NATO kaderi Türkiye'nin iki dudağı arasında olan İsveç'te İslam düşmanlığı! Camilerin yıkılmasını istediler... "Üyeliğimiz daha da zora girdi"

İsveç'te Başbakan Ulf Kristersson'un azınlık hükümetini dışarıdan destekleyen aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi (SD) lideri Jimmie Akesson'u ülkede yeni cami inşaatlarına izin verilmemesi ve mevcutların yıkılmasını isteyen konuşması, Kristersson ve devlet televizyonu SVT tarafından eleştirildi. NATO'YA ÜYELİK SÜRECİNE İLAVE YÜK GETİRİR

İsveç devlet televizyonu SVT, konuyla ilgili haberinde, aşırı sağcı liderin camilerin yıkılmasını isteyen açıklamalarının Türk basını tarafından haberleştirildiğini de belirterek fazla ileri giden bu talihsiz söylemin İsveç'in NATO üyelik sürecine ilave bir yük getirebileceği uyarısında bulundu.



Fotoğrafta: "Camiler yıkılmalı" diyen aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi lideri Jimmie Akesson



SVT'ye konuşan İsveç'in eski Ankara Büyükelçisi Michael Sahlin, İsveç'in NATO üyelik başvurusunun Türkiye tarafından onaylanmasında kritik bir aşamada olunan böyle bir dönemde ülkenin büyük partilerinden birisinin liderinin camileri yıkmaktan bahseden açıklamasının yeni bir olumsuz gelişme olduğunu söyledi.