SADECE ÖLÜLERDEN ORGAN TOPLAMIYORLAR

Aftonblated, röportajın orijinalini 2009'da yayımladı ve soykırımcı İsrail'in hayatta olan Filistinlilerden de organ topladığını iddia etti. Tahmin edildiği gibi söz konusu haberin ardından İsrail, gazeteyi Yahudi düşmanlığı ile suçlarken İsveçlilerin makaleyi kınamasını talep etti ve bu da büyük bir diplomatik tartışmaya yol açtı. Dönemin İsveç dışişleri bakanı ise İsrail'e yapılması planlanan resmi ziyareti iptal etti. Soykırımcı İsrail'in organ hırsızlığı ise yıllardır devam ediyor.

İngiliz the Guardian ise 2009 tarihli haberinde ise İsrail'in Filistinlilerin organlarını çaldığı itiraf edilirken İsveç gazetesi Aftonblated'ın İsrail'in Filistinlileri organlarını almak için öldürdüğüne dair hiçbir kanıt olmadığı vurgulandı.