas'ın kendilerine yönelik insani tavrını açıklamalarından endişe ediyor.

BASINA KONUŞMALARI YASAK

Hamas ve İsrail arasında varılan mutabakata göre, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden serbest bırakılan 40 İsrailli esir, Tel Aviv yönetimi tarafından hastanelerde "basından uzakta" karantinaya alındı. İsrailli esirler yalnızca aileleri ile görüşebilirken basına herhangi bir açıklama yapamıyor.

KASSAM'A ŞALOM ORTALIĞI KARIŞTIRDI

İsrail'in karantina önlemi ise 23 Ekim'de Hamas'ın serbest bıraktığı İsrailli esir Yochaved Lifshitz'in Hamas ile ilgili açıklamaları. El Kassam Tugayları, 23 Ekim'de Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda, elindeki İsrailli esirlerden 2 yaşlı kadın Yochaved Lifshitz ve Nurit Yitzhak'ı "insani ve sağlık gerekçeleriyle" ve "tek taraflı" serbest bırakmıştı.

Lifschitz'in Kassam Tugayları mensuplarından ayrılırken dönüp el sıkışıp İbranice "Şalom" (Barış) demesi dünyada büyük yankı uyandırmıştı.

O İSİM GÖREVDEN ALINDI

Lifshitz, Gazze'den ayrıldıktan bir gün sonra basına yaptığı açıklamada "(Kassam Tugayları) Kur'an'a inanan insanlar olduklarını ve bize zarar vermeyeceklerini söylediler. Tünellerdeki kendi koşullarının aynısını bize de sağladılar. Önce 25 kişinin toplandığı büyük bir salona vardık ve birkaç saat sonra insanları ayırıp ayrı bir odaya koydular. Bize bağlı bir doktor vardı ve birkaç günde bir neler olup bittiğini görmeye geliyordu. Doktor mutlaka ilaç getiriyordu. Toplamda 5 kişiydik ve her birimizin başında bir koruma vardı. Davranışları iyiydi, bizimle tüm ayrıntılarıyla ilgilendiler." ifadelerini kullanmıştı.

Lifshitz'in açıklamalarının ardından İsrail devlet televizyonu KAN, "Lifshitz'in canlı yayında açıklama yapmasına izin vermenin hata olduğunu" belirtmişti. İsrail'in basketbol takımının medya sorumlusu Roy Cohen de sosyal medya hesabında, "Bu basın açıklamasının yapılmasına izin verilmesi eleştirilmeli." İfadelerini kullanmıştı.

İsrail gazetesi Haaretz'in diplomasi muhabiri Amir Tibon ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu destekçilerinin Lifshitz'e "öfkeyle saldırdığını" belirtmişti. Öte yandan yaşlı kadının basın açıklaması yaptığı Ichilov Hastanesinin Sözcüsü Avi Shoshan, 13 yıldır sürdürdüğü sözcülük görevinden alınmıştı.