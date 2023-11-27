İsrailli rehine anneden Hamas’a teşekkür mektubu: Kızımın ebeveynleri gibiydiniz

Serbest bırakılan İsrailli esirler, tatsız bir durum yaşamadıklarını ve insanca muamele gördüklerini söylemişti.

Yaşanan gelişmeler sıcaklığını korurken İsrailli bir anne rehinenin Hamas 'a yazdığı teşekkür mektubu sosyal medyada gündem oldu.

Annenin duygularını satırlara döktüğü mektupta kızına iyi davranan Hamas'a teşekkür ettiği görüldü.

Mektupta şu ifadelere yer verdi:

"Son haftalarda bana eşlik eden generallere, yarın yollarımızı ayıracağız gibi görünüyor, ancak kızım Emilia'ya gösterdiğiniz olağanüstü insaniyetten dolayı size tüm kalbimle teşekkür ediyorum.

Siz onun ebeveynleri gibiydiniz, onu istediği zaman odalarınıza davet ediyordunuz.

Hepinizin onun arkadaşı olduğunuzu, sadece arkadaş değil, aynı zamanda gerçekten sevilen ve iyi olduğunuzu hissettiğini kabul ediyor.

Teşekkür ederim, teşekkür ederim, bakıcı olarak geçirdiğiniz saatler için teşekkür ederim.

Ona karşı sabırlı olduğunuz ve ona tatlılar, meyveler ve mevcut olmasa bile mevcut olan her şeyi verdiğiniz için teşekkür ederiz.

Çocuklar esaret altında olmamalı ama sizler ve yol boyunca tanıştığımız diğer nazik insanlar sayesinde kızım kendini Gazze'de kraliçe gibi hissetti...

Genel olarak kendini dünyanın merkezi gibi hissettiğini kabul ediyor. Astlardan liderliğe kadar uzanan uzun yolculuğumuzda kendisine nezaket, şefkat ve sevgiyle davranmayan hiç kimseyle tanışmadı.

Ömür boyu sürecek bir psikolojik travmayla buradan ayrılmadığı için sonsuza kadar minnettarlığın tutsağı olarak kalacağım. Sizin de içinde bulunduğunuz zor duruma ve Gazze'de uğradığınız ağır kayıplara rağmen, burada bahşedilen nazik davranışınızı hatırlayacağım. Keşke bu dünyada gerçekten iyi arkadaş olabilseydik.

Hepinize sağlık ve esenlik diliyorum... Size ve ailenizin çocuklarına sağlık ve sevgi.

Çok teşekkürler.

Danyal ve Emilia"