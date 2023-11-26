İsrail soykırımına arka çıkan Biden’a soğuk duş! Nantucket’taki tatili esnasında protesto: Saklanamazsın seni soykırımla suçluyoruz

BÖLGEYE GEMİ YOLLADI İsrail'in katliamlarına Batı ve ABD açık destek verdi. Özellikle ABD her fırsatta İsrail'in arkasında olduğunu yinelerken USS Gerald R. Ford uçak gemisini bölgeye göndermişti.



ASKER GÖNDERDİLER

ABD'nin İsrail'e destek için 2 bin askeri bölgeye göndereceği öğrenilmişti. Pentagon'dan yapılan açıklamada, ABD Savunma Bakanı Llyod Austin'in, yaklaşık 2 bin personel ve bazı birlikleri, konuşlandırma emrine hazırlık için "yüksek düzeyde hazır duruma" geçirdiği kaydedilmişti.