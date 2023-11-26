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NATO kaderi Türkiye'nin iki dudağı arasında olan İsveç'te İslam düşmanlığı! Camilerin yıkılmasını istediler... "Üyeliğimiz daha da zora girdi"

NATO kaderi Türkiye'nin iki dudağı arasında olan İsveç, PKK'lıların kuluçka merkezi olmasının yanı sıra İslam düşmanlığına da kucak açıyor. İsveç'te azınlık hükümetini dışardan destekleyen aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi lideri Jimmie Akesson, camilerin yıkılmasını istedi. Gelişme üzerine İsveç makamları "NATO üyeliğini daha da zora girdi" diyerek tutuştu. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, "İsveç'te ibadethaneleri yıkmıyoruz." dedi. İsveç devlet televizyonu da camileri hedef alan ırkçı siyasetçiyi eleştirdi.

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Giriş Tarihi 26 Kasım 2023, 11:38 Güncelleme 26 Kasım 2023, 11:50
NATO kaderi Türkiye’nin iki dudağı arasında olan İsveç’te İslam düşmanlığı! Camilerin yıkılmasını istediler... Üyeliğimiz daha da zora girdi

İsveç'te Başbakan Ulf Kristersson'un azınlık hükümetini dışarıdan destekleyen aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi (SD) lideri Jimmie Akesson'u ülkede yeni cami inşaatlarına izin verilmemesi ve mevcutların yıkılmasını isteyen konuşması, Kristersson ve devlet televizyonu SVT tarafından eleştirildi.

NATO'YA ÜYELİK SÜRECİNE İLAVE YÜK GETİRİR
İsveç devlet televizyonu SVT, konuyla ilgili haberinde, aşırı sağcı liderin camilerin yıkılmasını isteyen açıklamalarının Türk basını tarafından haberleştirildiğini de belirterek fazla ileri giden bu talihsiz söylemin İsveç'in NATO üyelik sürecine ilave bir yük getirebileceği uyarısında bulundu.


Fotoğrafta: "Camiler yıkılmalı" diyen aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi lideri Jimmie Akesson

SVT'ye konuşan İsveç'in eski Ankara Büyükelçisi Michael Sahlin, İsveç'in NATO üyelik başvurusunun Türkiye tarafından onaylanmasında kritik bir aşamada olunan böyle bir dönemde ülkenin büyük partilerinden birisinin liderinin camileri yıkmaktan bahseden açıklamasının yeni bir olumsuz gelişme olduğunu söyledi.



Sahlin, "Türkiye, Demokratlar Partisinin geçmişte sorunlu şeyler söylediğini biliyordu fakat bu ortamda parti liderinin camilerin yıkılması gerektiğini söylemesi aşırılık ve son derece talihsiz bir durumdur. Akesson'un açıklaması İsveç'e NATO üyeliği konusunda farklı bir ağır yük getirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Akesson'un açıklamalarının Türk basını tarafından haberleştirildiğine ve bu haberin birçok Türk medyası tarafından kullanıldığına işaret eden Sahlin, bu açıklamanın İsveç'in NATO üyeliğini zora sokan talihsiz bir durum oluşturduğu ifade etti.



KRİSTERSSON TUTUŞTU
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da haber ajansı TT'ye yaptığı açıklamada, İsveç'te herkesin dinlerini bireysel olarak ve topluluk içinde birlikte yaşayabilmeleri temel ilkesine dayanan anayasal bir din özgürlüğü hakkı bulunduğunu kaydederek "İsveç'te ibadethaneleri yıkmıyoruz." dedi.

İsveç'te kökleri Nazizm'e dayanan aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi, 11 Eylül 2022'deki son genel seçimde parlamentoda ikinci büyük gruba sahip olmuştu.

Oyunu yüzde 20,5'e yükselterek Sosyal Demokratların ardından ikinci sırayı alan SD, sağ liberal partilerin kurduğu azınlık koalisyon hükümetini dışarıdan destekliyor. SD, hükümeti desteklemenin karşılığında parlamentoda 4 komisyon başkanlığı elde etmişti.

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