Tayvan ve Nepal’den sonra bir ilk! Tayland eşcinsel evliliklere hazırlanıyor: Sapkınlık mecliste oylanacak

ABD başta olmak üzere Batı ülkelerini esir alan ve özellikle de çocukları hedef haline getiren LGBT lobisi, sapkınlığın en görünür olduğu ülkelerden biri olan Tayland'da yasallaşmaya çalışıyor.

SAPKINLIK PARLAMENTODA OYLANACAK

Tayland Başbakanı Sretta Thavisin salı günü yaptığı açıklamada kabinenin evlilik eşitliğine ilişkin yasa tasarısını onayladığını ve bu yasa tasarısının aralık ayında başlayacak olan oturumda parlamentoya sunulacağını söyledi.

LGBT topluluklarının en görünür olduğu ülkelerden biri olan Tayland'da yasalar ve geleneksel kurumlar LGBT terörünü hala kabul etmiyor.

TAYVAN VE NEPAL'DEN SONRA BİR İLK

Sapkınlığı yasal hale getiren yasa taslağının parlamento tarafından onaylanması ve ardından Kraliyet'in onayını alması halinde Tayland, Asya'da Tayvan ve Nepal'den sonra eşcinsel evliliği tanıyan üçüncü ülke olacak.

Tayland'da parlamento geçtiğimiz yıl da eşcinseller için sivil birliktelik ve evlilik eşitliği de dahil olmak üzere dört yasayı tartışmış fakat nihai oylamaya ulaşılamamıştı.

Sapkınlığı yasal hale getirmek için bu yıl yürütülen kampanya ise iktidardaki Pheu Thai Partisi ile rakipleri tarafından yürütülüyor.