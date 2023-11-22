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Oscar ödüllü aktris Susan Sarandon'a Gazze ambargosu: Filistin yanlısı mitinge katıldığı için rolü elinden alındı

Soykırım destekçisi Batı'da Filistin'i destekleyenlere yönelik baskı her geçen gün daha da artıyor. Batı ülkelerinde kamuoyunda Filistin yanlısı tutum artış gösterirken yönetimler ve Yahudi lobisi baskıyı artırdı. İngiltere'de üniversitelerde Filistin'i destekleyenlere yönelik korku iklimi oluşturulurken Hollwood ise İsrail'i eleştiren oyuncuları resmen ambargo altına aldı. Dünyaca ünlü Oscar ödüllü aktris Susan Sarandon, Filistin yanlısı bir mitinge katıldığı için ajansından atılırken Instagram'da soykırımcı İsrail'i eleştiren ünlü yıldız Melissa Barrere ise oynayacağı filmin kadrosundan atıldı.

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Giriş Tarihi 22 Kasım 2023, 16:29 Güncelleme 22 Kasım 2023, 17:12
Oscar ödüllü aktris Susan Sarandon’a Gazze ambargosu: Filistin yanlısı mitinge katıldığı için rolü elinden alındı

Soykırımcı İsrail Gazze'de haftalardır Filistinlileri etnik temizliğe tabi tutarken Batılı ülkeler ise resmen soykırıma arka çıkıyor. 7 Ekim'den sonra düzenlenen anketlerde Batı'da kamuoyunun Filistin'e yönelik tutumunun arttığı ortaya çıkarken siyonist destekçisi ülkeler Filistin'e destek veren vatandaşlarına baskı yapıyor.

HOLLYWOOD'DA FİLİSTİN AMBARGOSU

Batılı ülkelerde Filistin yanlısı göstericilere baskı her geçen gün artarken son olarak Oscar ödüllü aktris Susan Sarandon ve bir diğer ünlü yıldır Melissa Barrere'nin başına gelenler ise Batı'nın ikiyüzlülüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

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FİLİSTİN MİTİNGİNE KATILDIĞI İÇİN AJANSTAN ATILDI

Oscar ödüllü ve dünyaca ünlü aktris Susan Sarandon, soykırımcı İsrail'e karşı Filistinlileri savunduğu için Hollywood tarafından resmen ambargo altına alındı. Geçtiğimiz hafta Filistin yanlısı bir mitingde yaptığı konuşma dolayısıyla United Talent Agency tarafından işten çıkarıldı. Ajans sözcüsü Richard Siklos ise beş kez Oscara adayı olan ve bir defa da Oscar'ı kazanan dünyaca ünlü yıldız Suzan Sarandon'u artık temsil etmediklerini doğrularken konu hakkında başka bir bilgi vermeyi reddetti.

Sarandon, geçtiğimiz hafta New York City'deki bitr mitinge katılmış ve yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:

Şu anda birçok insan korkuyor, bu zamanda Yahudi olmaktan korkuyor ve ülkede Müslüman gibi hissetmenin nasıl bir şey olduğunu sıklıkla şiddete maruz kalma açısından deneyimliyorlar.

OSCARLI YILDIZ SOSYAL ANTİSEMİTİST İLAN EDİLDİ

Sarandon Filistin mitinginde yaptığı konuşmanın ardından resmen sosyal medyada linç edildi. New York Post gazetesi Sarandon'un "Yahudi karşıtı rant" için böyle açıklamalar yaptığını iddia etti. Halbuki Sarandon, mitingde yaptığı konuşmada İsrail'i eleştirmenin antisemitik olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söylemiş antisemitizmin İsrail aleyhinde konuşmakla karşılaştırılmaması gerektiğini velirtmiş ve "Ben antisemitizme karşıyım, ben İslamofobiye karşıyım." demişti.

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MELISSA BARRERE DE ROLÜNÜ KAYBETTİ

Meksikalı ünlü aktris Melissa Barrere ise kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar dolayısıyla "Çığlık" filmindeki rolünü kaybetti. Spyglass Media Group, Barrera'yı Instagram'dan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hakkında yaptığı yorumlar dolayısıyla kadrodan çıkardı.

Spyglass'tan salı günü yapılan açıklamada "Antisemitizme veya soykırıma, etnik temizliğe, Holokost çarpıtmasına veya açıkça nefret söylemi çizgisini aşan herhangi bir şeye yanlış göndermeler de dahil olmak üzere her türlü nefretin kışkırtılmasına karşı toleransımız sıfır." ifadeleri kullanıldı. Barrera'nın temsilcileri ise konu hakkında herhangi bir yorum yapmadı.

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