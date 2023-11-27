Gazze’de cesetler kayboldu: Soykırımcı İsrail Filistinlilerin organlarını çalıyor! Dünyanın en büyük deri ve organ bankası işte böyle kuruldu

SADECE ÖLÜLERDEN ORGAN TOPLAMIYORLAR
Aftonblated, röportajın orijinalini 2009'da yayımladı ve soykırımcı İsrail'in hayatta olan Filistinlilerden de organ topladığını iddia etti. Tahmin edildiği gibi söz konusu haberin ardından İsrail, gazeteyi Yahudi düşmanlığı ile suçlarken İsveçlilerin makaleyi kınamasını talep etti ve bu da büyük bir diplomatik tartışmaya yol açtı. Dönemin İsveç dışişleri bakanı ise İsrail'e yapılması planlanan resmi ziyareti iptal etti. Soykırımcı İsrail'in organ hırsızlığı ise yıllardır devam ediyor.
İngiliz the Guardian ise 2009 tarihli haberinde ise İsrail'in Filistinlilerin organlarını çaldığı itiraf edilirken İsveç gazetesi Aftonblated'ın İsrail'in Filistinlileri organlarını almak için öldürdüğüne dair hiçbir kanıt olmadığı vurgulandı.
DERİ HIRSIZLIĞI SEMBOLİK!
Uluslararası haber ajansı Associated Press'e göre ise Yehuda Hiss'in açıklamalarında kritik bir nokta daha var. Hiss, İsrail'in organ hırsızlığından sadece Filistinlilerin etkilenmediğine dikkat çekerken röportajın kamuya açılması gerektiğini hissettiğini, çünkü "nüfusun derisinin alınmasının sembolik olduğunu" söyledi ve "Düşman olmak sembolik ağırlığı açısından yeniden değerlendirilmesi gereken bir şeydir." ifadelerini kullandı.
DERİ BANKASI İŞTE BÖYLE KURULDU
Lübnan merkezli LBCI haber ajansı ise "Sır Perdesinin Ardında: İsrail Deri Bankası ve Organ Hırsızlığı ile İlgili Tartışmalar" başlıklı haberinde "İsrail gibi bir ülkede ordunun özellikle askerlerdeki cilt yaralanmaları da dahil olmak üzere tedavi için her zaman son teknolojilere sahip olmaya çalıştığına" dikkat çekti ve bunun için 1973 savaşı sonrasında çatışmalarda yanan askerlerin tedavisi için "İsrail Deri Bankası" fikrinin bu şekilde ortağa çıktığını belirtti.
DÜNYANIN EN BÜYÜK DERİ BANKASI
Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran röportajdan detaylar şu şekilde:
İsrail, Filistinlilerin organlarını ve derilerini topluyor. Dünyanın en büyük deri bankasına sahipler ve yanıkları, kanseri vb. tedavi etmek için kullanıyorlar. Bankadaki derinin büyük kısmı İsraillilere ait değil. Filistinlilere, özellikle de 'kimliği belirlenemeyen cesetlere' ve 'otopsiden geçemeyenlere' ait. Neden İsraillilerin derisini kullanmadıklarını merak edebilirsiniz. Çünkü İslamiyet'te ve Yahudilikte bir bedenin mümkün olduğunca bütün olarak Allah'a dönmesi gerekir. İsrail bunun İslam'ın da bir parçası olduğunu biliyor ama Filistinlileri sadece hayvan olarak gördüğü için bizim ölülerimize bile saygısı yok.