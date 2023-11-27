CANLI TAKİP | Gazze’deki insani arada dördüncü gün! Esir takası için yeni liste duyuruldu: Ateşkes uzatılacak mı?

Terör devleti İsrail 'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarla dünyanın gözü önünde açıkça soykırıma tabi tuttuğu Gazze 'de dört günlük insani ara devam ediyor.

İsrail ile Hamas arasında dört gündür devame eden takas anlaşması kapsamında toplamda 39 İsrailli ve 117 Filistinli rehine serbest bırakıldı.

Gazze 'de cuma günü saat 08.00 itibarıyla başlayan insani ara dördüncü gününde devam ediyor. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ateşkesin 4 gün boyunca devam edeceğini belirtmişti fakat Mısır ve Katar aranın uzatılması için çağrı yapmaya devam ediyor.

İNSANİ ARA UZATILACAK MI?

Mısır ve Katar Gazze'de insani arayı uzatmak için çağrı yapsa da ateşkesin devam edip etmeyeceği konusunda endişeler devam ediyor. Katar'daki Northwestern Üniversitesi'nden Profesör İbrahim Abusharif, İsrail'in pazartesi günü uzatmaya yönelik artan çağrılarına rağmen ateşkesin devam etmesini mümkün görmüyor.

El Cezire'ye konuşan Abusharif, "İsrail liderliğinden çıkan retorik, bombalama ve katliamlara devam edeceklerini gösteriyor. Çok fazla umudum yok. Ayrıca ateşkesin, İsrailliler ile Filistinliler arasındaki çatışmanın asıl noktası olan orijinal kıvılcımı söndürmekle aynı şey olmadığını düşünüyorum. Eğer ateşkesi sadece birkaç gün uzatıp katliama devam ederlerse bu ilerlemenin etkili bir yolu gibi görünmüyor. Hiçbir şekilde ilerlemiyor." ifadelerini kullandı.

Takvim.com.tr bölgede yaşananları dakika dakika aktarıyor:

KARADA HAMAS'TAN KAÇTILAR

09.44 İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi soykırımcı İsrail ordusunun, kara operasyonu sırasında bölüğünün Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmadan çekilmesi nedeniyle iki subayı görevden aldığını duyurdu.

09.16 İsrail Radyosu: İsrail, 10 tutuklunun serbest bırakılması karşılığında ateşkesin bir gün daha uzatılması konusunda Hamas'ın cevabını bekliyor.

01.24 İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Hamas'ın serbest bırakacağı her 10 İsrailli esire karşılık, çatışmalara verilen "insani ara"nın birer gün uzatılmasını "olumlu bulduğunu" açıkladı.

26 KASIM'DA YAŞANANLAR

21.13 İsrail hapishanelerindeki 39 Filistinli kadın ve çocuk esir, serbest bırakıldı.



20.17 İsrail ile Hamas arasında varılan "insani ara"nın üçüncü gününde yardım taşıyan 50 tırın Gazze Şeridi'nin kuzeyine gönderildiği bildirildi.

20.14 İSRAİL HAPİSHANELERİNDEN BUGÜN SALIVERİLMELERİ BEKLENEN FİLİSTİNLİLERİN İSİMLERİ AÇIKLANDI

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası uzlaşısı kapsamında salıverilmeleri beklenen tutuklu 3'üncü grup Filistinlilerin isimlerini yayımladı.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, listedeki 39 kişinin tamamının çocuk yaşta ve bunlardan 21'inin Kudüs'ten,1'i Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinden, geri kalanının da Batı Şeria'daki şehirlerden olduğu belirtildi.

Buna göre, salıverilmesi beklenen Kudüslülerin isimleri şöyle:

"Sultan Samir Mahmud Serhan, Kassam İyad Ahmed Avar, Muhammed Ahmed Mahmud Avar, Nasır İyad Emced Avar, Halil Ahmed Halil Avar, Emin Muhammed Emin Abbasi, Mustafa Muhammed İbrahim Abbasi, Ahmed Kadri Mahmud Şeyha, Semir Samir Semir Behtan, Muhammed Abbude Hasan Gayt, Musa Himidan Fadıl Muhtasab, Ayham Adan Suphi Şair, Reyan Adan Hasan Atik, Malik Murad Halid Buca, Muhamed İbrahim Muhammed Abduccebbar, Neşet Basim Talib Bevabşe, Yusuf Fevvaz Fayiz Burkan, Nureddin Ziyad Raşid Kuvasmi, Gennam Musa Gennam ebu Gennam, Hasan Yasir Hasan Yasir, Abdurrahman Amir Fahri ez-Zağel."

Batı Şeria'dan serbest bırakılması beklenenlerin ise Ramallah'tan Mahmud Namr İd Ata, Omar İmad Hasan Atşan, İbade Husam Ahmed Halil; El-Halil'den ise Halil Muhammed Bedir Zimara, Hasan Velid Cemal Subarna, Zeyd Naim Şehde Ar; Beyt Lahim'den Ammar Mahmud Yusuf Tevabte ve Yazn Amir Ali Sabah, Eriha'dan ise Musa Muhanned Musa el-Veridat ile Mavid Omar Abdullah el-Hac; Nablus'tan Usame Nayif Usame Marmaş, Tülkerem'den İbrahin Muayyed İbrahim Zafir, Omar Şakir Suheyl Muhacne, Adnan Hazım Adnan İd; Kalkilya'dan Ahmed Atiya Ahmed el-İdeyni. Cenin'den Macd Raid Mesud Firayhat ile Vehid İsmail Cemil Subayh, Gazze'nin Refah kentinden ise Ala Fethi Abdulhadi Ebu Senima olduğu kaydedildi.

