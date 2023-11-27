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Gazze’de cesetler kayboldu: Soykırımcı İsrail Filistinlilerin organlarını çalıyor! Dünyanın en büyük deri ve organ bankası işte böyle kuruldu

Soykırımcı İsrail’in Şifa Hastanesi’ne düzenlediği saldırıların ardından hastane bahçesine kazılan toplu mezarları açtığı ve 100 kadar Filistinlinin cesedini çaldığına yönelik iddiaların ardından İsrail’in organ hırsızlığı dosyası yeniden açıldı. İsveç gazetesi Aftonblated’ın 2000 yılında İsrailli bir patoloğun verdiği röportajı 2009’da yeniden yayımlamasıyla terör devleti İsrail’in organ hırsızlığı gündeme bomba gibi düşmüştü. Şifa Hastanesi skandalından sonra Gazze’de işlenmedik savaş suçu bırakmayan İsrail’in organ hırsızlığı yeniden gündeme geldi. İşte terör devletinin kan donduran organ hırsızlığı skandalları…

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Giriş Tarihi 27 Kasım 2023, 12:01 Güncelleme 27 Kasım 2023, 12:01
Gazze’de cesetler kayboldu: Soykırımcı İsrail Filistinlilerin organlarını çalıyor! Dünyanın en büyük deri ve organ bankası işte böyle kuruldu

Soykırımcı İsrail, yıllardır abluka altında tuttuğu ve dünyanın en büyük açık hava hapishanesine çevirdiği Gazze'de dünyanın gözü önünde Filistinlilere etnik temizlik uyguluyor. Terör devleti İsrail'in geçtiğimiz haftalarda bombardıman altına altığı Şifa Hastanesi'nde Filistinlilere ait cesetleri çaldığına yönelik haberlerin ardından soykırımcı ile ilgili çıplak gerçek bir kez daha gözler önüne serildi.

ŞİFA'DAN CESETLERİ ÇALDILAR

Soykırımcı İsrail'in Gazze'de Şifa Hastanesi'ne düzenlediği saldırıların ardından Gazze Hükümeti Medya Ofisi yetkilisi İsmail Al Sevabta, işgal güçlerinin hastane bahçesine kazılan mezarları açtığını ve orada gömülü olan 100 kadar cesedi çıkarıp götürdüğünü söylemişti. Sevabta'nın açıklamaları uluslararası ajanslardan sessiz sedasız silinirken soykırımcı İsrail'in öldürdüğü Filistinlilerin organlarını topladığına dair yıllar önce yapılan haberler yeniden gündeme geldi.

YILLAR ÖNCE ORTAYA ÇIKMIŞTI: İSRAİL FİLİSTİNLİLERİN ORGANLARINI ÇALIYOR

İsveç gazetesi Aftonblated, 2009 tarihli haberinde soykırımcı İsrail'in organ kaçakçılığını ortaya çıkarmıştı. Berkeley Ünivetsitesi'nde Antropoloji Profesörü ve organ kaçakçılığı konusunda dünyanın önce gelen uzmanlarından biri olan Nancy-Scheper-Hughes'un İsrailli patolog ile 2000 yılında yaptığı röportajda Hiss, "Kornea toplamaya başladık. Yapılanlar son derece gayrı resmiydi. Ailelerden hiçbir izin istenmedi." ifadeleri ile Abu Kabir Enstitüsü'ndeki patologların Filistinlilerin cesetlerinden deri, kalp kapakçıkları ve kemikler aldığını itiraf etmişti.

SADECE ÖLÜLERDEN ORGAN TOPLAMIYORLAR

Aftonblated, röportajın orijinalini 2009'da yayımladı ve soykırımcı İsrail'in hayatta olan Filistinlilerden de organ topladığını iddia etti. Tahmin edildiği gibi söz konusu haberin ardından İsrail, gazeteyi Yahudi düşmanlığı ile suçlarken İsveçlilerin makaleyi kınamasını talep etti ve bu da büyük bir diplomatik tartışmaya yol açtı. Dönemin İsveç dışişleri bakanı ise İsrail'e yapılması planlanan resmi ziyareti iptal etti. Soykırımcı İsrail'in organ hırsızlığı ise yıllardır devam ediyor.

İngiliz the Guardian ise 2009 tarihli haberinde ise İsrail'in Filistinlilerin organlarını çaldığı itiraf edilirken İsveç gazetesi Aftonblated'ın İsrail'in Filistinlileri organlarını almak için öldürdüğüne dair hiçbir kanıt olmadığı vurgulandı.

DERİ HIRSIZLIĞI SEMBOLİK!

Uluslararası haber ajansı Associated Press'e göre ise Yehuda Hiss'in açıklamalarında kritik bir nokta daha var. Hiss, İsrail'in organ hırsızlığından sadece Filistinlilerin etkilenmediğine dikkat çekerken röportajın kamuya açılması gerektiğini hissettiğini, çünkü "nüfusun derisinin alınmasının sembolik olduğunu" söyledi ve "Düşman olmak sembolik ağırlığı açısından yeniden değerlendirilmesi gereken bir şeydir." ifadelerini kullandı.

DERİ BANKASI İŞTE BÖYLE KURULDU

Lübnan merkezli LBCI haber ajansı ise "Sır Perdesinin Ardında: İsrail Deri Bankası ve Organ Hırsızlığı ile İlgili Tartışmalar" başlıklı haberinde "İsrail gibi bir ülkede ordunun özellikle askerlerdeki cilt yaralanmaları da dahil olmak üzere tedavi için her zaman son teknolojilere sahip olmaya çalıştığına" dikkat çekti ve bunun için 1973 savaşı sonrasında çatışmalarda yanan askerlerin tedavisi için "İsrail Deri Bankası" fikrinin bu şekilde ortağa çıktığını belirtti.

DÜNYANIN EN BÜYÜK DERİ BANKASI

Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran röportajdan detaylar şu şekilde:

İsrail, Filistinlilerin organlarını ve derilerini topluyor. Dünyanın en büyük deri bankasına sahipler ve yanıkları, kanseri vb. tedavi etmek için kullanıyorlar. Bankadaki derinin büyük kısmı İsraillilere ait değil. Filistinlilere, özellikle de 'kimliği belirlenemeyen cesetlere' ve 'otopsiden geçemeyenlere' ait. Neden İsraillilerin derisini kullanmadıklarını merak edebilirsiniz. Çünkü İslamiyet'te ve Yahudilikte bir bedenin mümkün olduğunca bütün olarak Allah'a dönmesi gerekir. İsrail bunun İslam'ın da bir parçası olduğunu biliyor ama Filistinlileri sadece hayvan olarak gördüğü için bizim ölülerimize bile saygısı yok.
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