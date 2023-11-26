İsrail soykırımına arka çıkan Biden’a soğuk duş! Nantucket’taki tatili esnasında protesto: Saklanamazsın seni soykırımla suçluyoruz

İşgalci İsrail'in Gazze'deki soykırımı sürmeye devam ederken eli kanlı ortağı ABD, destek amacıyla bölgedeki katliamı arttıracak yardımları bölgeye bir bir ulaştırdı.
İşgalci İsrail'in Gazze'deki soykırımı sürmeye devam ederken eli kanlı ortağı ABD, destek amacıyla bölgedeki katliamı arttıracak yardımları bölgeye bir bir ulaştırdı.
ABD'DEN İNSANLIK SUÇUNA DESTEK
ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'ye insani yardım sağlanması için çatışmalara "ara verme" çağrısında bulunan karar tasarısını veto etmişti.
HASTANE SALDIRISINI HAMAS'IN ÜSTÜNE YIKTI
ABD Başkanı Joe Biden, Tel Aviv'e giderek İsrail'e desteğini açıklamıştı. Hamas'ın Filistin'i temsil etmediğini belirten Biden Gazze'deki hastane saldırısı için, "Diğer taraf yapmış gibi görünüyor." ifadelerini kullandı. Netanyahu ise ABD'nin koşulsuz desteği için Biden'a teşekkür etti.
BÖLGEYE GEMİ YOLLADI
İsrail'in katliamlarına Batı ve ABD açık destek verdi. Özellikle ABD her fırsatta İsrail'in arkasında olduğunu yinelerken USS Gerald R. Ford uçak gemisini bölgeye göndermişti.
ASKER GÖNDERDİLER
ABD'nin İsrail'e destek için 2 bin askeri bölgeye göndereceği öğrenilmişti. Pentagon'dan yapılan açıklamada, ABD Savunma Bakanı Llyod Austin'in, yaklaşık 2 bin personel ve bazı birlikleri, konuşlandırma emrine hazırlık için "yüksek düzeyde hazır duruma" geçirdiği kaydedilmişti.
BIDEN'A BÜYÜK PROTESTO!
ABD Başkanı Joe Biden, Nantucket'taki tatili esnasında vatandaşlar tarafından İsrail'e verdiği açık destek nedeniyle protesto edildi.
'SENİ SOYKIRIMLA SUÇLUYORUZ'
ABD'li vatandaşlar, "Biden, Biden saklanamazsın. Seni soykırımla suçluyoruz" dedi.