18.35 Reuters: Hamas, 13 İsrailli ve 3 Taylandlı ve 1 Rus'u Kızılhaç'a teslim etti.

15:07 Katar Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Lulva Binti Raşid el-Hatır ile Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkan Yardımcısı Halid el-Hardan'ın Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne geçtiği belirtildi.

Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Medya Direktörü Vail Ebu Muhsin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.

Ebu Muhsin, Katar Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Hatır ile Katar, Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkan Yardımcısı Hardan'ın Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne ulaştığını aktardı.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara verilen insani aranın 3. gününde gerçekleşen Katarlı üst düzey yetkililerin, söz konusu ziyaretine ilişkin başka ayrıntı verilmedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlayan saldırılarından bu yana, Katarlı bir heyet ilk kez bölgeyi ziyaret ediyor.

Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuğuyla varılan İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma 24 Kasım Cuma saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.

14:30 Filistin Kızılayı, Gazze'nin merkezinde bulunan Maghazi mülteci kampında İsrail güçleri tarafından hedef alınan Filistinli bir çiftçinin hayatını kaybettiğini ve bir başkasının da yaralandığını söyledi.

İsrail, olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

10:41 Birleşmiş Milletler'den (BM) yapılan açıklamada, İsrail'in Nitzana bölgesinden 200 kamyonun Gazze'ye sevk edildiğini bunlardan 187'sinin dün akşam 19.00 sıralarında giriş yaptığını duyurdu. Ayrıca bölgeye 129 bin litre yakıtın sevkiyatının da yapıldığı aktarıldı.

BM'den yapılan açıklamada, "Nitzana'dan 200 kamyon sevk edildi. Bunlardan 187'si yerel saatle 19.00 itibariyle Gazze'ye giriş yaptı. Bu yardımlar gıda, su ve acil tıbbi malzemeleri içermektedir. Tahliyelere yardımcı olmak üzere 11 ambulans, 3 otobüs ve bir açık kasa kamyon Şifa hastanesine teslim edildi. Ayrıca 129 bin litre yakıt da Gazze'ye giriş yaptı. Filistin ve Mısır Kızılay Dernekleri olmasaydı bu teslimatların hiçbiri mümkün olmazdı. Duraklama ne kadar uzun sürerse, insani yardım kuruluşları Gazze'ye ve Gazze üzerinden daha fazla yardım gönderebileceklerdir" denildi.



10:32 Filistin Kızılayı, kendilerine ait ambulansların İsrail ordusu tarafından durdurulduğunu ve denetlendiğini, bu nedenle yaralılara ulaşmakta zorlandıklarını belirtti.



Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail güçleri, Filistin Kızılayı acil sağlık hizmetleri ekiplerinin yaralılara ulaşmasını engellemekte ve ambulansları sürekli olarak denetlemektedir. Ayrıca hem Cenin Devlet Hastanesini hem de İbn Sina Hastanesini kuşatmış durumdalar" denildi. Örgüt tarafından yayınlanan görüntüde, iki İsrail askeri aracının bir ambulansı durdurduğu, ambulans sürücüsünün araçtan inerek silah taşımadığını gösterdiği anlar yer aldı.

09:03 İsrail hükümeti, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden bugün serbest bırakılması beklenen üçüncü grup İsrailli esirlerin isimlerini aldıklarını bildirdi.

İsrailli Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Ofisi, bugün serbest bırakılacak İsrailli esirlerin listesini aldı.

Listedeki isimlerin ailelerine bilgi verildiği, güvenlik güçlerinin de listeyi incelemeye aldığı aktarıldı.

07:51 İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da bir eve insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 1 kişi ile bazı yaralıların hastaneye nakledildiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun, Filistin Kızılayına ait bir ambulansı yolda durdurarak içindeki yaralıyı gözaltına aldığı ifade edildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın görgü tanıklara dayandırdığı haberde de İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın Cenin kentinde dün başlattığı baskını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'ndaki bir evi İHA ile hedef aldığı aktarılan haberde, Şehit Halil Süleyman Devlet Hastanesi (Cenin Devlet Hastanesi) yakınında gerçekleşen saldırıda 4 kişinin yaralandığı ifade edildi.



02:27 Hamas'a bağlı İzzeddin Kassam Tugayları salıverilen esirlerin görüntüsünü yayınladı



02:25 Filistin Kızılayı: İnsani aranın ikinci gününde Gazze'ye 187 yardım tırı ulaştı



00:29 İsrail ordusu: Hamas'la varılan esir takası mutabakatına bağlıyız

İsrail ordusu, Hamas'la varılan esir takası mutabakatına bağlı olduklarını söyledi.

Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, esir takasında yaşanan gecikmeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

İsrail ordusunun, esir takası mutabakatına bağlı olduğunu ve Katar ve Mısır'la birlikte bu mutabakatın uygulanması konusunda kararlı olduğunu aktaran Hagari, "Kaçırılanların (esirler) geri getirilmesi çabalarının sonuçlanması için önümüzde uzun bir yol var ve biz her türlü yolu kullanarak onları geri getireceğiz." dedi.





00:00 Hamas, 13 İsrailli esir ile 4 yabancı uyrukluyu İsrail'e götürülmek üzere Uluslararası Kızılhaç Örgütüne teslim ettiklerini bildirdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, çatışmalara insani ara mutabakatı kapsamında 13 İsrailli esir ile 4 yabancı uyrukluyu Uluslararası Kızılhaç Örgütüne teslim ettiği belirtildi.

Bu arada İsrail ordusu, Uluslararası Kızılhaç Örgütünden aldığı bilgiye göre İsrailli esirlerin Refah Sınır Kapısı'na doğru hareket ettiğini açıkladı.